Le pagelle di Inter-Lazio 1-0: Handanovic decisivo, bene Barella, non brilla Milinkovic

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 7,5 - Festeggia al meglio le 300 partite con la maglia dell'Inter. Quattro parate preziose nel primo tempo (quella su Correa davvero pregevole). Sempre sicuro, sempre attento. Decisivo.

Diego GODIN 6,5 - Bravo, pulito, intelligente. Parte piano e poi domina.

Stefan DE VRIJ 7 - Il migliore dei tre dietro. Legge con attenzione ogni situazione. Una chiusura in spaccata nella ripresa gli vale l'ovazione di San Siro.

Milan SKRINIAR 6,5 - Si perde due volte Correa, ma chiude anche diverse diagonali in modo efficace. Ripresa perfetta.

Danilo D'AMBROSIO 6,5 - Segna con un inserimento alla...Lichtsteiner. Tipico nel gioco di Conte il taglio dell'esterno destro sul secondo palo. Prova concreta, aiuta molto dietro.

Matias VECINO 5,5 - Prova senza acuti. Molto disciplinato, soffre la fisicitá di Milinkovc, ma non demorde. Esce stremato. Ha bisogno di minuti. (Dal 56' SENSI 6 - Entra e porta dinamismo, energia, vigore. Un paio di errori non da lui in appoggio)

Marcelo BROZOVIC 6 - Parte male, sbaglia tanto. Poi si riprende, mette ordine e inizia a gestire bene i possessi.

Nicoló BARELLA 7 - Sta crescendo e si sta prendendo l'Inter. Bravo nei recuperi, nel creare occasioni e anche nell'andare al tiro.

Cristiano BIRAGHI 6,5 - Splendido l'assist per D'Ambrosio. Prova autorevole a sinistra, senza mai soffrire Lazzari.

Matteo POLITANO 6,5 - Alcuni buoni spunti, impegna Strakosha nella ripresa, si sbatte tra le linee. Bene. (Dal 77' LAUTARO MARTINEZ 5,5 - Dentro nel finale senza il giusto spirito. Nervoso e troppo frenetico)

Romelu LUKAKU 6 - Un gran tiro nel primo tempo, tanto lavoro spalle alla porta. Gioca per la squadra. (Dall'83' SANCHEZ SV)

ALL. Antonio CONTE 7 - Inter tosta, anche se dietro concede qualcosina nel primo tempo. É il primo della storia nerazzurro a partire con una cinquina di vittorie. Quanto é cambiata l'Inter con lui.

Esultanza Inter dopo l'1-0 contro la Lazio - Inter-Lazio 2019Getty Images

===Le pagelle della LAZIO===

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Bravo nella ripresa Barella e Politano. Nel primo tempo poco impegnato.

LUIZ FELIPE 6 - Tra i migliori nella Lazio. Prende le misure a Lukaku, nei raddoppi con Acerbi.

Francesco ACERBI 6,5 - Il migliore della Lazio. Forte, lucido, in partita. Sempre affidabile Acerbi.

BASTOS 5 - Male. Spesso in ritardo su Politano. A volte falloso, a volte in ritardo.

Manuel LAZZARI 6 - A destra con il solito impegno. Caparbio, anche se Biraghi non gli lascia varchi.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 - Lo abbiamo ammirato in serate migliori. Zero spirito d'iniziativa, qualche sponda aerea. (Dal 73' BERISHA 5,5 - Poco presente nel finale. Entra scarico, non si nota.)

Marco PAROLO 5,5 - Insomma. Falli, duelli, lotte. Non esce vincitore.

LUIS ALBERTO 6 - A tratti la luce, altri fuori giri. Entra ed esce dalla partita di continuo. Discutibile comunque la scelta di toglierlo. (Dal 65' LUCAS LEIVA 6 - Entra per dare ordine. L'equilibrio c'é, la brillantezza meno)

JONY 5 - Spreca l'occasione e difficilmente verrá riproposto. Si perde D'Ambrosio sul gol (errore grave), fatica a proporsi in avanti, in fase difensiva ha limiti enormi.

Joaquin CORREA 5,5 - Tanta qualitá, tante iniziative, ma troppo impreciso nelle conclusioni. Sbaglia almeno due gol nitidamente.

Felipe CAICEDO 6 - Si sbatte, ci prova, gioca di sponda per Correa. Gran lavoro, anche se De Vrij e Godin lo contengono quando potrebbe andare al tiro. (Dal 53' IMMOBILE 5,5 - Entra senza il suo solito piglio. Accusa la scelta iniziale di Inzaghi e non dá tutto sé stesso)

ALL. INZAGHI 5,5 - Lazio pericolosa nel primo tempo, ma anche spesso imprecisa in costruzione. Le scelte iniziali e i cambi non convincono.