Le pagelle di Juventus-Inter 2-0: Dybala da urlo, Ronaldo a sprazzi. Male Lukaku e Lautaro

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6,5 - Reattivo a respingere in tuffo un destro da fuori di Brozovic, per il resto non deve compiere grandi interventi.

Juan CUADRADO 6,5 - Soffre le avanzate di Young nel primo tempo e di conseguenza deve stare bassissimo. Decisamente meglio nella ripresa anche per demeriti dei nerazzurri.

Matthijs DE LIGT 7 - Molto positiva la prova dell'olandese: sfiora il gol in avvio impegnando Handanovic di testa ed è sempre presente dietro.

Leonardo BONUCCI 7 - Dirige con sicurezza la difesa senza concedere praticamente nulla a Lukaku, anzi anticipandolo spesso. Prova anche a spingersi in avanti e va vicino al gol con un'incornata da due passi.

Alex SANDRO 6 - Candreva gioca altissimo e lui è spesso costretto sulla difensiva. Non offre un grande contributo in fase di spinta, ma la sua prova è nel complesso sufficiente.

dal 78' Mattia DE SCIGLIO 5 - Rischia di combinare un patatrac e di riaprire la partita una manciata di secondi dopo il suo ingresso. Fuori fase.

Aaron RAMSEY 6,5 - Parte con un buon piglio e contribuisce a velocizzare la manovra bianconera. Sembra spegnersi, poi però trova la zampata vincente da due passi che sblocca il risultato. Gol pesantissimo. Ed è decisivo anche nell'azione del 2-0.

Rodrigo BENTANCUR 6,5 - Sarri lo posiziona in cabina di regia al posto di Pjanic: smista pallini con buona continuità, non fa cose eccezionali ma tiene sempre la barra dritta senza mai andare in difficoltà.

Blaise MATUIDI 7 - Partita totale quella del francese: va vicino al gol con un diagonale respinto da Handanovic, aiuta sempre i compagni in difficoltà con uno straordinario lavoro di contenimento e si rivela determinante nell'azione del gol.

Douglas COSTA 5,5 - In questi casi si dice tanto fumo e poco arrosto. Quando ha lo spazio per puntare in velocità sembra voler fare sfracelli, ma la montagna partorisce puntualmente il topolino.

dal 59' Paulo DYBALA 7,5 - Il suo gol è una magia da applaudire all'infinito. Stop in corsa, dribbling secco ai danni di Young e tocco delizioso di sinistro a prendere in controtempo Handanovic. Prodezza straordinaria che spegne definitivamente l'Inter. In cattedra.

Gonzalo HIGUAIN 6,5 - Sarri gli chiede di giocare da trequartista e lui svolge il ruolo con grande diligenza facendo da raccordo tra i reparti. Non tira mai in porta, ma questo è un altro discorso.

dall'80' Federico BERNARDESCHI s.v. - In campo negli ultimi minuti, non giudicabile.

Cristiano RONALDO 6 - Un destro innocuo da lontanissimo che non preoccupa Handanovic, qualche incomprensione con i compagni e a volte troppo innamorato del pallone. Strappa la sufficienza perché mette lo zampino nell'azione del gol anticipando Bastoni. Nel finale sfiora in due occasioni il 3-0.

All.: Maurizio SARRI 7 - Quando la sua Juventus incrocia l'Inter indossa il vestito della festa. Azzecca Bentancur regista e Higuain trequartista, e fa bene a tenersi la carta Dybala da giocare a partita in corso. Una delle prove più convincenti della stagione.

Aaron Ramsey, Juventus-Inter, Getty ImagesGetty Images

INTER

Samir HANDANOVIC 6,5 - Primo quarto d'ora super con due grandi interventi su De Ligt e Matuidi. Sul gol di Ramsey può fare davvero poco: la conclusione è ravvicinata e c'è anche la deviazione di De Vrij che lo inganna.

Milan SKRINIAR 6 - Incrocia spesso la strada di Ronaldo e fa valere il suo fisico sia in fase di anticipo che nel contrasto. Roccioso al punto giusto, non va mai in apnea.

Stefan De VRIJ 5,5 - Meno brillante e reattivo, non il solito De Vrij. Appare piuttosto insicuro anche nell'azione del gol di Ramsey: ha un atteggiamento un po' troppo passivo e quasi si gira al momento del tiro del gallese.

Alessandro BASTONI 5,5 - Apprezzabile in fase di impostazione, ma troppe indecisioni dietro: si fa bruciare da De Ligt in avvio ma l'olandese per sua fortuna spedisce alto di testa, poi arriva in ritardo su Ronaldo nell'azione dell'1-0. Rivedibile.

Antonio CANDREVA 6 - Bene nel primo tempo durante il quale è tra i più vivaci. Cala vistosamente nella ripresa ma non è certo solamente colpa sua.

dal 74' Roberto GAGLIARDINI s.v. - Entra nel momento più difficile per l'Inter e non può fare molto.

Matias VECINO 5 - Fa una sola cosa degna di nota, quando soffia il pallone a De Sciglio nell'azione più pericolosa dell'Inter nella ripresa. Davvero un contributo modesto il suo.

Marcelo BROZOVIC 6 - In avvio fa fatica a prendere le misure, poi però cresce e prende in mano le redini della squadra. Anche lui, però, dura poco: dopo un'ora va in crisi come tutta la squadra.

Nicolò BARELLA 5,5 - Partenza in salita, in mezzo lascia troppi spazi. Poi prende fiducia e prova a farsi sentire, ma il miglior Barella è un altro.

dal 59' Christian ERIKSEN 5,5 - Parte dalla panchina, entra sullo 0-1 e Conte lo schiera da interno sinistro. Attenuanti non da poco per il danese, che tuttavia ci mette davvero pochissimo in termini di grinta e cattiveria agonistica. Eppure è lui ad avere l'unica palla gol nerazzurra nella ripresa.

Ashley YOUNG 5,5 - Tatticamente prezioso perché garantisce copertura e ama giocare alto da ala pura. Costringe Cuadrado a rimanere molto basso. Troppo molle quando si fa saltare da Dybala in occasione del 2-0.

Lautaro MARTINEZ 5 - Poco inciviso e determinato quando ha il pallone tra i piedi, nella prima frazione spreca un paio di situazioni interessanti con scelte sbagliate. Nella ripresa sbatte contro il muro difensivo bianconero e sparisce.

Romelu LUKAKU 5 - Un carro armato, portargli via il pallone è difficilissimo. Prova a rendersi utile come sponda perché di palloni giocabili gliene arrivano davvero pochi, ma fa il solletico a Bonucci e compagni.

dal 77' Alexis SANCHEZ s.v. - Prova a dare profondità alla manovra senza riuscirci: tocca pochissimi palloni, non giudicabile.

All.: Antonio CONTE 5 - Imposta una partita strana. L'Inter è molto attendista nei primi minuti, poi cresce e sembra padrona del campo fino al gol di Ramsey. Dopo sparisce letteralmente dal campo e questo è inammissibile in partite così importanti. Eriksen inizia a diventare un problema: entra solo sullo 0-1 e fuori ruolo.