=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 7: Chiamato in causa in tre circostanze da - nell'ordine - Romero, Cassata, Lerager, Criscito e Sanabria, risponde da autentico campione.

Luiz FELIPE 7: prova da incorniciare in difesa. Nel secondo tempo capisce di poter anche spingere e, nell'ordine, dà il "la" all'azione che porta alla rete di Caicedo, oltre a confezionare il filtrante per Immobile, dopo aver peraltro dribblato mezza squadra genoana.

Francesco ACERBI 6,5: pomeriggio sostanzialmente da spettatore. Gli unici rischi che corre la difesa laziale, vengono contenuti senza grossi problemi.

Stefan RADU 7,5: una bomba all'angolino e un gol d'altri tempi, che lascia increduli compagni e tifosi. Per il resto, gara di grandissima sostanza.

Adam MARUSIC 6,5: sulla destra corre a più non posso. Se le "stelle" della Lazio possono esprimersi liberamente, è anche grazie a lui.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 8,5: un gol (bellissimo, il suo primo in questo campionato), un corridoio vincente altrettanto delizioso per la rete di Felipe Caicedo: il sergente è definitivamente tornato, in tutto il suo splendore tecnico.

Lazio-Genoa, Serie A 2019-2020: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, maglia biancoceleste) realizza il gol dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

Dal 74' Marco Parolo 6: entra a giochi fatti. Mette minuti nelle gambe nell'eventualità di un futuro posto da titolare.

Lucas LEIVA 7: metronomo della metà campo biancoceleste, che dirige con le bacchette, come un'orchestra.

Luis ALBERTO 8: nel primo tempo regala una magia dietro l'altro, regalandosi anche un gol in contropiede, poi invalidato dal VAR per un fallo avvenuto a inizio azione. Suo l'assist per lo straordinario gol di Radu.

Sensad LULIC 7: tanti cross dal suo presidio sinistro. E' in grande forma e si vede.

Joaquin CORREA 6,5: Dà il "la", consegnando il pallone a Immobile, al gol dell'1-0 firmato Milinkovic-Savic e si mette a totale disposizione della fase offensiva biancoceleste. Esce con qualche acciacco di troppo.

Dal 52' Felipe Caicedo 6,5: segna un gran gol, quello del tris su assist di Milinkovic-Savic, ma poi si rende protagonista di una poco edificante e inutile simulazione in area, che al 90' gli costa il cartellino giallo.

Ciro IMMOBILE 8,5: prestazione devastante: uno scarico vincente per il gol di Milinkovic-Savic, assist sulla rete annullata di Luis Alberto e, dopo una gara tutta generosità, arriva la rete in contropiede al minuto 78'. L'abbraccio con Simone Inzaghi in fase di esultanza, pone fine a ogni genere di polemica generata dalla sua sostituzione nel match contro il Parma.

L'abbraccio tra Immobile e Inzaghi - Lazio-GenoaLaPresse

Mister Simone INZAGHI 8: la sua Lazio, in casa, è uno spettacolo. Specie quando schiera tutte le forze titolari. Ora serve trovare continuità.

=== Genoa ===

Ionut RADU 5: pomeriggio da incubo, in cui viene prese a pallate da ogni dove. Esce male su Caicedo, in occasione dello 0-3.

Jawad EL YAMIQ 4: il difensore ex Raja Casablanca e Perugia è troppo irruento nei contrasti: si becca un giallo e si dimostra ancora fuori dai ritmi alti della Serie A.

Cristian ROMERO 6: il suo colpo di testa a botta sicura, al 10' avrebbe potuto - chissà - cambiare le sorti di un incontro, invero dominato della Lazio.

Domenico CRISCITO 5,5: ci prova - e anche bene - dalla distanza e con buoni cross sui calci piazzati. Ma là dietro si mostra svagato e dai riflessi piuttosto lenti.

Paolo GHIGLIONE 5: spinge poco sulla destra. Lontano parente dell'ottimo esterno ammirato nei primissimi impegni stagionali.

Lukas LERAGER 6: una conclusione sventata da Strakosha, buona grinta a metà campo, ma all'intervallo deve fare spazio a Pandev per permettere alla sua squadra di cercare la (improbabile) rimonta.

Dal 46' Goran Pandev 6: dona un po' di imprevedibilità all'attacco genoano. Ma solo nei primi 15' della ripresa.

Ivan RADVANOVIC 5: dalle sue parti passa di tutto. Filtro zero e poco nerbo per l'ex Chievo.

Francesco CASSATA 6: buoni movimenti e qualche spunto apprezzabile là davanti. Almeno lui riesce ad andare alla conclusione...

Dal 79' Lasse Schöne 6: entra a giochi fatti. La sua assenza da titolare si è fatta parecchio sentire in termini di qualità.

Antonio BARRECA 4,5: scena muta, lungo l'out di sinistra, da parte dell'ex Torino, Monaco e Newcastle United.

Dal 46' Marko Pajac 6: mette al centro un paio di palloni molto interessanti per Sanabria.

Antonio SANABRIA 5: perde il confronto con Strakosha, che gli chiude la saracinesca in faccia in almeno un paio di circostanze.

Mister Aurelio ANDREAZZOLI 4: un disastro. Specie in difesa, sempre più colabrodo.