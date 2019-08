Le pagelle di Juventus-Napoli 4-3: Koulibaly e De Ligt disastrosi, Douglas e Lozano super

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Fantastica parata su Allan sul provvisorio 0-0, in un momento topico del match. Per il resto, poche responsabilità sui gol incassati.

Mattia DE SCIGLIO sv – Era partito con buona verve sulla destra, poi il guaio fisico che lo ha estromesso dalla partita. (15’ DANILO 6,5 – Entra e segna, al primo tocco nel campionato italiano, finalizzando lui stesso l’azione che aveva contibuito ad avviare. Presidia bene la sua zona di competenza e non disdegna avanzate sulle fasce, poi nel finale risente anche lui dell’urto bianconero.)

Leonardo BONUCCI 6 – Guida la difesa della Juventus con piglio da leader fino all’assalto partenopeo della seconda parte di gara. Ma sui gol non ha grosse responsabilità, sono altri a tremare.

Matthijs DE LIGT 4 – Conferma i nefasti segnali del suo precampionato. Evidenti responsabilità sul gol di Lozano e Di Lorenzo, ripresa in totale apnea. Deve adattarsi al calcio italiano, e anche in fretta vista la dipartita di Chiellini. Al momento risulta inadeguato.

Alex SANDRO 6 – Particolarmente guizzante sulla fascia sinistra, soprattutto nella prima parte di match, poi si silenzia con il passare dei minuti.

Sami KHEDIRA 7 – Ripaga la scelta di Sarri disputando una prova extra lusso con tanto di traversa seguita a finta “ronaldesca”. Uno degli artefici del super primo tempo della Juventus contro il Napoli, fino a che lui è in campo la Juventus domina. (60’ EMRE CAN 5 – Tiene in gioco Manolas perché sbaglia l’allineamento sul calcio da fermo. Impatto davvero poco fortunato per il tedesco).

Miralem PJANIC 6,5 – Regista ispiratissimo di una Juventus dai due volti: benissimo quando deve proporre perché guidata dal maestro bosniaco, male in fase difensiva.

Blaise MATUIDI 6 – Apporto energetico impeccabile per il francese che contribuisce alla supremazia bianconera, prima che ii cambi di Ancelotti ribaltino gli equilibri del match dello Stadium.

Douglas COSTA 7,5 – Consueto motorino spacca-difese avversarie: l’uomo in più della Juventus in queste prime due giornate di campionato. Due assist serviti ai compagni e un quasi gol nel finale con sinsitro arrotato. Immarcabile.

Gonzalo HIGUAIN 7 – Castiga la sua ex squadra con un movimento principesco in area di rigore e nel primo tempo soprattutto è un principe in attacco. Cala nella ripresa insieme a tutta la squadra. (76’ DYBALA 6 – Si procura lui la punizione da cui scaturisce il gol del definitivo 4-3).

Cristiano RONALDO 6,5 – La tassa Ronaldo alla fine si paga sempre. Puntualmente, il cobra portoghese morde con sinistro radente e mortifero su consegnato di Douglas Costa. Letale.

All. Giovanni MARTUSCIELLO 6,5 – Juventus dai due volti: domina per oltre un’ora di gioco a tratti umiliando l’avversario, poi dilapida un vantaggio di tre reti mostrando lampanti falle nell’impianto difensivo e viene salvata da una goffa autorete a tempo scaduto. C’è ancora da lavorare, ma dalla cintola in su questa squadra ha un potenziale senza eguali.

Higuain - Juventus-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Niente miracoli, ma niente errori colossali sui gol incassati, mezzo miracolo su conclusione ravvicinata di Khedira.

Giovanni DI LORENZO 6,5 – Male nel primo tempo (anche perché spesso abbandonato al suo destino) poi vince la timidezza e si scatena nella ripresa autografando l’incredibile gol del 3-3.

Kostas MANOLAS 6,5 – Fatica dietro anche perché poco protetto dai colleghi, poi riapre il match con sontuosa inzuccata.

Kalidou KOULIBALY 4 – Due anni fa aveva regalato un’indimenticabile vittoria al Napoli con imperiale stacco aereo, quest’anno condanna i suoi alla sconfita con incredibile autorete, figlia di un gesto "tecnico" goffo e in totale assenza di avversari nei paraggi. E in precedenza era stato “scherzato” da Higuain in occasione del provvisorio 2-0. From hero to zero.

Faouzi GHOULAM 5 – Non è un fattore sulla fascia sinistra perché non incide nemmeno dalla metà campo in su con il suo sinistro, in quella che dovrebbe essere la sua prerogativa. (46’ Mario RUI 6 – Croce e delizia: assist per Manolas, indecisione sul gol di CR7. Ma nel complesso fa meglio del “collega”).

José María CALLEJÓN 6,5 – Sempre nel vivo del match, anche nel momento peggiore dei suoi. Anima partenopea ed esempio per tutti.

Marques ALLAN 6,5 – Porta la croce per tutto l'arco del match; sfiora il gol nel primo tempo, tampona sistematicamente le falle dei suoi. (74’ ELMAS 6 – Fa legna in mezzo al campo, utile ma anche un filo troppo precipitoso).

Piotr ZIELINSKI 5,5 - L’assist servito a Lozano non può redimerlo del tutto: molto male nel primo tempo, sempre troppo timido al momento di colpire gli avversari.

Fabián RUIZ 6 – Irriconoscibile, o quasi, nel primo tempo, sia riabilita nella ripresa guidando l’assalto della banda Ancelotti.

Dries MERTENS 5,5 – Inconsistente a lungo là davanti, si scuote nella ripresa. Ma nel Napoli la musica cambia quando entra Lozano.

Lorenzo INSIGNE 4,5 – Stecca clamorosa allo Stadium, primo tempo impalpabile per lui con evidenti lacuni anche in termini di personalità. Vittima di un risentimento muscolare, viene sostituito nell’intervallo (46’ LOZANO 7,5 – Mette a ferro e fuoco la difesa della Juventus con le sue accelerazione e le corse sul filo del fuorigioco. Gol da attaccante puro e tanti mal di testa provocati a De Ligt.)

All. Carlo ANCELOTTI 6 – Sbaglia formazione, poi ribalta il copione di un match ormai indirizzato con le giuste mosse. Paga per una colossale topica del suo miglior uomo, ma da questa prestazione il Napoli può ripartire con forti convinzioni. Bicchiere mezzo pieno.