Le pagelle di Lazio-Atalanta 3-3: Muriel devastante, Immobile decisivo

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - Incolpevole in tutte e tre le reti subite dall'Atalanta. Anzi, è bravo a evitare che gli avversari prendano il largo e, poi, ristabiliscano le distanze nel finale.

Luiz FELIPE 5 - Un disastro sia dal punto di vista tecnico-qualitativo che puramente difensivo. Si riscatta parzialmente nel finale con un paio di salvataggi.

Francesco ACERBI 5,5 - Non ha particolari colpe, almeno dal punto di vista individuale. Crolla però in un primo tempo collettivamente da incubo.

Stefan RADU 5,5 - Pure lui balla quando l'Atalanta si porta in attacco, lasciando spazi e faticando a dare un contributo apprezzabile (dal 78' Felipe CAICEDO s.v.)

Adam MARUSIC 4,5 - Completamente fuori dal gioco. Viene demolito da Gosens e in attacco non si vede mai. In campo all'ultimo momento per Lazzari, dura solo un tempo (dal 46' PATRIC 6 - Meglio di Marusic, e non ci voleva molto. Anche se il mutamento del contesto generale lo favorisce)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 - Tra i meno peggio anche nel primo tempo, nella ripresa alza il livello della propria prestazione e nel recupero è decisivo con l'assist per Immobile.

Marco PAROLO 4,5 - Ha il compito di non far rimpiangere Lucas Leiva, ma fallisce miseramente la missione. Sempre in affanno, sempre tagliato fuori. Esce all'intervallo (dal 46' Danilo CATALDI 6,5 - Con il suo ingresso la manovra diventa più fluida e i buchi in mezzo al campo diminuiscono. Promosso)

Luis ALBERTO 6 - Lo specchio della prestazione della Lazio: spento e impalpabile nel primo tempo, rinato in una ripresa in cui, tra imbucate e tiri, è sempre nel vivo del gioco.

Senad LULIC 5,5 - Lodevole nel proporsi con continuità sulla sinistra. Alla fine, però, i frutti delle sue iniziative non si vedono.

Joaquin CORREA 7 - Non trova l'intesa con Immobile, gira a vuoto e si divora un gol. Poi ne trova un altro per riaprire completamente i discorsi. Sfiora pure la doppietta.

Ciro IMMOBILE 7,5 - Salva la Lazio con un'altra doppietta, confermandosi capocannoniere della Serie A. E nel conto c'è anche un assist per Correa. Decisivo.

All. Simone INZAGHI 6 - Viene salvato più dall'aspetto motivazionale che da quello tecnico. E anche un paio di cambi contribuiscono a cambiare la direzione del vento.

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Prova in tutti i modi a impedire la rimonta laziale, senza riuscirci. Grande un colpo di reni su Correa. Per poco non respinge il secondo rigore di Immobile.

Rafael TOLOI 6,5 - Mortale in anticipi difensivi che, più di una volta, si trasformano in assist per gli attaccanti. Vedere per credere l'azione del tris di Gomez. Nella ripresa soffre.

José Luis PALOMINO 4,5 - Tranquillo per un tempo intero, poi perde la bussola dopo l'intervallo: nei primi due gol biancocelesti le sue colpe sono evidenti.

Andrea MASIELLO 6,5 - Prezioso nell'allontanare un cross di Radu dopo pochi secondi e attento per tutto il match. Non tocca la punizione velenosa di Muriel, che termina direttamente in rete (dal 74' Simon KJAER s.v.)

Hans HATEBOER 6 - Copre l'intera fascia come al solito, mandando Pasalic a un passo dal vantaggio. Come i suoi compagni, pure lui gioca una gara a due facce.

Remo FREULER 6 - Copre e si inserisce a ripetizione per 45 minuti, andando pure vicino al gol. Dopo l'intervallo cala, perdendosi Correa in velocità.

Marko PASALIC 6,5 - Teoricamente parte a centrocampo, ma i suoi inserimenti sono pressoché continui. Fantastico il tacco volante che apre l'azione del vantaggio (dal 60' Marten DE ROON 4,5 - Si fa sopraffare dal centrocampo laziale e, nel recupero, combina la frittata che costa il pareggio)

Robin GOSENS 7 - Dopo Muriel è probabilmente il migliore dell'Atalanta nel primo tempo. Sulla sinistra domina e fornisce al colombiano lo splendido assist dello 0-1.

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Ha qualità da vendere e si vede. Prezioso nel far fluire la manovra e pericolosissimo quando calcia da fuori con il suo sinistro.

Alejandro GOMEZ 7 - Parte qualche metro più indietro rispetto al solito e, da lì, comanda il gioco con una qualità superiore. Il gol del momentaneo 3-0 è quasi un dettaglio.

Luis MURIEL 8 - Il grande protagonista dell'impressionante primo tempo dell'Atalanta. E impressionante lo è anche lui, tra scatti, finte, scambi coi compagni, una doppietta e il velo del 3-0. Zapata può recuperare con calma (dal 66' Josip ILICIC 5 - Non bene. Viene schierato prima punta da Gasperini, ma combina pochissimo)

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - L'uscita di Muriel è probabilmente forzata, ma l'Atalanta, in pratica si spegne lì. Da 3-0 a 3-3: un delitto.