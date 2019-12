Le pagelle di Inter-Roma 0-0: molto bene Smalling e Mancini, Lukaku innocuo

===LE PAGELLE DELL'INTER===

Samir HANDANOVIC 6 - Sicuro sui tiri da fuori di Perotti e Zaniolo nella prima frazione.

Diego GODIN 6,5 - Attento, sicuro, in anticipo, puntuale. Buona prova.

Stefan DE VRIJ 6 - Meno brillante del solito. Ma comunque impeccabile in chiusura. Sicurezza estrema.

Milan SKRINIAR 6,5 - In versione muro di gomma. Chiunque provi a saltarlo, viene fermato.

Antonio CANDREVA 5,5 - Un primo tempo abbastanza anonimo. Kolarov da quel lato lo attacca spesso. Lui soffre e fatica a proporre cross. Esce per un problema alla schiena. (Dal 45+2' LAZARO 5 - Fatica con Kolarov, fatica a proporsi, fatica in quasi tutto)

Matias VECINO 6 - Mirante gli nega la gioia del gol. Lui si inserisce spesso e ci prova sempre. Impegno lodevole.

BORJA VALERO 6 - Prova discreta. Non butta mai via la palla e serve un paio di filtranti notevoli. Esce stremato. (Dal 72' ASAMOAH 6 - Riproposto da mezz'ala. Entra e si sistema nel mezzo senza strafare).

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Si divora un gol a tu per tu nel primo tempo. A volte sbaglia la scelta e verticalizza poco. Conte lo sgrida di continuo.

Cristiano BIRAGHI 5,5 - Insomma. Spinta insufficiente, qualche passaggio errato di troppo. Metodico e rilassato. (Dall'88' D'AMBROSIO SV)

Romelu LUKAKU 5 - In avvio ha la palla buona sul mancino, ma si fa ipnotizzare da Mirante. Gioca di sponda, ma alla fine Smalling lo ferma sempre.

LAUTARO MARTÍNEZ 5,5 - Polveri bagnate. Non riesce ad armare il suo destro, non trova mai lo spunto adeguato. Forse stanco?

ALL. Antonio CONTE 6 - Inter ben sistemata, ma poco feroce. I suoi sbagliano tre grandi occasioni e alla fine aumentano i rimpianti. Occasione mancata.

Zaniolo, de Vrij - Inter-Roma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

===LE PAGELLE DELLA ROMA===

Antonio MIRANTE 7 - Bravissimo su Lukaku dopo pochi minuti: reattivo e attento. Nella ripresa stoppa alla grande anche Vecino. Sostituto all'altezza, decisivo.

Davide SANTON SV - Un quarto d'ora di studio e poii l'infortunio muscolare. Non valutabile. (Dal 16' SPINAZZOLA 6 - Dligente e ordinato. A volte si propone al cross, senza la corretta cattiveria)

Gianluca MANCINI 6,5 - Un po' troppo falloso nel primo tempo, ma comunque sufficiente. Bene nella ripresa. Finisce primo per respinte difensive e contrasti. L'ultimo decisivo su Lautaro nel finale.

Chris SMALLING 7 - Altra grande prova. Tiene fisicamente Lukaku e di testa non sbaglia un intervento. Bravo anche sui cross bassi. Gran coppia con Mancini.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - A sinistra tiene bene la fascia. Candreva e Lazaro non lo superano mai. Garanzia.

Amadou DIAWARA 6 - Regista vecchio stile. Gioca spesso di prima e non sbaglia gli appoggi elementari. Ordinaria amministrazione, ma positiva.

Jordan VERETOUT 6 - Grave errore in avvio che libera Lukaku al tiro. Si riprende e non sbaglia piú nulla, avviando ogni ripartenza giallorossa.

Henrikh MKHITARYAN 5,5 - Corre e si sbatte, accorciando anche a centrocampo. Davanti poche chance. (Dal 89' FLORENZI SV)

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Tra le linee, spesso in pressing su Brozovic. Concentrato, ma poco pericoloso. Non offre nemmeno una palla gol ai compagni.

Diego PEROTTI 5,5 - Parte bene, con un paio di conclusioni. Poi si spegne e non riesce piú a farsi notare. (Dal 68' DZEKO 6 - Insomma. Entra e lotta, ma si vede che non é al meglio)

Nicoló ZANIOLO 5 - Da prima punta fatica. Spalle alla porta non riesce a rendersi utile. Si muove molto per non dare punti di riferimento. Poi entra Dzeko, ma lui non trova ritmo nemmeno da esterno. Prova incolore. Ex che non punge.

ALL. Paulo FONSECA 6,5 - La Roma gioca a calcio ed é messa bene in campo. Chissá come sarebbe finita con Dzeko al 100%...