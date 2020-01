Le pagelle di Juventus-Parma 2-1: Ronaldo-Dybala coppia d'oro, de Ligt è un muro

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Vola sulla bordata di Kurtic, è efficace nelle uscite alte.

Juan CUADRADO 6 – Spinge e presidia la sua zona, anche se Cornelius gli scappa via sul corner dell’1-1.

Matthijs DE LIGT 6,5 – Nuove conferme dopo la prestazione contro la Roma: roccioso e reattivo, si esalta nel finale in preda a una sorta di trance agonistica.

Leonardo BONUCCI 6,5 – Come sempre leader indiscusso, capitano senza macchia.

ALEX SANDRO 6 – Vicino al gol con avvitamento di testa, poi un guaio fisico lo mette ko (21’ DANILO 6 – Non se la cava male e sfiora persino il gol, Sepe è costretto a superarsi)

Adrien RABIOT 6 – La palla circola bene in mezzo al campo e il francese, al netto di qualche sporadica sporcatura, è ben applicato.

Miralem PJANIC 6,5 – Regista puntuale e ispirato.

Blaise MATUIDI 6 – Inesauribile il francese che di fatto gioca per due. Non gli può chiedere di rifinire, ma quello non è il suo mestiere... Mezzo punto in meno per il calo nel finale.

Aaron RAMSEY 5,5 – Sbaglia spesso l’ultimo passaggio, la rifinitura. Non un aspetto secondario se di mestiere fai il trequartista. (58’ HIGUAIN 6 – Vicino al gol con diagonale sporco).

Paulo DYBALA 6,5 – Primo tempo in chiaroscuro, ripresa da urlo scaldando lo Stadium praticamente a ogni tocco. Suo l’assist per il secondo gol di Ronaldo: l’intesa cresce... (80’ DOUGLAS COSTA sv)

Cristiano RONALDO 7 – Settima partita consecutiva a segno per il fenomeno portoghese: in palla sin dai primi minuti del match, trascina i suoi e spacca la partita dopo ripetuti tentativi. Nella riprese concede il bis con definizione implacabile. CR7 Supremacy!

ALL. Maurizio SARRI 6,5 – Juventus sempre più “sarriana”, anche se quel calo nel finale fa accendere qualche campanello d’allarme. Bene in fase di palleggio, fase difensiva da limare.

Cristiano Ronaldo - Juventus-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6,5 – Incolpevole sui gol di CR7, salva un gol già fatto su Danilo.

Matteo DARMIAN 5,5 – Sporca il tiro di Ronaldo e lo rende illeggibile per Sepe. Parte bene presidiando la sua zona poi perde le distanze...

Simone IACOPONI 6 – Buona prova “fisica” del centrale del Parma.

BRUNO ALVES 6 - Se la cava con l'esperienza e sulle palle alte è un fattore anche nell'area avversaria.

Riccardo GAGLIOLO 6 – Ruvido ma efficace, come di consueto.

Juraj KUCKA 5,5 – A corrente alternata, con buoni spunti intervallati a strafalcioni.-

Matteo SCOZZARELLA 6,5 – Buona partita per il centrocampista di D’Aversa: suo il corner recapitato sulla testa di Cornelius (65’ SPROCATI 6 – Sfiora il gol dell’incredibile 2-2 nel finale)

HERNANI 6 – Ordinato in mezzo al campo, con personalità in entrambe le fasi.

Dejan KULUSEVSKI 5,5 – E’ troppo scolastico a lungo, poi nel finale fa il “Kulusevski”. Avrebbe dovuto svegliarsi prima.

Roberto INGLESE 6 – Lotta su tutti i palloni e fa respirare la squadra: atterra male dopo un contrasto aereo ed è costretto al forfait. (43’ CORNELIUS 6,5 – Super incornata aerea per il gol dell’illusorio 1-1)

Jasmin KURTIC 5,5 – Non è brillante, anche se nel finale ci vuole un super Szczęsny per negargli la gioia del gol.

All. Roberto D'AVERSA 6,5 – Ottimo Parma allo Stadium, di gran personalità e nel finale alla costante ricerca del pari. Libero da pensieri di classifica, i ducali se la sono giocata eccome sul campo della capolista.