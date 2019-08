Le pagelle di Inter-Lecce 4-0: Sensi incanta, bene Candreva, occhio a Falco

===Le pagelle dell'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Un rischio in uscita, alcune parate sicure, nessun miracolo.

Danilo D'AMBROSIO 6 - Attento, pulito, preciso. Spesso avvia l'azione ed é il primo a raddoppiare sugli attaccanti avversari.

Andrea RANOCCHIA 6,5 - Dentro all'ultimo per l'infortunato De Vrij. Duello tosto con La Mantia. In fin dei conti lo vince. Bravo.

Milan SKRINIAR 7 - Perfetto, leader, dominante.

Antonio CANDREVA 7,5 - Rinato. Crossa, pennella, copre, gioca a tutta fascia e San Siro apprezza. E segna un gol meraviglioso. Primo ad esser rigenerato dalla cura Conte.

Matias VECINO 6 - Un po' impreciso in alcuni disimpegni. Poi si sistema e aiuta nella chiusura delle ripartenze salentine. (Dal 66' BARELLA 6 - Entra con un buon piglio. Ha voglia, deve entrare in condizione. Sará un uomo giusto per Conte)

Milan BROZOVIC 7 - Il gol é una perla. Destro a giro morbidissimo. La prova molto positiva. Gioca tanti palloni e ne perde pochissimi.

Stefano SENSI 7,5 - Scatenato. Segna un gol di prepotenza, gioca a tutto campo. Piedi delicati, personalitá esagerata. Il migliore nel pre-campionato é il migliore anche all'esordio. (Dal 73' GAGLIARDINI SV)

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - A sinistra con grande voglia. Sembra tornato quello dei primi anni di Conte alla Juventus. Sfreccia e crossa. Anche un assist per Brozovic.

LAUTARO MARTINEZ 6,5 - Parte contratto, poi cresce e cerca l'intesa con Lukaku. Si divora un gol nel primo tempo, ne sfiora tre nella ripresa. Secondo tempo molto bene. (Dal 78' POLITANO SV)

Romelu LUKAKU 7 - La bestia c'é. Un paio di progressioni poderose delle sue, ideali per esaltare San Siro. Va a segno col scaltrezza al primo pallone buono. Giá un idolo della Nord.

ALL. Antonio CONTE 7 - Inter giá pimpante, aggressiva, volitiva, ordinata. Come piace a lui. Esulta come un pazzo ad ogni gol.

===Le pagelle del LECCE===

GABRIEL 5,5 - Sul terzo gol qualche colpa, non sui primi due. Sul quarto la vede tardi. Qualche buona parata.

Andrea RISPOLI 5,5 - Parte con il piede ben spinto sull'acceleratore, poi rallenta e subisce la verve di Asamoah. (Dal 72' BENZAR 5,5 - Nel finale. Ha tecnica, deve ambientarsi)

Luca ROSSETTINI 4,5 - Lukaku lo sovrasta piú volte. Lui rincorre e prova a gestirsi con l'esperienza. Non ci riesce.

Fabio LUCIONI 5 - Traballa, soffre, non chiude Lautaro per ben tre volte. Bocciato.

Marco CALDERONI 5,5 - Un paio di buone sovrapposizioni, ma anche una sofferenza costante su Candreva.

Jacopo PETRICCIONE 5,5 - Grande sacrificio, ma poca qualitá. Ci prova da fuori, ma perde troppi palloni. (Dal 61' MANCOSU 5,5 - Entra e non riesce a scuotere il suo Lecce. Meritava di giocare dall'inizio vista la scorsa stagione)

Panagiotis TACHTSIDIS 4,5 - Non ha il passo giusto, non ha i tempi. In ritardo e spesso lento anche nel pensiero. Non ci siamo.

Zan MAJER 5 - Spento, scolastico, poco propenso all'iniziativa. Delude.

Filippo FALCO 6,5 - Attenzione al "10" del Lecce. Tonico, brillante, vivo. Va al tiro, inventa, dribbla. Interessante, come in B.

Andrea LA MANTIA 5,5 - Forte fisicamente, benino all'inizio, poi cala e sparisce. (Dal 61' FARIAS 4 - Non commentabile. Entra e dopo un quarto d'ora entra in modo vergognoso su Barella da dietro. Giusto il rosso diretto.)

Gianluca LAPADULA 5,5 - Generoso, come sempre. Ma anche poco pungente. Ci mette impegno, spreca una buona occasione su un'uscita sbagliata e si deprime.

ALL. Fabio LIVERANI 5 - Lecce un po' troppo slegato e all'arrembaggio. Con questo atteggiamento spensierato non ci si salva. Voleva divertirsi, ha preso quattro gol.