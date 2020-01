=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6: quasi mai chiamato in causa. Incolpevole sulla rasoiata di Nainggolan, deviata da Bastoni.

Milan SKRINIAR 6: la sua partita dura appena un quarto d'ora abbondante, costretto a dare forfait per l'improvviso manifestarsi di una sindrome influenzale.

Dal 17' Diego Godin 4,5: l'ex Atletico Madrid non riesce proprio a entrare nelle dinamiche del massimo campionato italiano, spegnendo troppo spesso l'interruttore. Come al 78', quando si fa beffare lungo la linea laterale da João Pedro, che consegnerà la palla dell'1-1 a Radja Nainggolan.

Stefan DE VRIJ 6: controlla con diligenza Simeone, andato al tiro in una sola circostanza.

Alessandro BASTONI 6,5: certamente il migliore tra le maglie della difesa nerazzurra, nonostante la sfortunata deviazione sul gol del Ninja. Bene sel trottorellante Nandez, si dimostra molto propositivo anche in fase di impostazione.

Ashley YOUNG 7: pronti, via e, in maglia nerazzurra, subito un cross col contagiri per il gol di testa di Lautaro Martinez. Entra senza troppe presentazione nella storia della nostra Serie A, mettendo sul piatto qualità, fisicità ed esperienza.

Inter-Cagliari, Serie A 2019-2020: l'esultanza di Ashley Young e Lautaro Martinez dopo il gol dell'1-0 firmato dal "Toro" sul cross dell'ex Manchester United (Getty Images)Getty Images

Nicolò BARELLA 5,5: tanta corsa a cui, spesso e volentieri, non viene abbinata la qualità alla quale il prodotto del settore giovanile cagliaritano, aveva abituato.

Borja VALERO 5,5: utilizzato a metà campo come "rallenentatore" dei ritmi della partita. Una scelta che, evidentemente, non ha pagato...

Stefano SENSI 6,5: il più positivi della fase nevralgica nerazzurra. Da solo, si crea almeno tre occasioni da gol insidiose, vanificate un po' dalla sfortuna e un po' da un grande Cragno.

Cristiano BIRAGHI 5: sulla mancina, soffre eccessivamente la vivacità di Nandez.

Dall'85' Federico Dimarco: sv.

Dall'82' ALexis Sanchez: sv.

Romelu LUKAKU 6: generoso come sempre, scambia bene coi compagni di reparto e di metà campo ma, questa volta, davanti alla porta si dimostra impreciso.

Lautaro MARTINEZ 6: fino al 78' tutto bene, tutto straordinario. Gol del vantaggio nerazzurro e tanta corsa là davanti. Poi, il pareggio di Nainggolan e la sceneggiata, evitabilissima, grazie alla quale si fa cacciare dal campo da Manganiello al 94'.

Mister Antonio CONTE 5: Segnare un gol alla mezzora per poi aspettare costantemente l'avversario, in casa, è una tattica che non paga più. I rischi sono troppi e, immancabilmente, la sua Inter cade ne trappolone cagliaritano.

=== Cagliari ===

Alessio CRAGNO 7: compie tre-quattro interventi decisivi su Sensi e Lukaku. Il suo rientro dopo il lungo infortunio è da applausi.

Pancrazio Paolo FARAGO' 6,5: sul finire del primo tempo impegna Handanovic con un colpo di testa davvero insidioso. Sulla destra non teme assolutamente il confronto con Biraghi.

Sebastian WALUKIEWICZ 5: nonostante le sue lunghe leve, si fa sovrastare distrattatmente da Lautaro Martinez in occasione del gol nerazzurro. Maran recama una spinta del "Toro", tuttavia non vista dall'arbitro Manganiello.

Ragnar KLAVAN 6,5: grande esperienza nel contrastare Lukaku. L'ex Liverpool disputa una partita accorta e ordinata al centro della difesa rossoblù..

Luca PELLEGRINI 5,5: sulla fascia di competenza, patisce eccessivamente l'esuberanza di Young.

Dal 76' Federico Mattiello 6: l'ex SPAL e Bologna si dimostra subito pimpante nell'ultimo, positivo quarto d'ora finale dei rossoblù.

Nahitan NANDEZ 6,5: dribbling, estro e tante idee appannaggio di Giovanni Simeone. Grande qualità da parte dell'ex Boca Juniors.

Christian OLIVA 6: onesta prestazione in fase nevralgica, in cui alterna buoni scambi a un discreto gioco di interdizione.

Dal 74' Lucas Castro 6,5: suo il velo per Nainggolan in occasione dell'1-1. Il suo ingresso in campo fa suonare l'allarme rosso in casa Inter.

Artur IONITA 5,5: pochi palloni lavorati a metà campo. Sembra gli manchi il carburante...

Radja NAINGGOLAN 7,5: prestazione di grande generosità. CI tiene a fare bella figura di fronte ai propri ex tifosi e, in particolare, a dare un dispiacere a chi, in estate, l'ha scartato dal proprio progetto tecnico, senza probabilità di repliche. E ci riesce: certamente Antonio Conte ricorderà il pomeriggio in questione a lungo...

Dall'86' Luca Cigarini: sv.

Inter-Cagliari, Serie A 2019-2020: l'esultanza del Cagliari dopo l'1-1 di Radja Nainggolan (Getty Images)Getty Images

João PEDRO 7: strepitoso il suo lavoro in occasione del gol del pareggio. E' proprio lui ad andare a soffiare lungo la linea laterale il pallone a Godin e a consegnarlo a Nainggolan.

Giovanni SIMEONE 5,5: si sbatte molto là davanti, al 9' sfiora pure il gol ma, di fatto, non riesce a pungere ulteriormente.

Mister Rolando MARAN 6: si sta rivedendo il Cagliari tignoso, che ha strabiliato nei primi due terzi del girone di andata. Un pareggio che porta la squadra a riagganciare il Milan a quota 31 punti.