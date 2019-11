Le pagelle di Hellas Verona-Fiorentina 1-0: Dragowski in versione Superman, Ribery non convince

--- Le pagelle dell'Hellas Verona ---

Marco SILVESTRI 6 - Spettatore non pagante per larghi tratti del match. E' l'unico 6 degli uomini di Juric

Amir RRAHMANI 6,5 - Annulla Vhalovic con il fisico e Ribery con intelligenza tattica e anticipi. Prova di grande spessore per il difensore kosovaro

Salvatore BOCCHETTI 6,5 - Dalla sua parte invece di Chiesa si presentano clienti in giornata no come Dalbert e Vlahovic. Ha vita facile (dall'81' DAWIDOWICZ s.v.)

Koray GÜNTER 6,5 - Granitico, così come tutti i compagni di reparto. In avvio sfiora l'1-0 al volo su calcio d'angolo

Davide FARAONI 6,5 - Nel primo tempo sfiora addirittura il gol dopo un tacco fantascientifico di Salcedo: l’inserimento è coi tempi giusti, solo Dragowski gli nega la gioia. In occasione del gol di Di Carmine l’assist è perfetto.

Sofyan AMRABAT 7 - Personalità e quantità a servizio della squadra. Un gladiatore quando c'è da battagliare, un piede fatato quando imposta. Ispira l'azione del gol con una magia sul povero Benassi

Matteo PESSINA 6,5 - Corre per due e arriva alla conclusione in un paio di occasioni. Sempre nel vivo della manovra veneta

Darko LAZOVIC 6,5 - Utilizzato sull'out di sinistra rende al meglio quando si accentra, ma le sue folate improvvise mettono in grande difficoltà la retroguardia viola

Valerio VERRE 7 - Cerca con convinzione l'1-0 con un paio di bordate. Il velo per Di Carmine in occasione del gol partita è poesia.

Eddie SALCEDO 7 - Si esibisce nelle vesti di assistman liberando di sponda due volte Verre e di tacco Faraoni. Esce tra gli applausi del Bentegodi (72' ZACCAGNI 6,5 - Va vicinissimo al 2-0 con una rasoiata a fil di palo. Ingresso che porta qualità e quantità)

Samuel DI CARMINE 7 - Per lui è la partita dei ricordi: dal 2004 al 2008 è cresciuto nella cantera viola. Dopo un minuto rischia di essere espulso per una gomitata al volto di Pezzella, Abisso lo grazia con l'ammonizione. Nella ripresa è freddo davanti a super Dragowski e si toglie il suo primo sfizio nella massima serie. Basta il suo piattone per i tre punti (dall'83' STEPINSKI s.v)

All. IVAN JURIC 7 - Il suo Verona domina a centrocampo e stupisce con giocate di qualità davanti. Ma è la difesa il fiore all'occhiello dell'ammiraglio croato. Terza vittoria nelle ultime 4: ritmi da Europa?

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Nel primo tempo tiene a galla la Viola con un paio di interventi da Superman su Verre e Faraoni. Nella ripresa si supera su un'incornata di Salcedo, non può nulla, però, sul piazzato di Di Carmine. Per distacco il migliore dei suoi

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Se nel primo tempo è preciso e attento, nella ripresa è l'esatto opposto. Si fa beffare dal velo di Verre

German PEZZELLA s.v. Al primo contrasto rimedia una gomitata allo zigomo da Di Carmine che lo costringe al forfait. Sfortunatissimo - (dal 4' CECCHERINI 6 - Entra a freddo, ma non sfigura)

Martin CACERES 6 - Deve sopperire all'infortunio del capitano, regalando esperienza e sicurezza ai compagni dietro. La sua partita è tuttosommato positiva, ma manca l'acuto

Lorenzo VENUTI 5 - Saltato sistematicamente da Lazovic sulla destra. In confusione (dal 64' LIROLA 5.5 - Entra e il Verona segna dopo 2 minuti. Un caso?)

Marco BENASSI 4,5 - Si fa saltare da Amrabat sul gol partita e non incide. Involuzione devastante dall'uomo in più di Montella nella scorsa stagione (dal 76' GHEZZAL s.v)

Milan BADELJ 5 - Spostato come mezzala al pari di Benassi, il croato non riesce a trovare le distanze. Partita insufficiente soprattutto per quello che ci si aspetta da lui

Sebastián CRISTOFORO 5 - Sostituisce lo squalificato Castrovilli, ritornando tra i titolari viola un anno e mezzo dopo. A Firenze non hanno sentito la sua mancanza

DALBERT 5 - Compassato e poco propositivo, riesce a scodellare solo un paio di cross

Franck RIBERY 5 - La sua gara si accende al 20' con un tacco a centrocampo con tunnel annesso, nel primo tempo i pericoli maggiori per la Viola vengono dai suoi piedi, ma nella ripresa, proprio quando ci si aspetta il cambio di passo, il fantasista francese si spegne e con lui la Fiorentina. I tre turni di stop pesano sulla condizione fisica?

Dusan VLAHOVIC 5 - Approccio alla partita timidissimo: giocare al fianco di una leggenda come Ribery è l'unica attenuante. Montella gli concede tutto il match, ma il serbo non ripaga la fiducia. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, probabilmente il ragazzo deve farsi ancora le ossa

All. Vincenzo MONTELLA 5 - Un punto con Parma, Cagliari e Hellas. Un ruolino di marcia sconfortante nelle ultime tre per la Viola. Le assenze del Bentegodi non devono essere un'alibi per Vincenzo: il gioco latita e la difesa subisce troppo. E la pazienza di Commisso, dati gli obiettivi di inizio stagione, ha un limite