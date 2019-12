Le pagelle di H. Verona-Torino 3-3: Pazzini suona la carica, Ansaldi bomber. Il migliore? Ivan Juric

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 5 - Gli errori sui due gol di Ansaldi pesano, eccome se pesano: la conclusione dell'1-0 è forte ma sul primo palo. Sul 3-0 il portiere ex Leeds è posizionato male. Peccato, la prima mezz'ora era da 8

Amir RRHAMANI 5,5 - Si fa saltare sistematicamente da Berenguer: da uno di questi mismatch nasce il 2-0 granata

Marash KUMBULLA 6 - Torna nel cuore della difesa veneta dopo 3 partite e mezzo di stop. La personalità non manca mai, ma oggi la sua partita è macchiata da qualche sbavatura di troppo

Koray GUNTER 6 - Il migliore del reparto difensivo dei padroni di casa: regge l'urto dei granata con fisico e grinta

Davide FARAONI 6 - Soffre in mezzo alle linee, ma si inventa un assist da incorniciare per la ciliegina finale. Sufficienza piena

Sofyan AMRABAT 6,5 - Lotta, corre, si sbatte e ringhia. La sfida con Rincon è solo per forti di cuore e ne esce vincitore. Solo un infortunio lo ferma intorno all'ora di gioco (dal 62' Giampaolo PAZZINI 8 - Non se la prendano Ansaldi e Stepinski, autori rispettivamente di una doppietta e del gol del 3-3 finale, ma l’ingresso del Pazzo è la chiave della “pazza” rimonta dell’Hellas. Spiazza Sirigu dal dischetto, suona la carica, si coordina alla CR7 e propizia il 2-1 di Verre. Mezz’ora commovente del 35enne di Pescia che torna al gol in A dal 30 ottobre 2017)

Miguel VELOSO 5,5 - Gara difficile, di contenimento per larghi tratti. Soffre Berenguer e Verdi e si vede poco in fase di costruzione

Darko LAZOVIC 5,5 - Sfiora l'1-1 a inizio ripresa aprendo troppo il destro. Sparisce nei momenti più importanti

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Prestazione incolore. Esce all'intervallo (dal 46' VERRE 7 - Risveglia l'attacco dell'Hellas ed è l'autore del gol del 2-2. Indispensabile)

Matteo PESSINA 5 - Ma ha giocato? Un po' come Lazovic si vede pochissimo anche nell'incredibile arrembaggio finale

Samuel DI CARMINE 5 - Fa fatica a trovare spazio contro il terzetto difensivo granata. Juric gli concede solo 45 minuti. Non è la sua giornata (dal 46' STEPINSKI 7 - Finalmente protagonista dopo un digiuno di 10 mesi. Manda in crisi Nkoulou, si procura il rigore trasformato da Pazzini colpendo il braccio di Bremer con un suo cross e regala un punto ormai insperato all'Hellas con il tap-in del 3-3).

All. Ivan JURIC 8 - Un veggente: azzecca i tre cambi come Thiago Motta alla sua prima panchina con il Genoa al Rigamonti. Il mestiere dell'allenatore si riduce a due compiti essenziali: motivare e fare le sostituzioni giuste. E il croato lo fa bene

Esultanza Pazzini, Verona, ImagoImago

--- Le pagelle del Torino ---

Salvatore SIRIGU 6 - Salva l'1-0 a fine primo tempo, ma non può nulla sui 3 gol subiti.

Armando IZZO 6 - Si vede poco, ma commette pochissime sbavature

Nicolas NKOULOU 5 - Una partita a due facce: il primo tempo di controllo totale, la ripresa in confusione. L'ingresso di Stepinski lo destabilizza

BREMER 5 - Dal suo braccio largo sul cross di Stepinski nasce la remuntada veneta. Va in tilt nei venti minuti finali. E si vede

Ola AINA 5,5 - Si perde completamente Stepinski sul 3-3. Una disattenzione che costa cara

Daniele BASELLI 5,5 - Costruisce, ma non difende abbastanza. E' proprio questo il problema. Il suo ruolo nel Torino di Mazzarri 2019/20 rimane un rebus (dall'86' MEITE' S.V.)

Tomas RINCON 6 - Solita partita di sacrificio e di botte. Fa tanta legna, ma perde spesso i duelli con Amrabat. E' comunque l'ultimo a mollare

Cristian ANSALDI 7,5 - Tre gol e un assist in due partite con Fiorentina e Verona. E' l'argentino il vero bomber del Toro in assenza di Belotti. Una doppietta che, al 90', lascia l'amaro in bocca

Simone VERDI 6,5 - Un'altra prova di grande spessore. Sfiora l'eurogol su una punizione che si spegne a fil di palo. Firma il terzo assist stagionale, anche se cala nel finale (dal 78' LUKIC S.V.)

Alex BERENGUER 7 - Le sue percussioni centrali mandano nel panico Kumbulla e compagni di reparto. Da una sua sortita nasce il capolavoro del 2-0 (dal 73' BELOTTI 5,5 - Entra nel momento peggiore e non riesce a invertire l'inerzia).

Simone ZAZA 7 - Ottima gara dell'attaccante lucano con tanto lavoro per la squadra e diversi spunti per gli inserimenti di Verdi e Berenguer. Gli manca solo il gol

All. Walter MAZZARRI 5 - Il suo Torino si scioglie in un quarto d'ora. Un peccato vista la prima ora di gioco. Avrà tanto da lavorare sui nervi in settimana