GENOA

Ionut RADU 5 - Ha sulla coscienza il gol di Theo Hernandez, preso sul suo palo. Si riscatta tenendo vivo il Genoa con un grande intervento su un sinistro di Leao.

Cristian ROMERO 5,5 - Nel primo tempo non ha problemi dietro e si trasforma in attaccante aggiunto sfiorando il gol. Entra Leao e per lui la partita si complica.

Cristian ZAPATA 6 - Buona prova del colombiano che non ha nessun problema a vedersela con Piatek. Mezzo voto in meno per un paio di palloni persi malamente al limite dell'area.

Domenico CRISCITO s.v. - Costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti per infortunio. Ingiudicabile.

dall'11' Davide BIRASCHI 5 - Ingenuo il fallo di mano che causa il rigore poi trasformato da Kessié. La sua espulsione forse è eccessiva, ma avrebbe dovuto affrontare Leao in un altro modo.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Ottimo primo tempo nel quale è il più vivace dei suoi con una serie di discese sulla destra. Nella ripresa la musica cambia e si perde Theo Hernandez in occasione del pareggio del Milan.

Lasse SCHONE 5,5 - Il suo gol è all'80% di Reina. Sul giudizio non può non pesare il rigore sbagliato al 93' che impedisce al Genoa di uscire da Marassi con un punto che sarebbe stato d'oro.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Primo tempo di sostanza, nella ripresa va in difficoltà perché Paquetà entra e crea puntualmente la superiorità numerica con una serie di accelerazioni che fanno il vuoto.

Lukas LERAGER 6 - Combatte su tutti i palloni, lotta come un leone e tatticamente è l'uomo che più mette in difficoltà il Milan nel primo tempo. Peccato solo per il gol sbagliato tutto solo davanti a Reina.

dall'88' Goran PANDEV s.v. - Il macedone gioca una manciata di minuti, non giudicabile.

Marko PAJAC 6,5 - Nella prima frazione crossa a centro area una serie di palloni molto interessanti sui quali la difesa del Milan va in apnea. Ripresa più ordinata, ma è senza dubbio uno dei migliori tra i suoi.

Christian KOUAMÉ 6,5 - Fa reparto da solo correndo dal primo all'ultimo minuto. È lui a dare la scossa anche quando il Genoa è in inferiorità numerica ed è sempre lui a procurarsi il rigore in pieno recupero. Ottimo avvio di stagione il suo.

Andrea PINAMONTI 5 - Non si vede quasi mai e in avvio manca una deviazione di testa non impossibile a due passi da Reina. Può e deve fare di più.

dal 73' Andrea FAVILLI s.v. - Si fa notare solo per una discesa sulla sinistra. Troppo poco per essere giudicato.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Contro il Milan arriva un'altra sconfitta, ma sul piano del gioco si può rimproverare ben poco al suo Genoa che lotta alla pari anche in 10 contro 11. Viene tradito da Schone proprio sul più bello.

MILAN

Pepe REINA 6 - La sua partita è un'altalena. Provvidenziale su Lerager, compie una papera colossale sulla punizione di Schone e para un rigore (da lui stesso procurato) a Schone proprio allo scadere, che vale oro.

Davide CALABRIA 4 - Il peggiore del Milan. In un momento della partita in cui servirebbero calma e lucidità, rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo tanto inutile quanto plateale ai danni di Kouamé che gli aveva rubato il pallone. Ingiustificabile.

Leo DUARTE 5,5 - All'esordio da titolare con la maglia del Milan, non raggiunge la sufficienza. In un paio di occasioni si fa trovare fuori posizione ed è incerto negli interventi. Da rivedere.

Alessio ROMAGNOLI 5,5 - La prova del capitano non è del tutto convincente, centralmente il Genoa dà parecchio fastidio. Da affinare l'intesa con Duarte.

Theo HERNANDEZ 6,5 - Il terzino ha una buona gamba e grinta da vendere. Straripante nell'azione del pareggio quando parte palla al piede e sorprende Radu pescando un angolo impossibile.

Franck KESSIÉ 6,5 - Nel primo tempo il suo apporto è misero, anche se risulta il più pericoloso tra i rossoneri con un destro a fil di palo. Freddissimo nell'esecuzione del rigore che regala il successo al Milan.

Lucas BIGLIA 5,5 - Rischia subito il giallo per un paio di interventi in ritardo a metà campo. Spesso preso di infilata dai centrocampisti del Genoa, si riscatta parzialmente nella parte finale del match quando gestisce diversi palloni che scottano.

Hakan CALHANOGLU 5 - Il riassunto della sua prova è un appoggio sbagliato nel primo tempo che avrebbe potuto far partire un contropiede del Milan: bocciato (giustamente) da Giampaolo che lo lascia negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti.

dal 46' Lucas PAQUETÀ 7 - Entra con la voglia di spaccare il mondo e ci riesce. Prende in mano la squadra con una serie di accelerazioni palla al piede davvero notevoli. Geniale quando batte rapidamente la punizione-assist per Theo Hernandez.

SUSO 5 - Porta troppo il pallone, rallenta la manovra e non crea mai pericoli. Anche quando tenta la conclusione non graffia. Altra prestazione decisamente negativa per lo spagnolo che stenta a decollare.

Krzysztof PIATEK 5 - Non gli arriva mezzo pallone giocabile, ma nemmeno lui fa miracoli per procurarsene uno. Momento molto difficile per lui, Leao in questo momento ha qualcosa in più di lui.

dal 46' Rafael LEAO 7 - Entra subito in partita procurandosi il rigore del sorpasso, poi sfiora la rete personale con un gran numero. Un altro mondo rispetto a Piatek: avrebbe meritato di partire dal primo minuto.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 - Torna titolare dopo quasi un anno e il suo apporto si sente. Gioca spesso di prima cercando con ostinazione di creare la superiorità numerica sulla trequarti. Se sta bene è un ritorno molto importante per il Milan.

dall'81' Andrea CONTI s.v. - In campo solo nei minuti finali, non giudicabile.

All.: Marco GIAMPAOLO 6 - Sbaglia la formazione iniziale puntando sugli incosistenti Piatek e Calhanoglu. Azzecca i cambi nell'intervallo inserendo Paquetà e Leao. Male la gestione della gara in 11 contro 10. Viene salvato da Reina.