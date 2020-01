Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 7 - Compie due parate dall'importanza capitale, entrambe su Insigne. Se la Lazio si porta a casa i 3 punti, gran parte del merito è suo.

Luiz FELIPE 6 - Il meno sicuro dei tre centrali laziali. Comunque, nonostante le difficoltà creategli da Insigne, non molla e si merita la sufficienza.

Francesco ACERBI 6,5 - Ha buon gioco con Milik, che tocca palla solo quando si allontana dall'area. Prestazione più che positiva. L'ennesima.

Stefan RADU 6 - Preciso anche lui, con buone chiusure. Anche se la prestazione opaca di Callejon lo favorisce.

Manuel LAZZARI 6 - Sprizza energia, ma non sempre riesce a tradurla in iniziative davvero utili per la squadra. Fa buone cose e altre meno buone. Già ammonito, rischia il secondo giallo per simulazione.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Nel primo tempo è il più pericoloso, ma non trova il gol. Sempre presente nelle manovre offensive della Lazio.

Lucas LEIVA 6 - Cerca di non perdere mai la calma nemmeno nei momenti più delicati. Geometrico e ordinato (dall'81' Valon BERISHA s.v.)

Luis ALBERTO 7 - Quando parte palla al piede è semplicemente immarcabile. Niente gol né assist, ma una prestazione sopra le righe, specialmente nella ripresa (dal 90' JONY s.v.)

Senad LULIC 6 - Un po' impacciato e quasi mai capace di creare situazioni pericolose. Però non demorde e, nel recupero, si oppone a un colpo di testa di Llorente.

Ciro IMMOBILE 7 - Non vive una serata semplice. Ben chiuso, ha poche opportunità per far male. Alla prima vera chance, però, diventa decisivo. Come sanno fare i grandi attaccanti.

Felipe CAICEDO 5,5 - Cerca lo scambio con Immobile e più di una volta è prezioso nell'appoggio di prima. Vere palle gol, però, non ne ha (dal 64' Danilo CATALDI 6 - Cerca di contenere gli attacchi del Napoli. Fa il suo)

All. Simone INZAGHI 6,5 - Non trova il bandolo della matassa, ma alla fine, come quasi sempre, ringrazia Immobile. Fanno 10 vittorie di fila. Da non crederci.

Senad Lulic e Allan - Lazio-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 4 - Inoperoso o quasi fino all'82', poi ecco il patatrac: un errore grave, gravissimo, che costringe un buon Napoli a uscire dall'Olimpico senza punti.

Elseid HYSAJ 6,5 - Non male. Soffre il giusto nel duello con Lulic e se la cava con ordine e buona precisione.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Sicuramente meglio rispetto alla gara contro l'Inter, ma anche qui c'è un errore decisivo: il pallone calciato da Immobile non era impossibile da rinviare.

Kostas MANOLAS 6,5 - Si batte cercando di tener testa a Immobile. E, a parte un paio di falli sull'avversario e un'ammonizione, non se la cava affatto male.

Mario RUI 6 - Bel duello con Lazzari. A volte lo vince l'ex spallino, altre prevale lui. Con un'orrenda svirgolata rischia di regalare un gol al Napoli a fine primo tempo.

ALLAN 6,5 - Pressa e lotta dal primo all'ultimo minuto. E, nel primo tempo, è uno dei più propositivi anche alla conclusione (dall'84' Fernando LLORENTE s.v.)

Fabian RUIZ 5,5 - Così così. Tanti palloni toccati ma anche qualche errore in disimpegno. Con uno di questi, per poco non consente a Caicedo di andare a segno.

Piotr ZIELINSKI 6 - Non granché nel primo tempo, leggermente meglio nella ripresa. Si crea quasi dal nulla la più grande palla gol del match, ma il palo sputa fuori il suo destro.

José Maria CALLEJON 5 - Non brilla. Anzi. Opaco dall'inizio alla fine, punteggia la propria prestazione con un errore dopo l'altro (dall'88' Eljif ELMAS s.v.)

Arek MILIK 5,5 - Si fa vedere soltanto quando esce dall'area per smistare per i compagni. E nel finale spaventa Strakosha proprio da lontano. Nei 16 metri, invece, è buio pesto.

Lorenzo INSIGNE 7 - Il migliore del Napoli. Si sacrifica anche in fase difensiva, ma ciò non ne limita la brillantezza in attacco. Solo Strakosha si oppone a due tentativi destinati al fondo della rete (dal 91' Hirving LOZANO s.v.)

All. Gennaro GATTUSO 6 - Nonostante la sconfitta, è un Napoli brillante e ben messo in campo. Urge ripartire da qui per il prosieguo del campionato.