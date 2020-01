Le pagelle di Juventus-Cagliari 4-0: Ronaldo domina, bene Cuadrado, delude Nainggolan

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Sicuro quando viene chiamato in causa. Nessun miracolo, ma diverse buone uscite.

Juan CUADRADO 6,5 - Spinge continuamente. Uno dei migliori come atteggiamento. A destra fa sempre la differenza.

Merih DEMIRAL 7 - Ancora preferito a de Ligt, ancora perfetto. Gioca sempre d'anticipo, si mostra reattivo e concentrato, colpisce una traversa. Sará dura per de Ligt riguadagnarsi i gradi da titolare.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Attento e brillante. Spesso il gioco parte da lui. Solita personalitá.

ALEX SANDRO 6 - Prova discreta. Non attacca come al solito, ma dietro non concede nulla.

Adrien RABIOT 6,5 - Parte piano, gioca semplice, cerca sicurezze. Alza l'asticella nella ripresa, con un paio di buoni recuperi. In crescita, anche fisicamente.

Miralem PJANIC 6,5 - Solita regia molto lucida. Gioca di prima e anche in verticale.

Blaise MATUIDI 6 - Qualche problemino nel controllo nel pallone nel primo tempo. Meglio invece nella ripresa, quando si toglie lo sfizio anche di qualche appoggio di qualitá. (Dall'83' EMRE CAN sv)

Aaron RAMSEY 6 - Molto mobile e molto volenter'oso. Va al tiro, ma senza la giusta precisione. Ci prova e ha mezzi per migliorare. (Dall'80' DOUGLAS COSTA 6,5 - Entra, serve un assist a Ronaldo, ammalia il pubblico con un'azione a tutto campo pazzesca).

Paulo DYBALA 6,5 - Nel primo tempo si abbassa molto, ma non riesce a incidere come vorrebbe. Sale di livello nella ripresa, trascinando la Juventus e procurandosi il rigore del 2-0. (Dal 70' HIGUAIN 7 - Entra con la voglia di fare gol e timbra con un destro deciso. Il suo apporto resta basilare)

Cristiano RONALDO 8 - Prima tripletta in Serie A. In forma, rivitalizzato, si fa trovare pronto. Quinto partita in gol consecutiva in campionato, 18esima squadra diversa a cui segna in Serie A. Sempre presente. Un gol di astuzia, un rigore e uno di finezza.

ALL. Maurizio SARRI 7 - Juve lenta e prevedibile nel primo tempo, frizzante e bella da vedere dopo il gol del vantaggio. Segnali di crescita evidenti, ma in alcuni tratti la manovra é ancora troppo compassata.

Cristiano Ronaldo esulta per il successo in Serie A, Juventus-Cagliari, LaPresseLaPresse

===Le pagelle del CAGLIARI===

Robin OLSEN 6 - Un paio di buone parate. Puó poco sui gol subiti.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 -A destra regge abbastanza bene fino a che il fisico gli risponde. Poi cala. (Dal 61' FARAGÓ 5 - Male. Entra e viene sempre saltato).

Sebastian WALUKIEWICZ 5 - Esordio da titolare per il polacco del 2000. Non dei migliori. Benino nel primo tempo, crolla nel secondo. Ronaldo e Higuain lo irretiiscono.

Ragnar KLAVAN 4,5 - Guida lui la difesa nel primo tempo. Ci mette grinta e intelligenza. Poi l'errore madornale che porta al gol Ronaldo. Un pasticcio enorme. Poi un disastro.

Luca PELLEGRINI 5,5 - Gioiellino dai piedi buoni e dai grandi mezzi. Mostra alcune cose, ma alla fine perde il duello con Cuadrado.

Marko ROG 5 - Reo del fallo da rigore su Dybala. Corre tanto, spesso a vuoto. Non convince.

Luca CIGARINI 5 - Travolto nel mezzo. Non riesce a dettare i tempi e ad abbassare i ritmi. Ripresa da incubo. (Dall'85' OLIVA sv)

Nahitan NANDEZ 5,5 - Trottolino interessante. Nel primo tempo accompagna un paio di ripartenze, nel secondo un po' si eclissa.

Radja NAINGGOLAN 5 - Lavoro incredibile in fase di pressing sul suo amico Pjanic. Ne paga in luciditá. Perde troppi palloni e fatica a proporsi davanti. Passo indietro rispetto ai mesi precedenti.

JOAO PEDRO 5,5 - Si danna l'anima, allargandosi sui terzini quando la Juve inizia l'azione da dietro. Davanti combina poco, se non una bella girata nel recupero che colpisce il palo.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Gran lavoro anche per lui, ma anche qui le chance per rendersi pericoloso sono ridotte all'osso. Centra una traversa, poco altro. (Dall'81' CERRI sv)

ALL. MARAN 5 - Cagliari messo bene in campo nel primo tempo, ma totalmente in apnea dopo lo svantaggio. Squadra che ha perso certezze e capacitá di reagire.