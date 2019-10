Le pagelle di Inter-Juventus 1-2: Pjanic sontuoso, bene Lautaro, male Bernardeschi, delude Godin

===Le pagelle dell'Inter===

Samir HANDANOVIC 5 - Sorpreso dal sinistro di Dybala. Bravo su Ronaldo poco prima dell'intervallo. Anche sulla rete di Higuain non é totalmente esente da colpe.

Diego GODIN 5 - Nel primo tempo soffre la verve di Ronaldo. Spesso in ritardo, fatica a reggere in velocitá. Conte lo capisce ad inizio ripresa e lo sostituisce. (Dal 54' BASTONI 5,5 - Entra con personalitá. Sicuro e convinto. Poi peró perde la linea e Higuain punisce. Posizionamento sbagliato.)

Stefan DE VRIJ 6,5 - Vince il duello a distanza olandese con de Ligt. Il piú lucido dei tre dietro. Non sbaglia un intervento e di testa le prende praticamente tutte lui.

Milan SKRINIAR 6 - Non riesce a contrastare il tiro di Dybala sul primo gol bianconero. Poi prende le misure e non commette particolari errori.

Danilo D'AMBROSIO 6 - A destra regge con mestiere. Tanta corsa e tanta voglia. Poco presente in avanti.

Stefano SENSI 6 - Una mezz'ora senza guizzi particolari. Molto ordinato, gioca di prima, poi si fa male ed é costretto a uscire. (Dal 33' VECINO 5 - La tecnica di base é limitata. Tatticamente copre il ruolo di Sensi, con ovvi diversi risultati. Nel finale Szczesny gli nega un gol a tu per tu)

Marcelo BROZOVIC 5 - Nervoso, svogliato e poco lucido. Sbaglia anche in uscita nelle situazioni meno complicate. Perde ben 11 palloni.

Nicoló BARELLA 6,5 - Lottatore inesauribile. Raddoppia su ogni portatore bianconero. Il migliore in mezzo dell'Inter.

Kwadwo ASAMOAH 5,5 - Duello tosto con Cuadrado. A sinistra non demerita nel primo tempo, sbrogliando anche alcune situazioni intricate. Cala molto nel finale.

Romelu LUKAKU 5,5 - Gioca spalle alla porta, si sacrifica, appoggia, ma sbaglia almeno tre scelte sulla trequarti decisive.

Lautaro MARTINEZ 7 - Ottima partita. Freddissimo dal dischetto: rigore impeccabile. Si abbassa, fa sponde, allarga il gioco, va al tiro, salta l'uomo. Davvero ispirato. (Dal 77' POLITANO SV - Entra nel fiinale con il piglio giusto, ma non incide)

All. Antonio CONTE 5,5 - Inter meno convincente del solito. Meno brillante, meno coesa, piú piatta. Anche le sostituzioni sembrano poco centrate. La prima da interista contro la sua Juve non é andata bene.

Higuain - Inter-Juventus - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle della Juventus===

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Bravo su Lautaro nel primo tempo e su Vecino nel finale. Attento in uscita e sempre puntuale.

Juan CUADRADO 6,5 - Buona spinta a destra. Gioca da ala aggiunta. Inesauribile fino alla fine.

Matthijs DE LIGT 5 - Suo il fallo di mano che regala il rigore all'Inter. Un primo tempo in totale apnea: sbaglia uscite, interventi, tempi. Nella ripresa migliora, ma senza mai dare la sensazione di sicurezza.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Bravo in un uno contro uno con Lukaku nel primo tempo. Deve metterci del suo anche per corprire le sbavature di De Ligt. Prova da capitano.

Alex SANDRO 6 - Inizia male. Impreciso, distratto, ammonito. Poi recupera mentalmente e il secondo tempo

Sami KHEDIRA 6 - Pochi inserimenti, tanta attenzione. Prova sempre a giocare due tocchi e si intende bene con Cuadrado a destra. Sufficiente. (Dal 62' BENTANCUR 6,5 - Sarri lo sistema a sorpresa dietro le punte, lui ripaga con l'assist per il gol di Higuain)

Miralem PJANIC 8 - Partita sontuosa. Suo il lancio per il gol di Dybala. Dominante in mezzo al campo. Primo per palloni giocati, recuperi, contrasti vinti, passaggi riusciti.

Blaise MATUIDI 6 - Ci mette impegno, copre Ronaldo, entra in partita tardi, ma quando prende il ritmo non si spegne piú.

Federico BERNARDESCHI 4 - 22 palloni toccati, nove persi. Impresentabile. Mai convinto, mai propositivo. Il gol con il Leverkusen si rivela casuale. Bernardeschi sta vivendo una lunga fase di involuzione che dura da troppo tempo. (Dal 62' HIGUAIN 7,5 - Ancora e sempre lui. A San Siro, il gol decisivo. Entra determinato e alla prima palla buona timbra. Man of the match)

Paulo DYBALA 7 - Dopo quattro minuti trova un sinistro magico che sorprende Handanovic. Si muove sulla trequarti con disinvoltura, duettando spesso con Ronaldo. Positivo. (Dal 71' EMRE CAN 6 - Solido nel finale. Conquista un paio di punizioni preziose.)

Cristiano RONALDO 6,5 - Traversa clamorosa con un gran destro al 9'. Calamita palloni a sinistra. Impegna Handanovic, poi gli viene annullato un gol. Ci prova sempre, pur senza trovare lo spiraglio giusto.

All. Maurizio SARRI 7 - Bella Juventus. Aggressiva, volenterosa, sempre all'attacco. Dietro qualcosa é da sistemare, ma la strada é giusta. E vincere a San Siro contro questa Inter é da grande squadra.