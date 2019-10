JUVENTUS

Gianluigi BUFFON 7,5 - La parata a tempo scaduto sulla rovesciata da due passi di Santander vale come un gol: un riflesso straordinario di un campione infinito di 41 anni.

Juan CUADRADO 6 - Da terzino gioca con scioltezza, il nuovo ruolo che Sarri gli ha ritagliato sembra calzargli a pennello. Solo qualche titubanza in avvio.

Leonardo BONUCCI 6 - Un disimpegno errato nel finale che per poco manda in gol Orsolini. Non la sua serata migliore, Palacio lo mette in difficoltà anche in velocità.

Matthijs DE LIGT 6 - Fino al 92' gioca una partita attenta dimostrando di essere in crescita. Rischia tantissimo con quella scivolata nel finale che fa gridare al rigore: Irrati lascia correre ma restano dubbi.

Alex SANDRO 6,5 - Prestazione molto positiva quella del brasiliano sia in fase di spinta che in fase difensiva. Da applausi una diagonale nella ripresa che interrompe una ripartenza del Bologna.

Sami KHEDIRA 6 - Il tedesco gioca una partita ordinata senza infamia e senza lode.

dal 62' Rodrigo BENTANCUR 5,5 - Impatto sulla partita non eccezionale dell'uruguaiano che rimedia anche un cartellino giallo dopo avere perso un brutto pallone sulla trequarti.

Miralem PJANIC 7,5 - Il centrocampista bosniaco conferma di attraversare un ottimo momento di forma. Dirige la squadra dettando i tempi di gioco con grande intelligenza e decide la partita con un gol di rapina, il suo terzo stagionale in campionato.

Adrien RABIOT 5,5 - Il francese alterna buone cose (vedi uno spunto in velocità nella ripresa) a blackout inspiegabili. E per lui arriva anche qualche fischio dagli spalti.

dal 73' Blaise MATUIDI 6 - Entra con il solito piglio da guerriero e trova il modo di dare il suo contributo costringendo Danilo a spendere il cartellino giallo.

Federico BERNARDESCHI 6 - Primo tempo anonimo, cresce alla distanza con buone giocate a innescare le punte e ad allargare il gioco. Gli manca un po' di concretezza negli ultimi 16 metri.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Corre dall'inizio alla fine su tutto il fronte offensivo, cerca sempre il dialogo con i compagni e va vicino al gol in un paio di occasioni: solo un grande Skorupski gli nega la soddisfazione personale.

dall'82' Paulo DYBALA s.v. - In campo solo per pochi minuti, non giudicabile.

Cristiano RONALDO 7 - Si inventa un gol dal nulla con un destro chirurgico sul primo palo, impegna severamente Skorupski con un'incornata e danza sul pallone andandoselo a cercare anche quando i rifornimenti scarseggiano. Gol numero 701 in carriera: la leggenda continua.

All.: Maurizio SARRI 6 - Primo tempo così così, ripresa ottima almeno fino allo spavento finale. Il 4-3-1-2 è ben digerito dalla squadra che gioca con autorevolezza e non butta via mezzo pallone. Eppure anche contro il Bologna arriva l'ennesima vittoria di misura: la Juventus di Sarri il killer instinct.

Nicola Sansone e Sami Khedira - Juventus-Bologna Serie A 2019-20LaPresse

BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Non impeccabile sul gol di Ronaldo, il primo palo è suo e avrebbe dovuto coprirlo meglio. Nella ripresa si riscatta con diverse parate da urlo che tengono in vita il Bologna fino alla fine.

Ibrahima M'BAYE 6 - Entra in due episodi che determinano il match: sua la spizzata di testa che si trasforma in assist per il gol di Danilo, sua la scivolata al limite dell'area da cui nasce il 2-1 di Pjanic.

Larangeira DANILO 6,5 - Riporta in parità il risultato con un gol da applausi: controllo di petto e destro di controbalzo sotto l'incrocio dei pali. Va in sofferenza nella ripresa come tutti i suoi colleghi di reparto.

Mattia BANI 6 - Tutto sommato non sfigura. Tiene testa a Cristiano Ronaldo senza affondare mai: sul gol fa il movimento giusto, ma CR7 pesca l'angolino presidiato da Skorupski.

Ladislav KREJCI 5,5 - Un suo errore dà il la all'1-0 della Juventus. Prova a farsi vedere in fase offensiva con qualche buona iniziativa.

Andrea POLI 5,5 - Solito combattente in mezzo al campo, ma meno lucido del solito. Avrebbe dovuto gestire meglio qualche pallone.

dall'82' Blerim DZEMAILI s.v. - Entra nel finale, ingiudicabile.

Mattias SVANBERG 6 - Partita ordinata, senza particolari squilli. Potrebbe osare qualcosa di più in fase offensiva ma è troppo timido.

dall'80' Andreas SKOV OLSEN s.v. - In campo una manciata di minuti, ingiudicabile.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Il suo sinistro è sempre caldo, non a caso è lui a calciare la punizione da cui nasce la doppia occasione di Santander. Peccato solo per la colossale palla gol che si divora nella ripresa quando manca la conclusione al volo con il destro, che non è il suo piede (e si vede). Ha qualche responsabilità anche nell'azione del secondo gol della Juventus.

Roberto SORIANO 5 - Serata da dimenticare in fretta. Non si vede quasi mai, tocca pochissimi palloni e commette l'errore decisivo in occasione del gol di Pjanic con uno sciagurato retropassaggio.

Nicola SANSONE 5,5 - Non convince del tutto. Parte bene spingendo sulla sinistra, ma si spegne alla distanza e nella ripresa non riesce mai a creare la superiorità numerica nelle ripartenze.

dall'80' Federico SANTANDER 6 - Rischia di lasciare il segno sulla partita con un'incornata respinta sulla traversa e una rovesciata messa miracolosamente in corner da Buffon. Niente male se si pensa che ha avuto a disposizione un quarto d'ora.

Rodrigo PALACIO 7 - Altra prestazione sorprendente dell'argentino che a 37 anni corre come un ragazzino. Smista palloni con la solita intelligenza e anche dal punto di vista atletico tiene testa a Bonucci e De Ligt. Il migliore dei suoi.

All.: Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Il suo Bologna stupisce perché, oltre a essere molto ordinato in campo, attacca con tanti uomini senza alcun timore reverenziale. Con un pizzico di fortuna in più nel finale sarebbe riuscito a strappare un pareggio pesantissimo.