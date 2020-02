==GENOA==

Mattia PERIN 6 Reattivo ogni volta che viene chiamato in causa.

Davide BIRASCHI 6 Attento in copertura, annulla Simeone.

Adama SOUMAORO 7 Al debutto assoluto in Serie A, il 27enne francese arrivato nel mercato di gennaio dal Lille guida il reparto in maniera autorevole, giganteggiando nei duelli aerei, guidando il reparto arretrato con autorità e sfiorando anche il gol con un colpo di testa nel secondo tempo e termina fuori di poco. Buona la prima.

Andrea MASIELLO 6 Se il Genoa chiude una partita al Marassi con un clean sheet dopo 4 mesi e mezzo è anche merito della sua esperienza e della sua puntualità nelle chiusure.

Paolo GHIGLIONE 6 Sfiora il gol con una scivolata sottomisura dopo uno scatto di oltre 50 metri poi finisce ko per un problema al flessore ed è costretto a lasciare il campo. (dal 38’ Goran PANDEV 7.5 La carta d’identità dice 37 primavere ma in campo corre come un ragazzino e punge come un ape. Entrato al 38’ del primo tempo si inventa un tiro-cross che sblocca una partita scorbutica e destinata forse sullo 0-0, nella ripresa tutte le iniziative pericolose passano dai suoi piedi e nel finale solo un guizzo di Cragno gli nega una doppietta che avrebbe meritato.

Stefano STURARO 6.5 Uomo ovunque a centrocampo, canta e porta la croce e resta in campo nonostante i crampi.

Lasse SCHONE 6 Diligente in regia, scherma bene Nainggolan ma al 51’ è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare (dal 51’ Peter ANKERSEN 6.5 Entra bene in partita mettendo impegnando bene Pellegrini e aiutando il Genoa nel finale a tenere in avanti il pallone ed allentare la pressione della squadra di Maran)

Ivan RADOVANOVIC 6 Cambia tre posizioni nel corso del match ma è sempre prezioso ed utile nelle due fasi.

Domenico CRISCITO 6 Soffre il giusto la vivacità di Nandez e non disdegna qualche sortita offensiva.

Andrea PINAMONTI 6 Esce stremato fra gli applausi della Gradinata dopo una partita in cui si fa preferire per il suo lavoro di generosità che per la pericolosità sottoporta. (dal 74’ Francesco CASSATA sv)

Antonio SANABRIA 6 Fondamentale il lavoro con cui mette fuoricausa Klavan e Pisacane, spiazzando Cragno sul gol di Pandev. Nella ripresa sfiora il 2-0 in due occasioni.

All. Davide NICOLA 6.5 Trova tre punti fondamentali in chiave salvezza, passando al 3-4-1-2 e azzeccando il cambio di Pandev. Secondo clean sheet nelle ultime tre partite sono sintomo di una ritrovata compattezza. Avanti così.

La delusione di Giovanni Simeone, Genoa-Cagliari, Getty ImagesGetty Images

==CAGLIARI==

Alessio CRAGNO 6 Un po’ sorpreso in occasione del gol di Pandev si riscatta nella ripresa con almeno due interventi risolutivi.

Fabrizio CACCIATORE 6 Sfortunato a farsi male da solo, esce dopo una ventina di minuti senza infamia e senza lode (dal 24’ Federico MATTIELLO 6.5 Meglio di Nandez sulla corsia di destra, nel finale dai suoi piedi e da quelli di Nainggolan passano le azioni più pericolose della squadra sarda)

Fabio PISACANE 6 Inizia da centrale ma è costretto a slittare in fascia dopo l’infortunio di Faragò. Gara sufficiente.

Ragnar KLAVAN 5.5 Complice con Walukiewicz in occasione del gol risolutivo di Pandev. Esce nel finale (dal 77’ Gaston PEREIRO 5 Poco più di un minuto e si becca subito il primo giallo nella sua avventura nella massima serie e rischia pure il rosso tre minuti dopo quando allarga il braccio e stende Biraschi)

Luca PELLEGRINI 5.5 Con uno sciagurato retropassaggio rischia di regalare il gol a Ghiglione, nella ripresa prova a riscattarsi ma fa solo il solletico a Perin.

Nahitan NANDEZ 5,5 Parte bene ma si spegne in fretta come un fiammifero.

Radja NAINGGOLAN 6.5 La traversa gli nega la gioia del gol, dai suoi piedi sgorgano le giocate migliori del Cagliari. Un giallo severo di Calvarese gli costerà la partita col Napoli.

Paolo FARAGO’ sv (dal 15’ Sebastian WALUKIEWICZ 5,5 Sfortunato in occasione nel gol)

Artur IONITA 5.5 Troppo confusionario.

JOAO PEDRO 5.5 Ha il merito di provarci e crearsi almeno quattro occasioni da gol nitide ma purtroppo per lui le fallisce tutte.

Giovanni SIMEONE 5 Ammonito nel primo tempo, non si guadagna una singola occasione per calciare verso la partita. Gara anonima.

All. Rolando MARAN 5 Il 2020 horribilis del Cagliari continua. Unica squadra col Brescia a non aver ancora trovato la via dei tre punti, al Ferraris matura la quinta sconfitta nelle ultime 9 giornate. Un bilancio preoccupante e la cosa peggiore è che la retroguardia continua ad essere perforata (16 reti incassate nelle ultime 9 giornate) e la squadra è troppo dipendente dalle giocate di Nainggolan e Joao Pedro.