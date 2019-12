===JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 6,5 – Decisivo in un paio di interventi: dopo la giornataccia col Sassuolo, il riscatto.

DANILO 6 – Troppi errori nel primo tempo, per altro positivo per tutto il resto della squadra. Due o tre controlli di troppo sbagliati, un po’ di distrazioni. Non si macchia di errori, ma non è una prestazione ‘pulita’.

Leonardo BONUCCI 7 – Guida bene il reparto e va anche in gol, dimostrando la solita pericolosità sulle situazioni aeree da gioco fermo. Dal 75’ Matthijs DE LIGT 6 – Entra a risultato acquisito per un finale tranquillo.

Merih DEMIRAL 7 – Dopo Leverkusen gli viene concessa giustamente fiducia e lui la ripaga alla grande. Partita di grande attenzione difensiva, un paio di interventi duri ma puliti e lo zampino anche nel gol del 3-0 con l’assist di testa a Bonucci.

Mattia DE SCIGLIO 6 – Qualche buona discesa unita a qualche cross. Dietro deve preoccuparsi sostanzialmente di poco. Match onesto, niente di più.

Adrien RABIOT 6 – Come Danilo parte piuttosto a rilento, sbagliando un paio di controlli di troppo. Conferma la sua andatura piuttosto compassata, confermando la sensazione di non essere un fenomeno.

Rodrigo BENTANCUR 7 – Anche qui una conferma: meglio da regista che da mezz’ala. Interpreta il ruolo in maniera pulita, semplice, essenziale. Tantissimi tocchi corti di prima, rapidi, veloci e negli spazi. Promosso a pieni voti.

Blaise MATUIDI 6,5 – Tampona dove deve tamponare, portando specie nel primo tempo un pressing alto molto funzionale alla rapida riconquista dei palloni.

Paulo DYBALA 7,5 – Illuminante. Più della doppietta di Ronaldo, questa sembra essere la Juventus dell’argentino. Come si muove, come duetta, come cerca la giocata. E’ un Dybala illuminante per i compagni e per il pubblico. Una prova di tale qualità che gli consegna lo scettro di uomo partita nonostante i gol e gli assist degli altri compagni di reparto. Dal 75’ Federico BERNARDESCHI 6 – Entra a punteggio acquisito. Nulla di più se non una discesa palla al piede che termina con la solita conclusione debole e centrale. Questo ragazzo, per la posizione in cui gioca, è troppo poco incisivo nel calcio dal limite.

Gonzalo HIGUAIN 7 – Un ottimo Higuain. L’argentino si combina benissimo nel tridente, sfoderando per giunta un eccellente assist in profondità per Ronaldo che in quell’occasione gli va a “rubare” il ruolo. Dimostrazione di intelligenza e duttilità. Promosso alla grande.

Cristiano RONALDO 7,5 – Una doppietta che vale anche la quarta partita consecutiva in gol per la Juventus: la sua miglior striscia da quando è a Torino. Un Ronaldo ritrovato e rivitalizzato; e, a dirla tutta, colui che pare trarre più beneficio dal tridente che lo libera da un po’ di attenzioni e lo lascia più in condizione di poter svariare. Dall’81’ Douglas COSTA – sv.

All. Maurizio SARRI 7 – L’esperimento funziona. Il tridente gira, la sua Juventus gioca la miglior partita offensiva della stagione. Certo, l’Udinese non è un gran testa, ma va premiato il coraggio e vanno evidenziati i meriti di una squadra che seppur ancora non con costanza si inizia a muovere negli spazi con il tipo di calcio che piace a Sarri.

===UDINESE===

Juan MUSSO 6,5 – Decisivo in più di un’occasione. Nega a Ronaldo la tripletta con un gran intervento.

Sebastien DE MAIO 5,5 – Forse il meno in difficoltà del reparto arretrato dei friulani, che soffre invece – e parecchio – i tre ‘tenori’ juventini.

William TROOST-EKONG 5 – Tante letture sbagliare al centro, dove la Juventus trova spazi e alla fine non dilaga solo per gli interventi di Musso, un po’ di sfortuna e qualche leziosismo di troppo.

Bram NUYTINCK 5 – Soffre e parecchio le giocate di Dybala e gli scambi con Higuain. Un pomeriggio complicato.

Hidde TER AVERST 5,5 – In difficoltà in fase difensiva, un po' meglio quando c'è da spingere. Il saldo non è comunque sufficiente.

Rodrigo DE PAUL 5,5 – Si illumina a inizio ripresa, quando la Juve abbassa un po’ i ritmi e concede ‘più gioco’ all’Udinese. Pochino comunque per uno delle sue qualità. Dal 66’ WALACE 6 – Impatto onesto sul match ma senza particolari picchi da segnalare.

Rolando MANDRAGORA 6 – Nel primo tempo è uno dei pochi a tenere su i suoi. Bene anche nella ripresa, dove con i suoi inserimenti crea qualche grattacapo alla difesa bianconera.

Seko FOFANA 5,5 – Primo tempo di enorme difficoltà, dove nemmeno la sua fisicità riesce a tenere botta sul pressing asfissiante della Juve. Meglio nel secondo tempo, come tutta l’Udinese del resto.

Jens STRYGER LARSEN 6 – E’ dal suo lato che l’Udinese combina qualcosa in più dal punto di vista offensivo. Uno dei più positivi dei suoi. Dall’87’ Ilja NESTOROVSKI – sv.

Stefano OKAKA 4,5 – Non ne vede una. Si nota più che altro per qualche spallata e litigio con gli avversari. Pochino. Dal 61’ Ignacio PUSSETTO 6,5 – Il suo ingresso in campo dà vivacità al reparto offensivo. Il voto positivo va infatti al di là del gol all’ultimo secondo, che ne impreziosisce solo la valutazione in termini fantacalcistici. Insomma, avrebbe avuto un buon voto in ogni caso.

Kevin LASAGNA 6 – Un primo tempo parecchio in ombra unito a una ripresa dove trova qualche buono spunto in profondità, impegna Buffon e obbliga sia Bonucci che Demiral a un paio di recuperi importanti.

All. Luca GOTTI 6 – La domanda è: cosa poteva fare di più oggi questa squadra? Aggredita altissima nel primo tempo non aveva le qualità tecniche per uscirne viva. Nella ripresa, quando la Juve è scesa, ha provato a giocarsela con dignità.