Le pagelle di Inter-Parma 2-2: Candreva brilla, Karamoh ex mortale

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Subito protagonista nello sventare un pericolo portato da Dermaku. Prende gol negli altri due unici tentativi del Parma verso la sua porta.

Milan SKRINIAR 6 - Si porta spesso in avanti per dare una mano ai compagni più avanzati, ma tenere a bada Gervinho non è semplice.

Diego GODIN 5,5 - Prezioso in recupero, ma patisce le iniziative dei velocisti parmensi. Karamoh lo salta secco nella ripartenza che porta al gol di Gervinho (dal 65' Stefan DE VRIJ 6 - Entra quando il Parma non attacca quasi più e ne è avvantaggiato. Nel finale va vicino al 3-2 di testa)

Alessandro BASTONI 6 - Non sente l'emozione dell'ex, ma fatica a contenere Kulusevski e Karamoh. In ogni caso, non commette errori grossolani.

Antonio CANDREVA 7 - Percorre mille e mille volte la propria fascia di competenza, magari con qualche imprecisione ma con cuore e fiato. Entra in maniera importante nel tabellino: gol (con deviazione) più assist.

Roberto GAGLIARDINI 6,5 - Uno dei più continui nell'inserirsi a sorpresa. Sfiora il gol sullo 0-0, poi non manca mai di dare il proprio apporto alla manovra offensiva (dall'84' Matteo POLITANO s.v.)

Marcelo BROZOVIC 4,5 - Troppo gravi le due disattenzioni che, in pochissimi minuti, costano altrettanti gol all'Inter. Se non altro orchestra l'azione che porta al 2-2.

Nicolò BARELLA 6,5 - Primo tempo un po' anonimo, in cui si fa notare solo per la "solita" ammonizione. Molto meglio nella ripresa, in cui suona la carica senza sosta.

Cristiano BIRAGHI 5 - Conte lo schiera al posto di Asamoah, ma le risposte dell'ex viola non sono positive. Rari gli spunti interessanti, così come i cross apprezzabili. Bocciato.

Lautaro MARTINEZ 6 - Dà sempre la sensazione di potersi rendere pericoloso, lotta in maniera valorosa contro tutti, ma non è la sua miglior partita. Conte lo toglie a 20 dalla fine (dal 73' Sebastiano ESPOSITO 6 - Che abbia la personalità di un trentacinquenne, lo hanno capito tutti. Sfiora un gol che avrebbe fatto venir giù San Siro)

Romelu LUKAKU 6 - Si salva grazie alla rete che consente all'Inter di tornare in quota. Per il resto, nonostante il lavoro per i compagni, non ha i palloni giusti dentro l'area.

All. Antonio CONTE 6 - Conferma la coppia Lautaro-Lukaku nonostante gli impegni ravvicinati, ma non riceve le giuste risposte dalla squadra. Nel finale le prova tutte, senza fortuna.

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 5,5 - Non irreprensibile con quell'uscita a vuoto che spalanca la porta a Lukaku. Un'imprecisione in una partita in cui non deve compiere interventi complicati.

Matteo DARMIAN 6,5 - Mette in campo esperienza e gestione del ruolo. Contiene benissimo Biraghi, che raramente riesce a sfuggirgli per andare sul fondo.

Simone IACOPONI 6 - Mal posizionato, così come tutta la retroguardia, sul tracciante di Candreva che manda a segno Lukaku. Prima e dopo, stringe i denti ma se la cava.

Kastriot DERMAKU 6 - Qualche affanno nel secondo tempo, ma è decisivo nel negare il 3-2 a Martinez. E solo Handanovic gli vieta la prima gioia nel massimo campionato.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Ha qualche difficoltà nel leggere le iniziative di Candreva, lasciandogli troppo spazio nell'azione del 2-2. Esce per infortunio (dal 66' Giuseppe PEZZELLA 6 - Contiene e soffre in un convulso finale)

Juraj KUCKA 6,5 - La sua presenza in mezzo al campo si sente, eccome. Sia in copertura che in costruzione, essendo spesso uno dei primi a ripartire palla al piede.

Matteo SCOZZARELLA 6,5 - Più che prezioso nel far diga davanti alla difesa. Spesso si trova nel posto giusto al momento giusto.

HERNANI 5,5 - Vince il ballottaggio con Barillà, rendendosi utile nel miglior momento degli emiliani ma faticando a rimanere dentro la partita quando l'Inter preme.

Dejan KULUSEVSKI 7 - Ha qualità e personalità e le mette in mostra anche nel teatro di San Siro. Difficile portargli via il pallone quando se lo porta sul sinistro. Un bel vedere.

GERVINHO 7 - Micidiale quando può ripartire in campo aperto oppure puntare l'uomo. Suo il guizzo vincente che consente al Parma di sognare il colpaccio (dall'84' Antonino BARILLÀ s.v.)

Yann KARAMOH 7,5 - Vive un pomeriggio da sogno, lui che sperava di costruirsi una carriera con la maglia dell'Inter. Gran gol, poi assist. Più tante giocate di qualità. Esce tra gli applausi del suo ex pubblico (dal 71' Mattia SPROCATI 5,5 - Ha il compito di tenere alto il Parma. Ingrato e difficilmente realizzabile)

All. Roberto D'AVERSA 6,5 - Punto prestigioso e importante per la classifica. Anche senza centravanti. La formula ripartenze e velocità funziona.