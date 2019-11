Le pagelle di Genoa-Udinese 1-3: De Paul e Sema devastanti, Thiago Motta sbilancia la squadra

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 6 – Non ha colpe sui tre gol friulani.

Paolo GHIGLIONE 6,5 – Al solito molto propositivo sulla fascia destra, crea parecchi grattacapi alla difesa avversaria.

Cristian ZAPATA 5 – Salva qualche occasione da rete, ma nel finale crolla più o meno verticalmente.

Cristian ROMERO 5,5 – Meno impeccabile di altre occasioni, tarda a chiudere sulla bordata di De Paul. (71’ SANABRIA 5,5 – Non incide nel finale).

Peter ANKERSEN 6 – Pulito e ordinato sul versante di sinistra, senza stra fare. (63’ BARRECA 5 – Impatta male il match, con troppa sufficienza. Si fa saltare con troppa facilità sul gol di Lasagna)

Kevin AGUDELO 5,5 – Mezzo passo indietro rispetto alle ultime performance; non è attore protagonista in mezzo al campo.

Lasse SCHONE 6 – Detta i tempi con infinita classe, ma nell’ultima parte di match i friulani assumono stabilmente il controllo del centrocampo e lui va in difficoltà.

Riccardo SAPONARA 6,5 – Un tempo di qualità con tante invenzioni sulla trequarti, poi la spia va gà in riserva per via della condizione precaria (52’ RADOVANOVIC 5,5 – Sfiora il gol nel finale, ma con lui il centrocampo perde efficacia)

Goran PANDEV 6,5 – Gol di classe ed esperienza per illudere il suo Genoa.

Christian KOUAME 6 – Superbo l’assist per Pandev, ma sotto porta oggi gli è mancato il killer instinct.

Andrea PINAMONTI 5,5 – Lotta ma non riesce a sfondare là davanti. Eppure qualche occasione l’avrebbe anche avuta.

All. Thiago MOTTA 5 – Prima mezz’ora da incorniciare, poi il lento e inesorabile declino. Gestione sciagurata dei cambi, squadra completamente sfilacciata e sbilanciata nel finale. Giusto insistere sul palleggio, ma occorrono equilibrio e concretezza: la lotta salvezza è per cuori duri.

Pandev dopo il gol in Genoa-UdineseGetty Images

Le pagelle dell’Udinese

Juan MUSSO 7 – Non può nulla sul sinistro di Pandev, ma nelle altre occasioni è sempre reattivo. Che portiere!

Sebastian DE MAIO 5,5 – Non impeccabile quando il Genoa sfonda centralmente (64’ BECAO 6 – Entra pronto, buon impatto.)

William TROOST-EKONG 5,5 – Vedi sopra, sul doppio scambio Kouamé rimane a guardare.

Bram NUYTINCK 6 – Ruvido, ma se la cava. Anche ricorrendo alle maniere forti.

Nicholas OPOKU 6- Parte contratto poi prende fiducia e presidia con efficacia la sua zona

Rolando MANDRAGORA 6,5 – Presenza viva e costante in mezzo al campo, pericolosissimo peraltro sotto porta.

WALACE 6 – Regia senza fronzoli, cresce alla distanza.

Ken SEMA 7 – Suo il gol partita con gran siluro a mezz’altezza che s’infila proprio nell’angolo alla sinistra di Radu. Trattore sulla sinistra, bell’intuizione di mercato.

Rodrigo DE PAUL 7,5 – Anima dell’Udinese e al contempo giocatore nettamente superiore alla media. Lo scriviamo da tempo su questi schermi, pronto per il salto di qualità ma finché risiederà a Udinese i friulani se lo godano. Le speranze di salvezza passano interamente dal suo educatissimo piede destro, quello da cui è scaturito il gol-capolavoro del pari a Marassi. Trascinatore.

Stefano OKAKA 6,5 – Prezioso, anche se commette qualche errore di troppo. Apparecchia la tavola per il gol di Sema.

Ilja NESTOROWSKI 6 – Dialoga bene con il compagno di reparto, gli manca giusto un pizzico di freddezza sotto porta ma questa chance non se l’è giocata affatto male (75’ LASAGNA 6,5 – Entra e confeziona un gran gol in contropiede, da par suo).

Allenatore GOTTI 7 – La sua Udinese sa soffrire e soprattutto uscire alla distanza con compattezza e ottima organizzazione di gioco. E se mister Gotti meritasse una chance? Richiamato alle sue responsabilità, il gruppo si è unito parecchio.