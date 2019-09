=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 6,5: sufficienza abbondante per aver sventato, al 22' e sul punteggio di 1-0, un 'gol fatto' di Inglese.

Luiz FELIPE 7,5: eccezion fatta per un retropassaggio "malandrino", con cui mette in difficoltà Strakosha al 21', in difesa le prende proprio tutto. Ed è pure in grado di controllare, senza particolari affanni, due veloci ripartenze di Gervinho.

Francesco ACERBI 6,5: probabilmente il centrale difensivo di maggior continuità in Italia.

Stefan RADU 6: parte 'cigolando' nei meccanismi, ma poi non rischia più fino a guidare con la sua esperienza il pacchetto arretrato biancoceleste.

Adam MARUSIC 7,5: fa il diavolo a quattro lungo la fascia destra sino a trovare il gol che chiude il match con un tiro ad incrociare di giustezza sulla verticalizzazione di Milinkovic-Savic.

Lazio-Parma, Serie A 2019-2020: Adam Marusic esulta con Sergej Milinkovic-Savic, dopo la rete del 2-0, sotto gli occhi di Felipe Caicedo (LaPresse)LaPresse

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7: un assist vincente, un paio di insidiosi conclusioni dalla distanza: il centrocampista serbo è in vena.

Lucas LEIVA 6,5: fa diga e detta le geometrie dalla sua cabina di regia. Non disdegna nell'esprimersi con le "cattive" quando le circostanze lo richiedono.

Dal 74' Marco Parolo 6: approccia bene al match con una pericolosa conclusione a scendere dalla lunga distanza, spentasi di poco alta sopra la traversa.

Luis ALBERTO 8: poesia pura, palla al piede. Fantastico il corridoio con cui pesca Immobile all'8'. Distribuisce assist a vonontà e, nel secondo tempo, colpisce pure un palo direttamente da calcio d'angolo. Il gol personale sarebbe stata la ciliegina sulla torta.

Lazio-Parma, Serie A 2019-2020: Luis Alberto (Lazio), tallonato da Hernani (Parma) (LaPresse)LaPresse

Senad LULIC 6: prestazione volitiva e a tutto campo sull'out di sinistra. Il capitano biancoceleste sa sempre come trascinare i suoi.

Dall'85' Jony: sv.

Joaquin CORREA 6,5: particolarmente ispirato nella prima ora di gioco. Le prova tutte per andare a segno ma non ci riesce. Resta una prestazione molto positiva.

Ciro IMMOBILE 7 : ritrova il gol su azione all'Olimpico dallo scorso mese di novembre. Peraltro di pregevole fattura. Si muove bene, conclude a rete e dimostra di essere in forma. Simone Inzaghi, tuttavia, non si fida del turnover e lo toglie dal mazzo al 63'. Lui non la prende benissimo...

Lazio-Parma, Serie A 2019-2020: Ciro Immobile (Lazio) esulta dopo il gol dell'1-0 (LaPresse)LaPresse

Dal 63' Felipe Caicedo 6: bella sponda per Milinkovic-Savic nella combinazione che porta alla rete di Marusic. In pieno recpero, poi, sfiora l'acuto personale, negato dalla deviazione in 'estirada' di Bruno Alves.

Mister Simone INZAGHI 6: il diverbio con Ciro Immobile gli dà ragione: dopo 4' dal suo ingresso in campo, Caicedo dà il "la" all'azione che porta al 2-0 di Marusic. Ottiene il 2-0 nel migliore dei modi, con la squadra che spende energie "moderate". Ottimo per affrontare un tour de force, che manda in campo i suoi giocatori una volta ogni tre giorni.

=== Parma ===

Luigi SEPE 5,5: potrebbe coprire meglio lo specchio, in occasione del gol in apertura di Immobile.

Matteo DARMIAN 5: sembra ancora assai arrugginito dalle tante panchine a cui è stato costretto con la maglia del Manchester United.

Simone IACOPONI 4,5: ritardo sulle palle vaganti, marcature al burro, interventi fallosi inutili: la prestazione del centrale difensivo del Parma si può riassumere così.

Bruno ALVES 6,5: numerosi salvataggi e tentativi di prendere per mano la difesa gialloblù, al centro della quale predica nel deserto.

Giuseppe PEZZELLA 5: macchinoso e poco convincente lungo la sinistra, in cui si fa travolgere da Marusic.

HERNANI 6: più grinta che qualità a centrocampo. L'ex Zenit, comunque, merita la sufficienza.

Gaston BRUGMAN 5: poca sostanza e scarsa qualità a metà campo. Le partite come quelle dell'Olimpico non sembrano proprio essere i suoi palcoscenici.

Dal 79' Mattia Sprocati: sv.

Antonino BARILLA' 5,5: meno incisivo nei contrasti rispetto ai suoi standard.

Dejan KULUSEVSKI 6,5: dialoga bene con Inglese e i corridoi che trova denotano grande qualità nella visione di gioco dello svedese di origini macedoni.

Roberto INGLESE 6: un paio di ottime occasioni a tu per tu con Strakosha, abilissimo a chiudergli la saracinesca nella seconda circostanza.

Dall'85' Andreas Cornelius: sv.

GERVINHO 6 : compie un paio di accelerazioni. Entrambe abilmente bloccate da Luiz Felipe. Per la verità, combina poco altro.

Dal 75' Yann Karamoh 6: fatica a entrare nei meccanismi del match, ormai chiuso dopo lo 0-2 firmato Marusic.

Roberto D'AVERSA 5: squadra involuta, quasi mai pericolosa, a lunghi tratti rinunciataria. Terza sconfitta su quattro partite: è ora di cambiare registro...