Le pagelle di Inter-Atalanta 1-1: Handanovic decisivo, Lautaro e Lukaku super. Muriel bocciato

INTER

Samir HANDANOVIC 7,5 - Chiamato in causa seriamente solo in una circostanza nel primo tempo, quando risolve una mischia mettendo in corner con la mano sinistra. Salvato dal palo sul bolide di Malinovskyi, evita la sconfitta intuendo e respingendo il rigore di Muriel nel finale. Una garanzia. In Serie A ha parato il 30% dei rigori calciatigli contro (24 su 79).

Diego GODIN 5,5 - Attento nella prima frazione, poi nella fase più calda della partita commette qualche sbavatura facendosi anticipare da Malinovskyi in occasione del pareggio dell'Atalanta.

Stefan DE VRIJ 6 - Il difensore olandese gioca una partita attenta, poi ha il demerito e la sfortuna di ostacolarsi reciprocamente con Godin propiziando il gol dell'1-1 di Gosens.

Alessandro BASTONI 6 - Prestazione convincente, poi nel finale commette il fallo da rigore su Malinovskyi macchiando in parte la sua prova. Per il resto legge bene diverse situazioni intricate.

Antonio CANDREVA 5 - Moto perpetuo sulla destra, ma non sempre lucidissimo nelle scelte. Imperdonabile la dormita in occasione del pareggio di Gosens, quando si fa anticipare dal tedesco facendosi soffiare un pallone che sembrava suo.

Roberto GAGLIARDINI 5,5 - Parte con buona personalità, ma quando la partita entra nel vivo e l'Atalanta alza il baricentro per lui sono dolori. Ripresa letteralmente in apnea.

Marcelo BROZOVIC 6 - Buon primo tempo nel quale conferma di essere un punto di riferimento per la squadra per la sua capacità di schermare i palloni e smistarli. Meno brillante nella ripresa quando la squadra si abbassa troppo.

Stefano SENSI 6 - Non giocava nell'undici titolare dal 6 ottobre. Entra subito nell'azione dell'1-0 dando un bel pallone in verticale per Lukaku. Vertice alto del centrocampo nerazzurro, opera di fatto alle spalle delle punte. Primi 45 minuti positivi, poi comprensibilmente cala e nel secondo tempo sbaglia qualche pallone di troppo.

dal 71' Borja VALERO 6 - Sufficienza di stima, perché entra nella fase più delicata della partita e si limita al compitino provando a congelare qualche pallone in mezzo al campo.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Partita diligente. Dalla sua parte gravita Hateboer, non il più semplice dei clienti. Se la cava con intelligenza rimanendo sempre piuttosto basso. Non riesce ad arginare Ilicic nell'azione del gol di Gosens.

Romelu LUKAKU 7 - Fisicamente straripante: sta attaverdando uno straordinario momento di forma e quando parte palla al piede i difensori avversari non riescono a fermarlo né con le buone né con le cattive. Intelligente l'assist per il gol di Lautaro Martinez.

Lautaro MARTINEZ 7 - Intesa super con Lukaku e questa non è certo una novità. Entra subito in partita e la sblocca con un gol dei suoi dopo avere saltato di netto Toloi. I gol in Serie A sono 10. Attaccante totale: trasmette una carica incredibile alla squadra. Rischia seriamente di commettere un fallo da rigore quando aggancia la gamba di Toloi, ma per sua fortuna viene graziato.

dall'80' Matteo POLITANO s.v. - Entra quando l'Inter ha ormai rinunciato ad attaccare e non lascia segni sulla partita.

All.: Antonio CONTE 5,5 - Partita preparata bene: il vantaggio lampo non è affatto casuale. Ma nel secondo tempo la squadra si abbassa troppo e lascia l'iniziativa nelle mani dell'Atalanta. C'erano assenze pesanti e il fiato corto in alcuni giocatori, è vero: ma l'Inter vista contro l'Atalanta è durata troppo poco. Discutibile il cambio di Lautaro.

Marcelo Brozovic e Alejandro Gomez - Inter-Atalanta 2019-20Getty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6 - Incenerito dal destro da distanza ravvicinata di Lautaro Martinez, trema nel finale su un sinistro al volo di Brozovic controllato in qualche modo. Per il resto non deve compiere grandi parate.

Rafael TOLOI 5,5 - Leggerezza pesante in occasione del gol dell'1-0, quando sbaglia l'intervento in anticipo su Lautaro e consente all'argentino di trafiggere Gollini da due passi. Sfiora il gol sul finire del primo tempo guadagnandosi un rigore che né Rocchi né il VAR vedono.

José PALOMINO 6 - Grande salvataggio sulla linea sul pallonetto di Lautaro, un gesto tecnico che vale quasi come un gol. Lukaku lo fa ammattire nella prima ora di gioco, ma alla distanza riemerge guadagnandosi la sufficienza.

Berat DJIMSITI 6,5 - Il più lucido della linea difensiva, prova anche a rendersi pericoloso con qualche sortita offensiva. Superato il blackout iniziale non sbaglia un intervento.

Hans HATEBOER 5,5 - Rimedia un'ammonizione evitabile in avvio di partita per un intervento su Biraghi e, a differenza di altre occasioni, non riesce ad affondare.

Marten DE ROON 6 - Tatticamente prezioso, anche se poco appariscente. Fa legna in mezzo al campo e tiene compatta la squadra garantendo i giusti spazi tra i reparti.

Mario PASALIC 5,5 - Il croato si procura la palla gol più nitida dell'Atalanta nel primo tempo, ma col passare dei minuti si spegne e viene giustamente sostituito a inizio ripresa.

dal 70' Luis MURIEL 5 - Troppo molle sul dischetto: Handanovic evidentemente gli mette soggezione perché la sua conclusione dal dischetto è tutt'altro che irresistibile. Errore pesantissimo e decisivo.

Robin GOSENS 7 - Sesto gol stagionale per il tedesco che si conferma uomo di straordinaria importanza nello scacchiere di Gasperini. La rete è un mix di precisione e furbizia, una stoccata sulla quale Handanovic rimane impietrito.

dal 91' Timothy CASTAGNE s.v. - Entra nel recupero, ingiudicabile.

Alejandro GOMEZ 7 - Solito folletto imprendibile quando accelera sulla trequarti. Tocca un'infinità di palloni, è il primo a suonare la carica dopo l'inizio shock. Capitano vero, non tradisce mai.

Josip ILICIC 6,5 - Quando tocca il pallone succede sempre qualcosa, cerca sempre la profondità e quando ha la palla al piede è dura fermarlo. Peccato per l'Atalanta che nessuna occasione capiti sul suo piede.

Duvan ZAPATA 5,5 - Torna titolare dopo più di tre mesi e prova a fare valere la propria fisicità in area di rigore. Nel primo tempo si fa notare per un paio di colpi di testa innocui e qualche sponda intelligente. Non è ancora al meglio della condizione e ha bisogno di un po' di tempo per tornare al top.

dal 53' Ruslan MALINOVSKYI 7 - Entra e mette paura all'Inter con uno strepitoso sinistro di prima intenzione dal limite dell'area che si stampa sul palo con Handanovic battuto. Poi si procura il rigore che Muriel spreca. Impatto super sulla partita.

All.: Gian Piero GASPERINI 7 - Nonostante un avvio in salita, con il gol di Lautaro incassato dopo soli 4 minuti, la sua Atalanta conferma di essere una splendida realtà. Col passare dei minuti prende possesso della metà campo e costringe l'Inter alla difensiva. A conti fatti l'1-1 sta più stretto a Gomez e compagni.