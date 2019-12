Le pagelle di Lazio-Juventus 3-1: Luis Alberto da applausi, risveglio Ronaldo. Male Bonucci

LAZIO

Thomas STRAKOSHA 7 - Due interventi decisivi su altrettante conclusioni velenose di Dybala. Rischia di combinare un pasticcio a metà ripresa con un passaggio leggero ad Acerbi che non controlla, ma poi rimedia alla grande

Luiz FELIPE 6,5 - Sul gol di Ronaldo scappa all'indietro troppo lentamente, ma si fa perdonare ampiamente segnando il pesantissimo gol dell'1-1 nel recupero del primo tempo.

Francesco ACERBI 5,5 - Gioca la solita partita autorevole guidando la difesa con sicurezza e decisione. Rischia però di combinare un patatrac quando sbaglia il controllo nella propria area lisciando un passaggio innocuo di Strakosha.

Stefan RADU 6 - Ronaldo lo salta secco dopo un quarto d'ora e la Juventus va vicina al gol. Per il resto gioca una partita onesta presidiando bene la sua corsia e non commettendo altri grossi errori.

Manuel LAZZARI 7 - Cerca spesso il fondo sulla destra e mette in difficoltà Alex Sandro, propizia l'espulsione di Cuadrado con una ripartenza da urlo e nel finale si fa ipnotizzare da Szczesny proprio al 95' sparandogli addosso il pallone che poi Caicedo ribadisce a rete. Motorino inesauribile.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 8 - Il serbo gioca un primo tempo importante sbagliando pochissimi palloni e dando una mano anche in copertura. E poi c'è il gol: una prodezza fantastica, un controllo di palla sublime che da solo vale il prezzo del biglietto.

dal 90' Felipe CAICEDO 6,5 - Entra al 90' e chiude la partita al 95' con un sinistro potentissimo che manda in estasi l'Olimpico. Momento magico per lui.

Lucas LEIVA 6 - Lotta senza risparmiarsi in mezzo al campo cercando di fare filtro davanti alla difesa. Partenza timida, poi cresce col passare dei minuti.

Luis ALBERTO 8 - Due assist che portano il totale a 11 quando siamo solo alla 15esima giornata (un record da quando la Serie A è tornata a 20 squadre). Il primo è un cross tagliato dalla sinistra per l'incornata di Luiz Felipe, il secondo è un lancio in verticale per Milinkovic-Savic livello di difficoltà mille. E non spreca un pallone. Bravissimo.

dal 76' Marco PAROLO 6 - Entra in campo nel finale con la Juventus in inferiorità numerica e si limita a fare un lavoro di contenimento in mezzo al campo.

Senad LULIC 6 - Lotta sulla sua corsia di competenza con Cuadrado, a volte gli va bene e altre meno. Suo il lancio per il contropiede finale concretizzato da Caicedo.

Ciro IMMOBILE 5,5 - Stavolta il bomber della Lazio fa cilecca. Si muove bene e nel primo tempo solo un prodigioso recupero di De Ligt gli nega la gioia del gol. Ma il doppio errore sul rigore è troppo pesante per non incidere sul giudizio finale. Per una volta ha le polveri bagnate.

dall'85' Danilo CATALDI s.v. - In campo una manciata di minuti, troppo poco per essere giudicato.

Joaquin CORREA 6,5 - Partenza lenta, poi entra in partita e lascia il segno guadagnando il rigore che poi Immobile spreca. Ripresa di sostanza, tra le linee i suoi movimenti non sono di facile lettura per i difensori della Juventus.

All.: Simone INZAGHI 8 - La tanto agognata vittoria casalinga in campionato contro la Juventus è finalmente arrivata e il merito è soprattutto suo. La sua Lazio è una squadra organizzata, tosta e che gioca in verticale. E adesso sognare in grande non è vietato. Chapeau.

