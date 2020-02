Le pagelle di Juventus-Brescia 2-0: Dybala è ovunque, Cuadrado super. Balotelli inesistente

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6 - Deve sporcarsi i guanti solo nel finale quando si allunga su un destro dalla distanza di Ndoi mostrando una buona reattività.

DANILO 6 - Prova ordinata dell'ex terzino del Manchester City, sempre attento ad accorciare dietro. Copre le spalle a Cuadrado consentendo al colombiano di giocare costantemente nella metà campo avversaria.

Daniele RUGANI 6,5 - Pomeriggio di assoluto relax perché gli attaccanti del Brescia non lo impensieriscono mai: sfiora il gol con un gran colpo di testa deviato da Andrenacci sulla traversa.

Leonardo BONUCCI 6 - Parte male facendosi sorprendere da Ayé e sbagliando qualche appoggio semplice in uscita. Il suo rendimento aumenta col passare dei minuti: nella ripresa sfiora anche il gol con un perfetto inserimento di testa su corner.

dal 78' Giorgio CHIELLINI 6 - Il capitano gioca pochi minuti a partita ormai finita, ma merita la sufficienza perché torna in campo dopo un'assenza di quasi 6 mesi. Si gode la standing ovation dei tifosi dello Stadium, un ritorno importantissimo per la Juventus.

Alex SANDRO 6 - Decisamente meglio rispetto alle ultime uscite. Non fa cose straordinarie, ma presidia bene la sua corsia di competenza macinando chilometri.

Aaron RAMSEY 6 - Interessanti i suoi movimenti senza palla, ma quando viene chiamato in causa commette troppi errori. Si guadagna la sufficienza perché conquista la punizione da cui ha origine l'espulsione di Ayé e il gol dell'1-0 di Dybala.

dal 66' Miralem PJANIC s.v. - La sua partita dura pochissimo: al 73' è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare.

dal 73' Blaise MATUIDI 6,5 - Lascia il suo segno nella partita con lo splendido assist di tacco per Cuadrado in occasione della rete del 2-0.

Rodrigo BENTANCUR 7 - Sarri lo posiziona in mezzo al campo nel ruolo di regista e lui ripaga la fiducia del tecnico con una prova di qualità e quantità, soprattutto nel secondo tempo. Va anche vicino al gol nel finale con un siluro che si stampa sul palo.

Adrien RABIOT 6 - Il francese continua a non convincere fino in fondo, ma si fa apprezzare per qualche pallone recuperato e per il suo lavoro di interdizione.

Juan CUADRADO 7 - Il colombiano è elettrico: entra in quasi tutte le azioni offensive della Juventus e nella ripresa trova meritatamente il gol del 2-0 dopo un perfetto uno-due con Matuidi al limite dell'area.

Gonzalo HIGUAIN 6 - Il Pipita conferma di essere tatticamente molto utile per il suo ruolo di regista offensivo. Cerca e trova spesso il dialogo con Dybala: ancora una volta, però, non riesce a incidere negli ultimi 16 metri.

Paulo DYBALA 7,5 - Prestazione straordinaria della Joya che quando ha il pallone tra i piedi fa quel che vuole. Un gol su punizione, una traversa nei minuti di recupero, un gol divorato da pochi passi in avvio e tantissime intuizioni. Splendido tuttocampista.

All.: Maurizio SARRI 6,5 - Senza Ronaldo, Pjanic e De Ligt, ridisegna la Juventus piazzando Bentancur in cabina di regia e arretrando Ramsey mezzala. Mosse interessanti che meritano di essere rivalutate contro avversari più consistenti del Brescia attuale.

Giorgio Chiellini anticipa Mario Balotelli - Juventus-Brescia Serie A 2019-20Getty Images

BRESCIA

Enrico ALFONSO s.v. - La sua partita dura 10 minuti: poi deve uscire dopo un colpo rimediato alla testa.

dal 10' Lorenzo ANDRENACCI 6 - All'esordio assoluto in Serie A, supera l'emozione sfoderando almeno un paio di parate non da poco, su tutte il volo a deviare sulla traversa l'incornata di Rugani.

Stefano SABELLI 6 - Si impegna, prova a proporsi a tutta fascia e non si scompone mai. Spettacolare il suo salvataggio sulla linea nella ripresa su un destro ravvicinato di Higuain.

Ales MATEJU 6 - Schierato nel ruolo di centrale, gioca una partita tutto sommato positiva tenendo a galla il Brescia. Si fa sorprendere da Cuadrado nell'azione del 2-0 ma merita la sufficienza.

Jhon CHANCELLOR 6 - Giganteggia a centro area cercando di mettere più pezze possibili. Tiene testa a Higuain sporcandogli diversi palloni, tra i meno responsabili della sconfitta.

Bruno MARTELLA 5 - Dalla sua parte c'è un Cuadrado che non gli dà tregua. Lui prova a contenere il colombiano, ma non ci riesce quasi mai.

Dimitri BISOLI 5,5 - Dovrebbe fare legna in mezzo al campo, ma naufraga di fronte al maggior tasso tecnico degli avversari.

Daniele DESSENA 5,5 - Per lui vale il discorso fatto per Bisoli. Dovrebbe fare da filtro davanti alla difesa, ma va spesso in apnea.

Birkir BJARNASON 6 - Grande combattente in mezzo al campo, non si risparmia. Rinvia la definitiva capitolazione del Brescia respingendo col volto un sinistro di Dybala, nella ripresa ha anche una buona occasione dal limite ma la spreca.

dall'80' Emanuele NDOI s.v. - Entra quando ormai la partita non ha più nulla da dire. Non giudicabile.

Jaromir ZMRHAL 5,5 - Dovrebbe agire da trequartista, ma di fatto tocca pochissimi palloni. Uno dei pochi dei suoi a provarci nel primo tempo con sinistro velenoso di poco a lato.

dal 90' Simon SKRABB s.v. - Gioca i 3 minuti di recupero, ingiudicabile.

Mario BALOTELLI 4 - Prestazione sconcertante di Super Mario che, con la fascia da capitano intorno al braccio, passeggia per il campo e non tira fuori l'animus pugnandi nemmeno quando il Brescia rimane in dieci. Ha una sola chance, ma la spreca calciando malissimo una punizione dal limite.

Florian AYÉ 5 - Tra i più reattivi in avvio, poi nell'arco di 6 minuti commette una doppia, imperdonabile ingenuità rimediando due gialli. E per il Brescia è l'inizio della fine.

All.: Diego LOPEZ 5,5 - Imposta una partita in chiave esclusivamente difensiva anche perché ha troppe assenze con cui fare i conti. Penalizzato dall'espulsione di Ayé, il suo Brescia ha comunque il merito di rimanere in partita fino a un quarto d'ora dal termine. Ma per salvarsi serve un immediato cambio di marcia, altrimenti si fa dura.