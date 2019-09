LAZIO

Thomas STRAKOSHA 6 - Zaniolo prova a sorprenderlo con due conclusioni dal limite sulle quali non ci arriva: deve ringraziare il palo. Per il resto deve fare poco o nulla. Spiazzato da Kolarov dal dischetto.

Luiz FELIPE 5,5 - Parte con qualche incertezza di troppo rimediando un giallo evitabile per un fallo duro ai danni di Kluivert. Poi si fa male e Inzaghi decide di sostituirlo.

dal 40' BASTOS 6,5 - Decisamente meglio del compagno di reparto. Pulito negli interventi, con lui in campo la Lazio rischia molto meno grazie anche al calo fisico della Roma nella ripresa.

Francesco ACERBI 6 - Non perfetto come in altre circostanze, forse non è al top della condizione fisica e nel secondo tempo viene messo in grande difficoltà da Dzeko che lo asfalta in velocità.

Stefan RADU 5 - Spesso in ritardo negli interventi e costretto alle maniere forti per fermare le iniziative degli avversari. Visto l'andamento del match il cartellino giallo per lui a un certo punto non è più quotato. E infatti arriva puntualmente.

Manuel LAZZARI 6 - Nel primo tempo si vede pochissimo. Cresce alla distanza creando apprensione alla difesa della Roma: sfiora il gol con un'incornata da due passi di poco a lato, poi in pieno recupero trova il gol del 2-1 che però viene annullato giustamente da Guida.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Prestazione dai due volti quella del centrocampista serbo. Nel primo tempo è ingenuo quando interviene con il braccio largo su un cross senza troppe pretese di Dzeko e causa il rigore. Molto più presente nella ripresa: è lui a sradicare il pallone dai piedi di Kolarov innescando l'azione del pareggio.

dal 71' Marco PAROLO 6 - Fa una sola cosa e per poco non decide il derby: sinistro di prima intenzione con palla che va a sbattere contro la traversa.

Lucas LEIVA 5,5 - Pronti, via e colpisce il palo con un gran destro dalla distanza. Primo tempo in apnea di fronte alle ripartenze della Roma, meglio nel secondo tempo quando può dedicarsi più facilmente alla copertura.

Luis ALBERTO 7 - Partita molto positiva dello spagnolo, i cui movimenti sono illeggibili per la difesa romanista. Se fosse preciso ogni volta che tira in porta sarebbe uno dei centrocampisti più forti in circolazione. Prontissimo a insaccare l'assist di Immobile.

Senad LULIC 6 - Guadagna la sufficienza perché come al solito non si risparmia e sforna qualche cross interessante soprattutto nella prima parte di gara. Esce prima della fine perché Inzaghi ha bisogno di maggiore spinta da quella parte.

dal 78' JONY 6 - Si merita la sufficienza per il piglio con il quale entra in campo. Costringe subito Santon al fallo d'ammonizione con un'accelerazione improvvisa e mette il suo zampino anche in occasione del gol annullato a Lazzari proprio allo scadere.

Ciro IMMOBILE 6 - Sbaglia un gol facile in avvio sparando addosso a Fazio, è impreciso quando conclude verso la porta (il palo è più frutto dell'imprecisione che della sfortuna) ma ha il grande merito di confezionare l'assist per la rete di Luis Alberto.

Joaquin CORREA 7 - L'argentino è letteralmente imprendibile. Ogni volta che entra in possesso palla per la difesa della Roma sono guai. Crea puntualmente la superiorità numerica e ha una visione di gioco fantastica negli ultimi 20 metri. Peccato per il gol sbagliato a tu per tu con Pau Lopez.

All.: Simone INZAGHI 6,5 - La Lazio gioca un derby coraggioso e intenso. Probabilmente ai punti avrebbe meritato qualcosa di più. Nel finale fa di tutto per vincere, ma la dea bendata gli volta le spalle.

ROMA

Pau LOPEZ 7 - Il portiere della Roma è la vera sorpresa del derby numero 151. Compie almeno due parate super. Nel primo tempo dice no a una spizzata di Immobile deviando il pallone in corner con la punta delle dita, nel secondo tempo è determinante quando ipnotizza Correa respingendo il suo sinistro da due passi.

Alessandro FLORENZI 6 - Parte terzino destro, finisce esterno d'attacco. Il capitano della Roma gioca la solita partita generosa senza tirare mai indietro il piede. Spende anche un cartellino giallo in maniera intelligente nel corso della ripresa.

dall'89' Amadou DIAWARA s.v. - Entra solo negli ultimi minuti, non giudicabile.

Gianluca MANCINI 5,5 - Abituato a giocare nella difesa a 3 di Gasperini, l'ex atalantino fa fatica ad adattarsi al cambio di modulo. Gli attaccanti della Lazio in zona centrale penetrano con troppa facilità.

Federico FAZIO 5,5 - Discorso simile a quello fatto per il compagno di reparto. Sul gol di Luis Alberto è poco reattivo a chiudere su Luis Alberto anche se la giocata di Immobile è davvero geniale.

Aleksandar KOLAROV 6,5 - Il terzino sinistro della Roma è un leader in campo. Sbaglia pochissimo (peccato per l'indecisione in occasione del pareggio della Lazio quando è lui a perdere il pallone) ma si conferma freddo e implacabile dal dischetto.

Bryan CRISTANTE 6,5 - Ottimo primo tempo: è brillante, rapido di testa e di gambe. Nella ripresa si vede molto meno ma è tutta la squadra che fa fatica ad assecondarlo.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Il centrocampista giallorosso disputa un derby con buona personalità lottando senza paura su ogni pallone. Quando sarà al top della forma diventerà una pedina fondamentale per Fonseca, se già non lo è.

Cengiz UNDER 5 - Brusco passo indietro rispetto a quanto aveva fatto vedere pochi giorni fa contro il Genoa. In avanti non si vede praticamente mai.

dal 67' Javier PASTORE 5,5 - Entra e si piazza in posizione centrale sulla trequarti alle spalle di Dzeko. Senza combinare granché.

Nicolò ZANIOLO 6,5 - Primo tempo da applausi. Quando parte palla al piede è devastante, in più calcia benissimo e solo i pali gli negano un gol che meriterebbe ampiamente. Mezzo voto in meno perché a volte in uscita è superficiale e perde qualche pallone di troppo.

dal 79' Davide SANTON 5,5 - Entra in campo troppo molle e rimedia subito un cartellino giallo per un'entrata su Jony che l'aveva saltato nettamente in velocità.

Justin KLUIVERT 5 - Non ci siamo. L'olandese ex Ajax è impeccabile per impegno e dedizione, ma negli ultimi 20 metri sbaglia tutto quello che si può sbagliare. Gioca dall'inizio complice l'infortunio di Zappacosta durante il riscaldamento.

Edin DZEKO 6,5 - Non calcia mai in porta, ma gioca una partita da uomo squadra. Si procura il rigore, lavora tantissimo per i compagni facendo sponde e accorciando il campo per le ripartenze. Nella ripresa ha anche le energie per fare ammonire Acerbi.

All.: Paulo FONSECA 6 - Promosso (con riserva) al suo primo derby romano. Con riserva perché - esattamente come si era visto sette giorni fa contro il Genoa - deve trovare adeguate contromisure nel pacchetto arretrato. Sono troppe le occasioni da gol concesse agli avversari. Stavolta i pali lo hanno salvato, ma non andrà sempre così.