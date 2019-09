Le pagelle di Genoa-Bologna 0-0

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6 – Non deve compiere interventi degni di nota. Il Bologna attacca ma conclude poco verso la porta.

Cristian ROMERO 6,5 – A volte è rude, come quando rimedia il solito giallo, ma è efficace.

Cristian ZAPATA 6 – Un passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni. È il meno sicuro della retroguardia.

Domenico CRISCITO 6,5 – Respinge un tiro di Sansone molto pericoloso nel finale. Di qui non si passa.

Paolo GHIGLIONE 6,5 - Anima della squadra, spina nel fianco sulla destra dove sfonda e si rende più volte pericoloso.

Lukas LERAGER 5,5 – Sulla traversa di Schone, prova a sfruttare la respinta e per poco non beffa Skorupski. Per il resto, non regala né geometrie né qualità.

Ivan RADOVANOVIC 6 – Qualche apertura e una copertura abbastanza attenta nella zona nevralgica.

Lasse SCHONE 5,5 – Su punizione ben calciata nel primo tempo non basta. La traversa gli dice di no e cala nella ripresa con il fallo da rigore su Sansone che poteva costare caro (dall’81’ Andrea FAVILLI s.v.).

Antonio BARRECA 6,5 – Un’altra freccia nell’arco del Grifone. Corsa e garra (dall’83’ Marko PAJAC s.v.).

Andrea PINAMONTI 5 – Bocciato troppo presto dal suo allenatore. Da quel momento in poi il Genoa perde profondità. Gioca troppo lontano dalla porta e si sacrifica perdendo così il suo potenziale da bomber (dal 68’ Riccardo SAPONARA 5,5 – Ingresso poco convincente nella fase più calda).

Christian KOUAME’ 5 – Qualche sporadico spunto a inizio ripresa e niente di più. Anche lui finisce con le polveri bagnate.

All. Aurelio ANDREAZZOLI 5,5 – Il Genoa si accontenta del punto ed è già una conquista per lo sviluppo della gara. Perché togliere una punta quando la squadra fa già fatica a segnare?

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Sempre attento, fa buona guardia sui tentativi del Genoa e si prende il meritato clean sheet. Fortunato sulla traversa di Schone.

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Condizionato dall’ammonizione dopo nemmeno due minuti, gioca con il freno a mano tirato.

Mattia BANI 6 – Con un passaggio in avvio, mette in difficoltà Tomiyasu. Poi si ridesta e fa il suo lavoro.

Stefano DENSWIL 6 – Ogni tanto deve ricorrere al fallo ma porta a casa una prestazione sufficiente.

Ladislav KREJCI 5,5 – Soffre la verve di Ghiglione che spesso lo supera nell’uno contro uno.

Andrea POLI 6 – Tanto lavoro oscuro in cabina di regia ma anche qualche velleità al tiro quando dal limite tenta la fortuna (dall'87' SKOV OLSEN s.v.).

Gary MEDEL 6,5 – Sono le sue partite. Il Pitbull diventa un difensore aggiunto e risulta fondamentale.

Riccardo ORSOLINI 5,5 – Nel primo tempo regala due guizzi, un paio di tentativi da fuori che non vanno lontano dal bersaglio. Poi si spegne.

Roberto SORIANO 5 – L’errore in extremis dal cuore dell’area è una sciagura. Sbaglia tutto quello che si può sbagliare (dal 90' Blerim DZEMAILI s.v.).

Nicola SANSONE 4,5 - Sceglie la soluzione più ardita, il cucchiaio, e l’errore è fatale. Poteva essere un rigore da tre punti, ma non riesce a farsi perdonare nemmeno dopo. Rimpianti.

Rodrigo PALACIO 5,5 – Agisce come riferimento davanti e fa salire la squadra ma non ha mai la chance per colpire (dal 72’ Federico SANTANDER 5 – Nell’ultima parte è impalpabile).

All. Sinisa MIHAJLOVIC (in panchina De Leo e Tanjga) 6,5 – Il Bologna meritava di più. Pareggio stretto, bisogna essere più cinici là davanti ma la strada è quella giusta.