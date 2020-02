Le pagelle di Juventus-Fiorentina 3-0: CR7 fa 50, bene Rabiot e Bentancur, malino Chiesa

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Un miracolo su un tacco ravvicinato di Chiesa, una buona parata su Lirola. Sempre sul pezzo.

Juan CUADRADO 6,5 - Si alza molto, sostenendo sempre a destra Douglas Costa. Un pericolo costante.

Matthijs DE LIGT 7,5 - Il gol è il giusto premio a una prestazione perfetta. Ferma Chiesa diverse volte, imposta sempre con precisione. Un'altra conferma, per un giocatore destinato a una crescita costante nel tempo.

Leonardo BONUCCI 6,5 - Una buona chiusura a campo aperto su Chiesa, sempre sicuro e in controllo.

ALEX SANDRO 6 - Un po' bloccato, concentrato sulla fase difensiva. Nella ripresa un paio di volte si alza e va al cross.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Sempre in vetrina. Gioca di prima, affonda, si procura il secondo rigore. Indispensabile nella Juve di oggi.

Miralem PJANIC 6 - Da un suo destro nasce il vantaggio della Juventus. Il suo tiro centra il polso di Pezzella e arriva il rigore. In generale sbaglia ancora troppo. Un paio di errori costano dei pericoli alla difesa, con delle ripartenze immediate della Fiorentina.

Adrien RABIOT 7 - Intraprendente e volitivo. Ci mette intensità, va al tiro, insiste. Cresce. (Dall'88' MATUIDI sv)

DOUGLAS COSTA 6,5 - Ha guizzi e intuizioni. Sfreccia a destra, offre una gran palla a Higuain. Se sta bene, si fa sempre notare. (Dal 83' BERNARDESCHI SV)

Gonzalo HIGUAIN 6 - Molto mobile. Dragowski con un riflesso gli nega il gol nel secondo tempo. Non riesce a colpire, ma non delude. (Dal 67' DYBALA 6,5 - Entra con voglia. Una rincorsa a recuperare dietro, il corner-assist per De Ligt e una grande azione solitaria)

CRISTIANO RONALDO 7 - Implacabile dal dischetto. Nona gara consecutiva a segno. Arriva a 50 gol in tutte le competizioni con la Juventus e a 19 in questo campionato. Presente, sempre.

ALL. Maurizio SARRI 6,5 - Juventus non brillantissima, soprattutto nel primo tempo, ma brava a comandare la partita e a sfruttare le occasioni capitate.

Cristiano RonaldoGetty Images

===Le pagelle della FIORENTINA===

Bartłomiej DRAGOWSKI 6,5 - Prende tre gol ma non ha colpe. Attento su Bentancur nel primo tempo.

Federico CECCHERINI 5,5 - Non sicuro e non convinto. Il fallo con cui ferma Bentancur per il secondo rigore bianconero non è così evidente, ma in generale perde due volte Higuain in mezzo all'area.

German PEZZELLA 5 - Sfortunato sul tocco di polso che induce Pasqua a concedere il penalty alla Juve. Errore che gli toglie sicurezza. Non si riprende più.

IGOR 6 - Non male la prima in viola. Bravo dal suo lato e intelligente nelle diagonali.

Pol LIROLA 6 - A destra con costanza. Una conclusione velenosa respinta da Szczesny. (Dall'89' AGUDELO SV)

Rachid GHEZZAL 5,5 - Scelta a sorpresa di Iachini. Non trova i tempi per incidere da mezz'ala. Poco brillante. (Dal 60' VLAHOVIC 6 - Entra e prova a creare qualche pericolo. Non male l'impatto nel match)

Erick PULGAR 6,5 - Molto coinvolto nel primo tempo. Riceve palla, crossa, verticalizza. Cala un po' nel secondo, ma resta un ottimo giocatore.

Marco BENASSI 6,5 - Il più pericoloso della Fiorentina. Un gran destro nel secondo tempo finisce fuori di un centimetro. Inserimenti costanti, buon apporto tecnico.

DALBERT 5,5 - Cuadrado e Douglas Costa gli fanno girare la testa. Dietro male, davanti si vede poco.

Federico CHIESA 5,5 - Szczesny gli nega un gol con un gran tuffo. Combatte con de Ligt, che fisicamente lo sovrasta. Per il resto spesso fermato, pochi spunti interessanti.

Patrick CUTRONE 6 - Buon lavoro spalle alla porta. Gioca per la squadra, pressa, appoggia bene Chiesa. Esce stremato. (Dal 73' SOTTIL SV)

ALL. Giuseppe IACHINI 6 - Fiorentina bene per un'ora. Sfortunato negli episodi. Bravo ad osare nella ripresa. In generale ha dato solidità alla Viola.