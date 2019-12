Le pagelle di Genoa-Sampdoria 0-1: Linetty impressiona, Gabbiadini decide, male Pinamonti

===Le pagelle del GENOA===

RADU 6 - Praticamente inoperoso. Vede tardi il mancino di Gabbiadini. Diamo piú meriti all'attaccante in questo caso.

BIRASCHI 5,5 - Dal suo lato la Samp sfonda un paio di volte. Non sempre puntuale.

ROMERO 6,5 - Benissimo sui palloni aerei e nelle diagonali. Spesso si lancia in percussioni offensive centrali. Viene ammonito dopo l'ennesimo fallo.

CRISCITO 6 - In copertura non sbaglia nulla. Gioca una partita gagliarda (Dall'88' CLEONISE SV)

GHIGLIONE 5 -Errore gravissimo e decisivo. Perde la palla in uscita da cui nasce il gol della Samp. Prima la prestazione era stata abbastanza positiva.

SCHÖNE 5 - Male. Lento, prevedibile, non gioca mai in verticale. Sostituzione inevitabile. (Dal 65' JAGIELLO 5,5 - Polacco classe '97, poco meglio di chi l'ha preceduto. Un po' troppo molle e lezioso).

RADOVANOVIC 6 - Prova discreta. Attento e pulito, anche nell'allargare il gioco.

CASSATA 5,5 - Solito agonismo non controllato. Il giallo arriva sempre. Un paio di buone occasioni al cross: calcia male.

PAJAC 5,5 - Qualche traversone, ma anche tante rincorse a vuoto. Il mancino é educato, lui poco costante. (Dal 65' ANKERSEN 6 - Si sistema largo e attacca. Forse poteva partire titolare)

SANABRIA 5,5 - Si muove molto, gioca spalle alla porta, prova ad inserirsi. Ha voglia, ma non arriva mai la palla buona.

PINAMONTI 5 - Fantasma. Mai innescato, mai pericoloso.

ALL. THIAGO MOTTA 5 - Filosofia offensiva, pratica da rivedere. Il Genoa é una squadra fragile, con problemi in diversi settori del campo. Sei punti in otto partite lui, cinque in otto Andreazzoli: é cambiato poco.

Ghiglione, Linetty - Genoa-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

===Le pagelle della SAMPDORIA===

AUDERO 6 - Sei di stima, perché non é chiamato ad alcun intervento di rilievo.

THORSBY 6 - Si sacrifica in copertura, parte largo e finisce in mezzo. Duttile e generoso.

COLLEY 6 - Un giallo ad inizio ripresa gli toglie sicurezza. Prima era stato impeccabile, dopo soffre.

FERRARI 7 - Molto bene dietro. Chiude su Sanabria e Pinamonti, comanda nel gioco aereo. Rigenerato.

MURRU 6 - A sinistra con attenzione. Non supera praticamente mai la metá campo.

DEPAOLI 6,5 - Ci prova con cross velenosi e qualche accelerazione. Dinamico e volenteroso.

VIEIRA 5,5 - Troppo falloso nel primo tempo. Spesso in ritardo. Nemmeno troppo preciso.

EKDAL 6 - Primo tempo sufficiente. Lotta nel mezzo e prova a dare un senso alla manovra blucerchiata. Viene colpito duro e deve lasciare il campo. (Dal 45' MURILLO 6,5 - Inizia con un gran salvataggio su Sanabria, si ripete in chiusura su Pinamonti. Buon impatto)

LINETTY 7,5 - Migliore in campo. Uno dei pochi ad interpretare la partita nel modo giusto anche nel primo tempo. Bravo in fase di recupero, porta via diversi palloni a Schone. Poi serve l'assist a Gabbiadini.

RAMIREZ 5 - Ammonito per simulazione. Non convince. Si muove tra le linee, ma sempre in modo prevedibile. (Dal 75' GABBIADINI 7 - Entra e con il suo magico mancino timbra il vantaggio blucerchiato. Gran gol, un lusso inserirlo dalla panchina)

QUAGLIARELLA 5 - Tanto sacrificio, pochi risultati. Non aziona mai il destro, non riesce a incidere. (Dal 75' CAPRARI 6 - Entra e si fa notare con un paio di scatti dei suoi).

ALL. RANIERI 6,5 - Sampdoria solida dietro, come voleva lui. La sua squadra colpisce al primo pallone d'oro e vince il derby. Vitale la sua esperienza.