Luiz Felipe esulta dopo il gol - Lazio-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 7,5 - La doppia parata sul rigore di Immobile e sulla successiva ribattuta è sensazionale. Dice no anche a Lazzari, mentre sul sinistro di Caicedo proprio non può nulla. Attento anche nelle uscite. Senza di lui il passivo sarebbe stato ancora più pesante.

Juan CUADRADO 5 - Sulla destra si fa sentire con le sue consuete sgroppate. Rovina la sua partita facendosi espellere per un'entrata su Lazzari lanciato a rete. Un'ingenuità che pesa parecchio sull'economia della partita.

Leonardo BONUCCI 5 - Sbaglia completamente il tempo dell'uscita di testa sul cross di Luis Alberto e Luiz Felipe ringrazia. Spesso indeciso e fuori tempo, conferma di avere qualche limite quando si tratta di difendere.

Matthijs DE LIGT 5,5 - Nel primo tempo salva la Juventus con un prodigioso tackle scivolato su un destro a botta sicura di Immobile. Nella ripresa però commette un errore fatale quando si fa bruciare alle spalle da Milinkovic-Savic in occasione del 2-1 della Lazio. Può e deve crescere.

Alex SANDRO 6 - L'unico a salvarsi tra i difensori bianconeri. Soffre Lazzari, è vero, ma almeno cerca di farsi vedere in avanti proponendosi con buona continuità.

Rodrigo BENTANCUR 7 - Fino a quando rimane in campo è senza dubbio il migliore dei suoi. Confeziona un assist perfetto per il gol di Ronaldo e semina il panico nella difesa laziale con i suoi inserimenti. Costretto a uscire per infortunio al 40', la sua assenza si sente.

dal 40' Emre CAN 5 - Pronti, via e rischia il fallo da rigore con un intervento rischiosissimo su Leiva. Nella ripresa, quando la Lazio alza il ritmo, si vede pochissimo. Sembra davvero un pesce fuor d'acqua in questa squadra.

Miralem PJANIC 5,5 - Primo tempo giocato con buona lucidità dal centrocampista bosniaco, che però nella ripresa si spegne e deve inchinarsi di fronte alla maggiore dinamicità dei centrocampisti della Lazio. Non nella sua serata migliore.

Blaise MATUIDI 5,5 - Tanta corsa, tanta abnegazione ma anche l'errore sul gol dell'1-1 della Lazio: è lui a perdere in prima battuta la marcatura su Luiz Felipe.

Federico BERNARDESCHI 5 - Altra prestazione non convincente dell'ex Fiorentina. Dopo un quarto d'ora sbaglia un gol non impossibile con una deviazione di testa da due passi, nella ripresa spreca un contropiede con un passaggio fuori misura. Sarri continua a insistere su di lui, ma i fatti non lo premiano.

dal 71' DANILO s.v. - Si posiziona sulla destra e si fa notare solo per un sinistro che finisce in curva.

Paulo DYBALA 6,5 - L'argentino è in un momento di forma straordinario. Scalda i guantoni di Strakosha in un paio di occasioni e cerca sempre il dialogo con i compagni negli ultimi 25 metri. Serviva più cattiveria sulla palla gol regalata dal liscio di Acerbi.

dall'80' Gonzalo HIGUAIN s.v. - Il Pipita entra nel finale ma non viene mai servito.

Cristiano RONALDO 6,5 - Primo tempo molto positivo: mette un cioccolatino sulla testa di Bernardeschi e poi si mette in proprio avviando l'azione del gol e concludendola con un destro facile da due passi. Ripresa più sofferta. Non segnava su azione dal 19 ottobre scorsa in Juventus-Bologna 2-1.

All.: Maurizio SARRI 5 - Seconda partita senza vittoria in campionato. All'Olimpico la Juventus parte bene, ma si sgonfia col passare dei minuti. L'episodio di Cuadrado ha influito, ma qualcosa da rivedere soprattutto nei meccanismi difensivi c'è. Eccome se c'è. Incassa la sua prima sconfitta da allenatore bianconero.