Le pagelle di Inter-Genoa 4-0: Gagliardini sorprende, Lukaku padrone, malissimo Romero

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6,5 - Nel primo tempo mai impegnato. Nella ripresa bravo su Sanabria due volte.

Alessandro BASTONI 6,5 - Ammonito per un fallo evitabile, non si fa condizionare. Concentrato e disciplinato.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Consueta padronanza del ruolo. Impeccabile.

Milan SKRINIAR 6,5 - Nessuna giocata esaltante, ma tente buone cose. Piú brillante rispetto alle ultime uscite.

Antonio CANDREVA 7,5 - In grande spolvero. Assist per Lukaku, discese, cross, coperture. Osannato da San Siro al momento del cambio. (Dal 75' LAZARO SV)

Roberto GAGLIARDINI 7 - Dei nove gol in Serie A, cinque li ha segnati al Genoa. Il Grifone gli porta bene e lui, dopo un paio di buone occasioni, al terzo tentativo timbra. Si procura anche il rigore, poi trasformato da Esposito (Dal 71' SENSI 6 - Rientra con voglia. Minuti utili a recuperare la condizione)

BORJA VALERO 6,5 - In regia molto bene nel primo tempo. Spesso appoggia di prima, sfruttando la solita intelligenza.

Matias VECINO 6 - Meno in evidenza rispetto ai suoi compagni di reparto. Al risparmio e con pochi inserimenti.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Un martello a sinistra. Si propone, infila traversoni, batte i piazzati. Buona prova. (Dal 78' DIMARCO SV)

Sebastiano ESPOSITO 7 - Personalitá da vendere, gioca vicino a Lukaku, generoso e sempre lucido. Glaciale dal dischetto.

Romelu LUKAKU 8,5 - Partita sontuosa. Segna una doppietta (splendido il secondo gol), regala il rigore ad Esposito e firma anche l'assist per Gagliardini. Dominante e giá a quota 12 reti in questo campionato. Risposta perfetta a chi lo criticava.

ALL. ANTONIO CONTE 7,5 - Inter solida, dominante, aggressiva come piace a lui. Si fida di Esposito e lo lascia in campo 90 minuti. Grande reazione dopo il pari di Firenze.

Sebastiano Esposito in rete in Inter-Genoa - 2019Getty Images

===Le pagelle del GENOA===

Ionut RADU 5,5 - Bravo in avvio su Gagliardini, puó poco su Lukaku, mentre parte tardi sul raddoppio nerazzurro. Nessun altro miracolo.

Paolo GHIGLIONE 5 - Un paio di discese e poco altro. Da quel lato Biraghi fa ció che vuole.

Davide BIRASCHI 4,5 - Mai sicuro, spesso fuori linea, in ritardo sui movimenti di Esposito.

Cristian ROMERO 4 - Un mezzo disastro. Lukaku lo sovrasta, viene ammonito ancora (siamo a 8 in questo campionato), perde ogni duello e crolla senza opporsi.

Domenico CRISCITO 5 - Ci prova da fuori e impegna Handanovic. Dietro malissimo. Candreva lo salta almeno tre volte.

Filip JAGIELLO 4,5 - Un pesciolino tra gli squali. Sbranato dal centrocampo dell'Inter. Poco preciso anche in impostazione. (Da 62' ROVELLA 5,5 - Ragazzino classe 2001. Si nota poco, entra in una squadra giá allo sbando).

Ivan RADOVANOVIC 5 - Prova a mettere ordine, regge mezz'ora. Il resto é da dimenticare alla svelta.

Francesco CASSATA 4,5 - Falloso, lento, prevedibile. Giocatore inadatto a questa categoria.

Kevin AGUDELO 5 - Ha sprint e tecnica, ma si accende ad intermittenza, come una lucina dell'albero di Natale.

Antonio SANABRIA 6 - Unico sufficiente. Si abbassa molto, a far da raccordo, impegna due volte Handanovic. Ci prova. (Dal 76' CLEONISE SV - Entra a gara chiusa)

Andrea PINAMONTI 4,5 - Non la vede mai. De Vrij lo anticipa di continuo. Appesantito e poco mobile. (Dal 71' FAVILLI 5,5 - Entra, lotta, si fa ammonire. Ma la partita era giá in ghiaccio)

ALL. Thiago MOTTA 3 - Atteggiamento incomprensibile del Genoa. Squadra molle, slegata, messa male.Non se la gioca nemmeno. Esonero imminente?