Le pagelle di Hellas Verona-Sassuolo 0-1: basta Djuricic, quanti errori da Di Carmine

Le pagelle dell’Hellas Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Nonostante il Sassuolo faccia poco, la squadra di De Zerbi riesce comunque a creare chance con le proprie individualità. Berardi è uno di questi, ma Silvestri è bravo a chiudere la porta. Poi non può nulla sul gran destro di Djuricić.

Amir RRAHMANI 6 - Bravo in chiusura quando non arriva Kumbulla.

Marash KUMBULLA 6 - Fa il suo come al solito. Sbaglia qualcosa nel finale, ma c’è Rrahmani a chiudere per lui. (dal 72' Mariusz STEPINSKI 5,5 - Non dà nulla di più alla manovra del Verona, anzi).

Koray GÜNTER 5,5 - Il più negativo della difesa del Verona. Soprattutto nel primo tempo, lascia troppi spazi aperti a Berardi. (dal 55' Pawel DAWIDOWICZ 6 - Buon impatto alla gara, chiudendo i varchi disponibili al Sassuolo).

Davide FARAONI 6,5 - Corre sulla fascia, piazza molti cross e colpisce un palo clamoroso.

Matteo PESSINA 5,5 - Tanta corsa, ma fallisce l’occasione per il pari nel finale.

Sofyan AMRABAT 6 - Imposta il gioco con accuratezza, ma col passare dei minuti anche lui comincia a sbagliare qualche pallone di troppo.

Darko LAZOVIĆ 6 - C’è tanto spazio sulla sinistra. Lui corre, ma non ne approfitta.

Valerio VERRE 6 - Va in transizione, ma sbaglia sempre l’ultima giocata. (dal 73' Eddy SALCEDO 6,5 - Grande impatto. Si rende pericoloso sia a destra che a sinistra).

Mattia ZACCAGNI 6 - Stesso discorso di Verre. Si fa vedere e ci mette grande impegno, ma manca il guizzo finale.

Samuel DI CARMINE 5 - Sbaglia tantissimo nell’area avversaria. Manca più volte il controllo nell’area piccola.

All. Ivan JURIĆ 6 - La sua squadra è solida e compatta, ma manca di un vero attaccante. Tante le occasioni fallite nel corso dei 90 minuti, e non basta l’ingresso di Stepinski per invertire questa tendenza.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Dà sicurezza al reparto. Sempre pronto quando chiamato in causa.

Jeremy TOLJAN 6 - Che fatica nel primo tempo. Poi prende le misure a Lazovic, e nel finale dà anche una mano sulla fascia sinistra.

Santos MARLON 6 - Non male da adattato a difensore centrale. Commette pochissime sbavature.

Filippo ROMAGNA 6 - Bravo in copertura su Di Carmine che combina molto poco in area.

Federico PELUSO 5,5 - Va in difficoltà nell’uno contro uno con Faraoni. Con l’ingresso di Salcedo è nerissima, ecco che De Zerbi sceglie di piazzare Toljan sulla sinistra.

Filip DJURICIĆ 7 - Il Verona domina, ma il Sassuolo porta a casa tre punti importantissimi grazie alla bomba del serbo da fuori area che non lascia scampo a Silvestri. (dall'82' Pedro OBIANG 6 - Dà una mano a centrocampo nel finale).

Alfred DUNCAN 6,5 - Quando c’è da mettere i muscoli, lui è sempre presente. Colpisce anche un palo nel finale.

Francesco MAGNANELLI 6 - Dà il suo contributo, anche se nel secondo tempo è un po’ opaco. Ripartenze lente e prende anche un cartellino.

Domenico BERARDI 6,5 - Il migliore dei suoi nel primo tempo, con l’ex Cosenza che crea due occasioni dal nulla. Meno propositivo nella ripresa, ma è sempre pericoloso in contropiede.

Grégoire DEFREL 6 - Bravo a far partire tutti i contropiedi del Sassuolo. Nella ripresa, però, sbaglia qualche passaggio di troppo. (dal 79' Mert MÜLDÜR 6 - Entra bene nel finale, coprendo tutti gli spazi).

Jérémie BOGA 6,5 - Con le sue transizioni spacca in due la difesa del Verona. Il Sassuolo non riesce a manovrare, ma il francese sa come rendersi pericoloso. Fornisce anche l’assist per Djuricić. (dall'83' Francesco CAPUTO sv - Utile anche a partita in corso, con l’ex Empoli che ha subito un’occasione in contropiede).

All. Roberto DE ZERBI 6 - Questa volta il suo Sassuolo fatica a proporre gioco, ma i neroverdi sono comunque bravi ad agire in contropiede. Non buttando via la palla, ma giocando con delle ripartenze precise.