Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 5 - Colpevole nel terzo gol giallorosso, con un rinvio sbagliato al limite tra sfortuna e ingenuità. E in precedenza aveva già rischiato di regalare una rete a Dzeko.

Davide BIRASCHI 6 - Sfortunato, più che colpevole, in occasione dell'autorete. Contrasta le avanzate di Kluivert senza perdere il duello individuale con l'olandese.

Cristian ROMERO 5 - Colpevole in occasione del terzo gol giallorosso, prima con un disimpegno sciagurato e poi con un mancato intervento sul filtrante di Pellegrini per Dzeko.

Edoardo GOLDANIGA 6 - Assieme a Barreca, balla e non poco con i movimenti di Under. Pericolosissimo nell'area avversaria, ma Pau Lopez gli nega il gol.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Uno dei più intraprendenti nel complicato avvio di partita del Genoa. Fallisce però il gol dell'1-1 e si spegne a gara in corso.

Francesco CASSATA 6 - Fa quel che può e, tra le mille difficoltà generali del Genoa, propizia l'azione più pericolosa del primo tempo poi sprecata da Ghiglione (dal 70' Andrea FAVILLI 5,5 - Si batte, ma senza successo)

Lasse SCHONE 6,5 - Poco servito dai compagni, trova comunque il modo di esaltarsi nell'assist. Lancia Pandev verso la porta e si ripete pure nel recupero, consentendo al compagno di calciare nuovamente.

Stefano STURARO 5,5 - Come sempre generoso e battagliero. Non dà però il giusto contributo anche nella gestione del pallone (dal 92' Ivan RADOVANOVIC s.v.)

Antonio BARRECA 6,5 - Tra i più pericolosi dopo l'intervallo. Con le sue continue discese manda in affanno continuo la Roma, andando sia al cross che alla conclusione in porta.

Goran PANDEV 6,5 - L'anima dell'attacco genoano. Fa anche le veci dello spento Sanabria, correndo con l'energia di un ragazzino. Segna un gol, poi ne sfiora un altro.

Antonio SANABRIA 5 - Si vede pochissimo. Se Pandev tiene in ambasce la difesa giallorossa, lui non riesce praticamente mai a farsi pericoloso (dall'86' Kevin AGUDELO s.v.)

All. Davide NICOLA 5,5 - Nulla da dire sull'atteggiamento battagliero del Genoa. La manovra, però, è spesso troppo legnosa e impastata. E gli errori individuali si sprecano.

Genoa-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 7 - Forse non perfetto nell'azione del gol di Pandev, ma nella ripresa si riscatta con due parate sensazionali: la prima su Goldaniga, la seconda sullo stesso macedone.

Davide SANTON 6 - Dopo un primo tempo tutto sommato tranquillo, patisce le avanzate di Barreca nella ripresa. In ogni caso, non cede (dall'84' Mert CETIN s.v.)

Gianluca MANCINI 6,5 - Altra prestazione più che positiva: si perde Pandev, che accorcia, ma è una piccola macchia in una prestazione di concentrazione pura.

Chris SMALLING 6 - In coppia con Mancini protegge la porta con chiusure e ribattute, ma vive una prima parte di ripresa in apnea.

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Fonseca lo schiera dall'inizio dopo il mancato passaggio all'Inter e lui risponde nel migliore dei modi: dominando sulla fascia, soprattutto nel primo tempo. Tra una sgroppata e un cross, propizia l'azione dello 0-2.

Amadou DIAWARA 7 - Sempre preziosissimo. Con più di una chiusura al limite dell'area avversaria si rivela il fondamentale angelo custode di Mancini e Smalling.

Jordan VERETOUT 6 - Alcune cose buone, altre meno. Sfiora il gol da fuori, ma non è ancora il Veretout visto nelle prime settimane della stagione (dal 73' Bryan CRISTANTE 6 - Si cala bene nella parte)

Cengiz UNDER 7 - Come Spinazzola è chiacchierato sul mercato e, come Spinazzola, risponde alla grande: un gol, tante iniziative, tanta pericolosità. Promosso (dall'88' Bruno PERES s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Non dominante come a Parma, ma ancora una volta importantissimo. E pure decisivo, con il movimento a ingannare Perin sul tiro-cross di Under e l'assist vincente a Dzeko.

Justin KLUIVERT 5,5 - Vivace, ma pure molto impreciso e fumoso. Non sfrutta nel migliore dei modi la chance concessagli dall'infortunio di Perotti, compiendo troppe scelte errate. Piccola nota stonata della Roma.

Edin DZEKO 6,5 - Per larghi tratti non è la sua miglior partita. Poi, dopo essersi divorato un gol, lo trova con la collaborazione di Romero e Perin. E da lì tutto migliora.

All. Paulo FONSECA 6,5 - Fronteggia la "solita" emergenza senza lamentarsi. E torna al successo dopo due sconfitte di fila.