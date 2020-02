Le pagelle di Lazio-Bologna 2-0: Luis Alberto incanta, Immobile spreca

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 - 2-0, sì, ma senza i suoi interventi la Lazio non potrebbe tenere la porta chiusa. Bravo e fortunato su Soriano, reattivo su Orsolini.

PATRIC 6,5 - Attento, concentrato, deciso. Non molla di un centimetro nemmeno nel momento di maggiore difficoltà della Lazio. Promosso.

Luiz FELIPE 6,5 - Ha l'arduo compito di rimpiazzare Acerbi e, nel complesso, lo svolge bene. Anche se la sofferenza aumenta visibilmente nel secondo tempo.

Stefan RADU 5 - A differenza dei due compagni di reparto, tradisce la Lazio. Patisce le iniziative di Orsolini, commette un erroraccio in occasione del gol poi annullato a Tomiyasu e si fa pure ammonire.

Manuel LAZZARI 6 - Quando ha spazio cerca sempre di sfruttarlo galoppando verso l'area avversaria. Nel primo tempo ha le briglie sciolte, nel secondo è costretto a contenere.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Bene anche lui nel primo tempo, anche se senza entusiasmare. Nella ripresa non riesce a far sentire il suo enorme peso specifico.

Lucas LEIVA 6,5 - Ha una calamita al posto dei piedi. Sempre al posto giusto nel momento giusto. Fondamentale, con la sua esperienza, anche nei momenti più delicati della gara.

Luis ALBERTO 7,5 - Prestazione monumentale. Nonostante un guaio muscolare che rischia di toglierlo di mezzo dopo un quarto d'ora. Un gol, un assist, innumerevoli giocate di qualità. Fenomenale (dal 61' Marco PAROLO 6,5 - Entra col piglio giusto nel match, alternando vigore fisico e inserimenti a sorpresa)

JONY 5,5 - Così così. Quasi mai trova spazio per andare al cross. E qualche errore puramente tecnico da parte sua non manca.

Joaquin CORREA 7 - Torna titolare e sfrutta al meglio la chance concessagli da Inzaghi. Si mangia subito un gol e poi, con la collaborazione di Danilo, trova quello che chiude il match (dal 75' Danilo CATALDI s.v.)

Ciro IMMOBILE 6 - Prezioso nell'assist a Luis Alberto, che ringrazia e segna. Però si divora un paio di gol non da lui, non riuscendo a risparmiare alla Lazio inutili sofferenze (dall'84' Felipe CAICEDO s.v.)

All. Simone INZAGHI 7 - Primo posto in classifica. Anche soffrendo, come accaduto nella ripresa, ma il completamento della rimonta è arrivato. Bravo a rimodellare una squadra in sofferenza per tutti i 45 minuti.

Luis Alberto e Correa - Lazio-Bologna Serie A 2019-20Getty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Sorpreso da Luis Alberto, beffato dalla deviazione maligna di Danilo. Evita il peggio, poi vive un secondo tempo da spettatore o quasi.

Takehiro TOMIYASU 6,5 - Più ala che terzino, più votato ad attaccare che a difendere. Trova uno splendido gol che solo la VAR, per un millimetrico fuorigioco di Immobile, gli annulla.

Mattia BANI 5,5 - Ammonito dopo pochissimi minuti, vive una prima mezz'ora da incubo. Poi le cose migliorano, per lui così come per il Bologna.

DANILO 5 - Crolla ben presto senza più riprendersi. Esce in ritardo su Luis Alberto, devia imparabilmente il tiro-cross di Correa, si prende un giallo e, in generale, soffre costantemente (dal 71' Andreas SKOV OLSEN 6 - Partecipa con pericolosità agli assalti finali del Bologna)

Stefano DENSWIL 6 - Fa il terzo di difesa e, dopo un iniziale spaesamento, non se la cava neppure male. Segna un gol ma, come Tomiyasu, senza fare i conti con la tecnologia.

Andrea POLI 6,5 - Annaspa assieme ai compagni, poi si riprende. Bella una scodellata in area per Tomiyasu. E nella ripresa fa la voce grossa.

Jerdy SCHOUTEN 5 - Un paio di buoni inserimenti in area in mezzo a tanta sofferenza. Non soltanto per colpa sua (dal 58' Nicola SANSONE 6,5 - Porta vivacità all'attacco del Bologna. Anche grazie al suo ingresso i felsinei tengono sotto scacco la Lazio fino alla fine)

Riccardo ORSOLINI 6 - Nel Bologna è uno di quelli che ci provano maggiormente. Sempre insidioso col suo sinistro, nella ripresa costringe Strakosha a un gran riflesso (dal 59' Federico SANTANDER 5,5 - Combina poco e rimedia un'ammonizione)

Roberto SORIANO 5,5 - Ha sulla coscienza il gol dell'1-1 fallito davanti a Strakosha dopo 20 minuti. Va a corrente alternata tra le linee, poi chiude in mezzo al campo.

Musa BARROW 5,5 - Torna nel campo dove tre settimane fa ha distrutto la Roma e questa volta gli va male. Anche se qualche iniziativa prova valorosamente a crearla.

Rodrigo PALACIO 6 - Non demorde mai, neppure quando la sua squadra è sotto di un gol. E, pur senza avere palle gol nitide in prima persona, tiene costantemente in ambasce la difesa laziale.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Poco da fare: il suo Bologna gioca bene. Quando il tecnico decide di dare un'impronta più offensiva che mai alla propria squadra, i risultati si vedono.