Le pagelle di Inter-Milan 4-2: Ibra non basta, stupendo De Vrij, grande reazione di Brozovic

===Le pagelle dell'INTER ===

Daniele PADELLI 5 - Malissimo sul primo gol nerazzurro: sbaglia il tempo e Rebic lo punisce. Spesso insicuro e mal posizionato in uscita. Handanovic é sette piani sopra.

Diego GODIN 5,5 - Vicino al gol con un bel colpo di testa nel primo tempo, viene sovrastato da Ibra nel duello aereo che porta al gol di Rebic. In generale il peggiore dei tre dietro.

Stefan DE VRIJ 8 - Unico dei tre dietro a giocare con luciditá anche nel primo tempo. Segna il gol del 3-2 con un bel colpo di testa. Giocatore fondamentale, il primo ad immolarsi per respingere le conclusioni dal limite rossonere.

Milan SKRINIAR 6,5 - Un po' distratto. Parte male, non prende ritmo, poi migliora nella seconda parte di gara. Dalla sua parte non si passa.

Antonio CANDREVA 6 - Primo tempo da incubo: Theo Hernandez lo salta di continuo. Poi cresce nella ripresa e batte il corner del 3-2. (Dal 80' MOSES 6,5 - 10 minuti e un assist per Lukaku. Contiano doc.)

Matias VECINO 7 - Impegna Donnarumma nella prima frazione, poi timbra il gol del momentaneo 2-2 con un destro sicuro. Gioca negli spazi e ama inserirsi. Molto bene.

Marcelo BROZOVIC 7,5 - Segna uno splendido gol con un mancino al volo: la prodezza improvvisa dopo un primo tempo abulico, in cui era stato soffocato dal pressing di Calhanoglu. Secondo tempo clamoroso.

Nicoló BARELLA 6,5 - Primo tempo disastroso, perde palloni in uscita, sbaglia negli appoggi. Rientrando dagli spogliatoi, un altro giocatore: cattivo, volenteroso, grintoso. Media tra 7,5 e 5,5.

Ashley YOUNG 6 - Soffre la verve di Castillejo nel primo tempo, ma prende le misure nella ripresa. (Dal 95' BIRAGHI SV)

Alexis SANCHEZ 6 - L'assist per Vecino, grazie a un taglio centrale, è il primo guizzo di una partita fin lì sottotono. Non combina altro, ma tanto basta per la sufficienza. (Dal 71' ERIKSEN 6,5 - Colpisce una traversa con una sassata clamorosa su punizione da 30 metri. Entra bene, tiene palla, gestisce. Ha classe)

Romelu LUKAKU 7 - Fisicamente non ha rivali. Romagnoli non lo tiene. Riesce a liberarsi di rado al tiro e gioca spesso spalle alla porta. Poi timbra il 4-2. Imprescindibile.

ALL.: Antonio CONTE 7 - Inter a due facce. Primo tempo disastroso, secondo eccezionale. Ribalta la squadra durante l'intervallo. Grandissima reazione. Con queste rimonte si vincono gli Scudetti.

Matias Vecino esulta dopo il gol del 2-2 nel derby, Inter-Milan Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del MILAN===

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Una gran parata su Vecino nel primo tempo. Sui gol subiti non ha responsabilitá, ma ne prende quattro senza mai opporsi da Donnarumma.

Andrea CONTI 5 - Il compitino e poco piú. Soffre poco, ma non appoggia mai l'azione. Dietro balla spesso.

Simon KJAER 5,5 - Lento e poco sicuro. Non convince e non dá certezze.

Alessio ROMAGNOLI 5 - La fisicitá di Lukaku lo mette in apprensione. Perde De Vrij sul corner del gol. Una serata difficile. Crolla e non riesce a dare tranquillitá ai compagni.

Theo HERNANDEZ 6 - Nel primo tempo impressiona. Comanda la corsia di sinistra. Poi cala nella ripresa vistosamente. Male male nel finale.

Samu CASTILLEJO 5,5 - Insomma. Parte frizzantino, con cross e dribbling, ma si spegne presto. Nella ripresa non ne azzecca una. (Dal 79' LEAO SV)

Franck KESSIE 5 - Insufficiente. Tecnica di base limitata, movimenti spesso sbagliati. Nel primo tempo gioca ad un buon livello. Secondo tempo da incubo: falloso e mai ordinato. (Dal 81' PAQUETÁ SV)

Ismael BENNACER 5,5 - Regia e voglia, ma non basta la buona volontá. Nella ripresa non riesce a gestire un pallone.

Ante REBIC 6,5 - Ottima prova. Pericoloso, in partita. Segna d'opportunismo, cerca sempre la giocata. (Dall'84' BONAVENTURA SV)

Hakan CALHANOGLU 6 - Colpisce subito un palo con un gran destro da fuori. Parte indemoniato, agisce a uomo su Brozovic nel primo tempo, non lasciandogli respiro. Poi finisce le energie.

Zlatan IBRAHIMOVIC 7,5 - Potere della mente: domina con la testa. Va in cielo per la sponda-assist a Rebic, poi segna di "cabeza" il 2-0 rossonero. Centra anche un palo. Fa ancora la dfferenza.

ALL.: Stefano PIOLI 5 - Non si puó. Gestione zero. Gran primo tempo, gara preparata bene, ma la ripresa finisce 0-4. Le colpe ci sono.