Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6,5 - Subito protagonista, dopo pochi minuti, con un gran balzo su Traoré. Superato senza colpe da Obiang e da Djuricic e, nella seconda occasione, salvato dalla VAR.

Davide BIRASCHI 5,5 - Non esattamente impeccabile negli inserimenti avversari. Sfortunato nel deviare alle spalle di Perin il tiro di Obiang.

Cristian ROMERO 6 - Aggressivo, com'è il suo stile, e concentrato. Lascia poche occasioni a Caputo e nel finale indossa l'elmetto.

Domenico CRISCITO 7 - Precisissimo dal dischetto e guerriero in difesa, nonostante il Sassuolo attacchi spesso dalla sua zona. Da un suo intervento su Berardi nasce l'azione del gol decisivo.

Peter ANKERSEN 6 - Mostra fiato e resistenza. Continuo nella propria spinta, non cede nemmeno difensivamente.

Filip JAGIELLO 6 - Con Ankersen forma una discreta catena di destra. Non si ferma mai e manda in porta Sturaro, ipnotizzato da Consigli (dal 73' Valon BEHRAMI s.v.)

Ivan RADOVANOVIC 6 - Non precisissimo, ma prezioso quando c'è da soffrire. Anche se, a tratti, la sua azione di filtro funziona poco.

Stefano STURARO 6 - Lotta come al solito come un leone. Ha però sulla coscienza una doppia occasione sventata da Consigli nel finale del primo tempo.

Marko PAJAC 5,5 - Qualche buona traiettoria con il sinistro, ma anche più di un pasticcio che provoca i mugugni del pubblico genoano.

Goran PANDEV 6,5 - Lotta senza darsi mai per vinto e, nonostante le difficoltà offensive del Genoa, alla fine ha ragione: suo il gol che regala al Grifone 3 punti dall'importanza capitale.

Antonio SANABRIA 5,5 - Nulla da dire sull'impegno e sulla voglia di mettersi in mostra, ma non sfrutta le occasioni che gli capitano. Si guadagna un rigore, forse senza essere toccato (dal 69' Andrea FAVILLI 6,5 - Grande ingresso in campo e grande assist per Pandev, che ringrazia. Sfiora pure il gol personale)

All. Davide NICOLA 6 - Si porta a casa 3 punti fondamentali, pur sapendo che c'è ancora parecchio da lavorare. Giusta l'intuizione Favilli, che cambia la partita.

Alfred Duncan, Domenico Criscito, Genoa-Sassuolo, Serie A 2019-2020, LaPresseLaPresse

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Bravissimo nel negare per due volte il secondo vantaggio a Sturaro, sfortunato nel perdere il rimpallo decisivo con Pandev.

Jeremy TOLJAN 6 - Anche lui partecipa alla bella azione che porta all'1-1 di Obiang. In difesa soffre maggiormente dopo l'ingresso in campo di Favilli.

Filippo ROMAGNA 6 - Buona prestazione. Ribatte colpo su colpo a Pandev e Sanabria, anche se alla fine deve inchinarsi.

Gianmarco FERRARI 5,5 - Se la cava tutto sommato bene per tutta la gara. Ha però il grosso demerito di perdersi Pandev, che lo punisce regalando i 3 punti al Genoa.

Giorgios KYRIAKOPOULOS 6 - Rispetto a Toljan presidia maggiormente la propria zona di campo. Ankersen lo costringe a limitare le proprie avanzate.

Pedro OBIANG 7 - Ottima prestazione, sia in fase di impostazione che di inserimento. Suo il gol del pareggio. Tanti i dubbi sul presunto fallo che regala al Genoa il rigore dell'1-0.

Manuel LOCATELLI 7 - Lussuoso in tutto ciò che fa. Nei lanci, negli appoggi, negli smistamenti. Serve a Obiang l'assist del pari, ma non è che il merito principale in un'ottima prestazione.

Jeremie BOGA 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto. Pare promettere fuoco e fiamme, ma ogni volta si perde sul più bello. Inconcludente (dal 77' Domenico BERARDI s.v.)

Alfred DUNCAN 6,5 - Uno dei più positivi del Sassuolo. Mina vagante che galleggia tra le linee e si propone con continuità e pericolosità. Esce solo per infortunio (dal 52' Filip DJURICIC 6,5 - Sprizza energia da tutti i pori ed è un pericolo costante. Solo la VAR, con una dubbia decisione, gli toglie il gol della possibile vittoria)

Hamed TRAORÉ 6 - Si fa immediatamente ipnotizzare da Perin e, largo a sinistra, fa il suo in maniera ordinata (dal 93' Giacomo RASPADORI s.v.)

Francesco CAPUTO 5 - Giornata no per l'ex empolese, che azzecca pochissimo. Ha una sola palla gol e la spreca calciando alle stelle.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Ancora una volta il Sassuolo gioca bene, ma non raccoglie. Un problema ricorrente. L'organizzazione della sua squadra, però, è un bel vedere.