Le pagelle di Hellas Verona-Genoa 2-1: Zaccagni superstar, Amrabat è ovunque

Le pagelle dell'Hellas Verona

Marco SILVESTRI 6 - Non può far nulla sulla zampata di Sanabria. Si comporta bene tra i pali.

Amir RRAHMANI 6,5 - Buona copertura. Pandev non gli sfugge mai, aiuta anche in fase offensiva.

Koray GÜNTER 6 - Non perfetto su Sanabria che gli scappa. Poi sale di tono e aiuta anche ad impostare.

Marash KUMBULLA 6,5 - Solita partita di spessore in difesa, con il centrale albanese che si conferma come uno dei migliori in Serie A. Allo stadio c’erano anche degli emissari per visionarlo.

Davide FARAONI 6,5 - Corre come al solito avanti e indietro sulla fascia.

Sofyan AMRABAT 7 - Grandissima partita del tunisino che continua a dominare a centrocampo. Bravissimo nella doppia fase, sia ad impostare che a strappare palloni agli avversari. (dal 90’ Emmanuel BADU sv - Qualche secondo anche per lui per dare respiro ad Amrabat).

Miguel VELOSO 6,5 - Meglio nel primo tempo, dove smista palloni e allarga il gioco. Meno performante nei secondi 45 minuti.

Darko LAZOVIĆ 6,5 - Sulla fascia sinistra dispensa cross a profusione, prova anche ad inserirsi ma non riesce a trovare il gol.

Matteo PESSINA 6,5 - Nel primo tempo sfiora un eurogol incredibile. Si intende bene con i compagni d’attacco.

Mattia ZACCAGNI 7,5 - È l’uomo che decide il match, trascinando un Verona che era andato sotto. Prima guadagna il rigore per il pareggio, poi segna il gol del 2-1 che regala l’ennesima vittoria agli scaligeri. (dall’88’ Giampaolo PAZZINI sv - Entra nel finale, standing ovation anche per lui).

Verre - Hellas Verona-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Valerio VERRE 7 - Juric si gioca la carta del falso nueve, e non sbaglia. Verre non dà punti di riferimento alla difesa avversaria e i suoi movimenti aiutano Zaccagni e Pessina negli inserimenti. (dal 90+4 Pawel DAWIDOWICZ sv - Entra nei secondi finali).

All. Ivan JURIĆ 7 - La sua squadra non stupisce neanche più. Gioca col falso nueve, ma gioca sempre d’attacco. Ok il buco sul gol del Genoa, ma la sua squadra reagisce e produce un buon calcio.

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6,5 - Nel primo tempo chiude su Verre e Pessina con due grandi interventi. Non il massimo in occasione del gol di Zaccagni, ma continua a crescere e ad aiutare il Genoa in questa fase.

Davide BIRASCHI 6 - Lui spazza quando può. Non sempre spettacolare da vedere, ma è efficace.

Cristian ROMERO 5 - Che errore sul rigore che ha regalato il pareggio di Verre. Intervento in ritardo su Zaccagni: già ad inizio azione si è capito che sarebbe stato rigore.

Domenico CRISCITO 5,5 - Troppo spesso in ritardo. Anche in avanti non riesce ad incidere.

Peter ANKERSEN 5,5 - Sulla fascia lascia troppo spazio a Lazovic.

Francesco CASSATA 5,5 - Il centrocampo del Genoa si fa superare con troppa facilità. Lui si prende anche un’ammonizione.

Lasse SCHÖNE 5,5 - Ritmi troppo lenti a centrocampo. Sostituito per un giallo quasi rosso. (dal 52’ Valon BEHRAMI 5,5 - Non dà nulla di più rispetto al lavoro di Schöne).

Stefano STURARO 5 - Non trova ritmo, sempre in ritardo sui centrocampisti dell’Hellas.

Antonio BARRECA 6 - Si rivede in campo da titolare. Lui si fa trovare pronto con l’assist per Sanabria.

Goran PANDEV 5,5 - Questa volta non riesce, con i suoi movimenti, a mandare in difficoltà la difesa del Verona. Non arriva mai dentro l’area di rigore. (dal 59’ Andrea FAVILLI 5 - Pessimo impatto alla gara. Solo falli e una simulazione).

Kumbulla, Sanabria - Hellas Verona-Genoa - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Antonio SANABRIA 6,5 - Finalmente Sanabria. Dopo una prima parte di stagione rividibile, trova un gran gol, il primo della sua stagione. (dal 75’ Kevin AGUDELO 5,5 - Un quarto d’ora per lui, un quarto d’ora di nulla).

All. Davide NICOLA 5,5 - Il vantaggio a fine primo tempo non è meritato, ma il Genoa riesce comunque a coprire il campo. Nella ripresa è tutta un’altra storia, con la sua squadra che fatica a tenere il ritmo del Verona. Lui non riesce a trovare dalla panchina gli uomini giusti per restare in vantaggio.