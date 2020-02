Le pagelle di Genoa-Lazio 2-3: eurogol di Cataldi e Cassata, Marusic immarcabile. Male Masiello

--- Le pagelle del Genoa ---

Mattia PERIN 6 - Incolpevole sulle reti di Marusic e Cataldi, qualche responsabilità in più sul gol di Immobile, ma vede partire il pallone troppo tardi. Miracoloso su Caicedo

Davide BIRASCHI 5 - Come tutta la difesa rossoblù fatica a contenere l'entusiasmo e la velocità dell'avanzata biancoceleste,

Adama SOUMAORO 5 - Il francese è responsabile al 50% del gol di Marusic, si perde spesso Immobile e causa il fallo della punizione magistrale di Cataldi

Andrea MASIELLO 4,5 - Dopo 1 minuto è già il peggiore in campo lasciando libero Marusic in occasione del gol. Non regge la sfida fisica con il montenegrino per tutta la partita

Peter ANKERSEN 6 - Gara convincente con assist in occasione dell'eurogol di Cassata (dal 58' IAGO FALQUE 5,5 - Entra per l'ultima mezz'ora, ma non partecipa in prima persona ai due tentativi di rimonta rossoblù)

Valon BEHRAMI 6 - In mediana è l'unico che ci mette il fisico e recupera palloni

Lasse SCHONE 6,5 - Ritorna dopo lo stop di Bologna, dispensando assist e predicando ordine. Sui calci piazzati pochi come lui in A

Francesco CASSATA 7 - Un gol da cineteca che apre il primo tentativo di rimonta rossoblù. Per il resto poche sbavature in impostazione

Domenico CRISCITO 6,5 - Un cecchino dagli undici metri: ottavo centro su 9 tentativi quest'anno. Soffre le percussioni di Marusic in difesa

Antonio SANABRIA 5 - Chi l'ha visto? (dal 73' DESTRO 5 - Non tocca un pallone)

Andrea FAVILLI 6,5 - Solo il palo gli toglie la prima gioia in rossoblù su un gran colpo di testa. Lotta e non molla un centimetro fino a quando Nicola lo richiama in panchina (dal 57' PANDEV 6 - Aiuta i suoi nel forcing finale)

All. Davide NICOLA 6 - Dopo due vittorie e due pareggi arriva la prima sconfitta nell'ultimo mese, ma dal campo arrivano risposte positive, soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. Buoni segnali per il finale di stagione nonostante la classifica

L'esultanza dei giocatori della Lazio - Genoa-Lazio Serie A 2019-20Getty Images

--- Le pagelle della Lazio ---

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Sbaglia poco. Incolpevole sui due gol, dà sicurezza ai suoi compagni di reparto

PATRIC 6 - Contiene bene Cassata e Criscito, si fa vedere poco in attacco

Denis VAVRO 6,5 - Prima partita da titolare in A per lo slovacco. Non fa rimpiangere Acerbi, fermato da un problema muscolare nel riscaldamento. Domina nei contrasti aerei

Stefan RADU 6 - Prezioso in fase di copertura, meno in proiezione offensiva

Adam MARUSIC 7 - Preferito a Lazzari, il montenegrino mette il turbo al calcio d'inizio e batte Perin con caparbietà dopo 60 secondi. Nella ripresa Soumaoro lo ferma mentre è lanciato tutto solo a rete: sempre sul pezzo

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Meno sul pezzo rispetto al solito, ma da una sua invenzione nasce il 2-0 dei suoi

Lucas LEIVA 6 - Come sempre l'uomo in più di Inzaghi, il suo pupillo. Metronomo del centrocampo biancoceleste, serve un cioccolatino a Caicedo che viene fermato da Perin. Il tecnico piacentino non rischia dopo l'ammonizione (dal 53' CATALDI 7 - Una perla come in Supercoppa, ancora decisiva. Gol dell'ex, tra l'altro)

Luis ALBERTO 6 - Come Milinkovic-Savic prestazione non incredibile, ma sbaglia davvero poco

JONY 6 - Ordinato e mai in affanno (dal 62' LAZZARI 5,5 - Causa il rigore del 3-2 per il Genoa e fallisce un contropiede nel finale. Irriconoscibile)

Felipe CAICEDO 6,5 - Assist a Marusic dopo 1 minuto. Si divora il 2-0 poco dopo (dal 53' CORREA 6 - Spreca la palla del 4-1, ma dà un punto di riferimento in attacco nei concitati minuti finali)

Ciro IMMOBILE 7 - Ciro eguaglia il record di gol alla Lazio dopo 25 giornate (27 centri sui 58 totali) stabilito da Antonio Angelillo nel 1958-59. Segna un gol di puro cinismo e sfiora la doppietta un paio di volte. Fondamentale

All. Simone INZAGHI 6,5 - La panchina gli offre l'ennesima vittoria: azzecca il cambio di Cataldi e gli viene ripagata la fiducia a Marusic e Caicedo