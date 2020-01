Le pagelle di Lazio-Sampdoria 5-1: Lazzari-Jony, l'alta velocità biancoceleste. Chabot da incubo

--- Le pagelle della Lazio ---

Thomas STRAKOSHA 6 - Spettatore non pagante fino al gol della bandiera di Linetty, forse poteva fare qualcosa di più sul tiro di Gabbiadini

PATRIC 6 - Si limita alle urgenze difensive anche se la Samp crea davvero poco. Sulla destra c'è Lazzari, è normale che sia così

Francesco ACERBI 6,5 - Caprari e Gabbiadini non gli creano problemi, perchè allora non divertirsi in attacco? Sale spesso per aumentare la densità nell'area di Audero e disegna un lancio millimetrico per il 3-0 di Immobile (dal 66' VAVRO 6 - Entra a partita finita. Difficile sbagliare)

Stefan RADU 6 - Difende con attenzione e disciplina. Costretto al forfait per un problema muscolare ad inizio ripresa (dal 49' BASTOS 6,5 - Entra e segna con un gran destro: secondo sigillo consecutivo dopo l'altro "poker" calato alla Cremonese)

Manuel LAZZARI 7 - Ha un motorino al posto delle gambe, è generosissimo e non dà punti di riferimento al marcatore. In due parole: l'esterno perfetto. Ha il merito di guadagnarsi il rigore del 2-0 (l'aveva sfiorato qualche minuto prima)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Si vede poco, si dedica più alla quantità che alla qualità

Lucas LEIVA 6,5 - Immancabile nel centrocampo a 5 di Inzaghi, smista tutti i palloni che passano da lui con velocità e precisione. Regala il 4-0 a Bastos

Luis ALBERTO 6,5 - Altra prova di spessore dello spagnolo. Colley gli nega la gioia del gol, parando letteramente un suo tiro ravvicinato.

JONY 6,5 - La Lazio con lui e Lazzari taglia la difesa di Ranieri come la lama nel burro. Lo spagnolo, rispetto all'azzurro, ha il pregio di accentrarsi e soprendere Audero con cross a rientrare. In crescita

Felipe CAICEDO 7 - Quinto gol in campionato per la Pantera dell'Ecuador, sempre più in sintonia con il suo collega d'attacco. Potenza, velocità e furbizia al servizio della Lazio (dal 59' ADENKAYE 6,5 - Seconda presenza in A impreziosita da una corsa a perdifiato che vale l'espulsione di Chabot. Avrà più spazio nel girone di ritorno?)

Ciro IMMOBILE 8 - Due rigori perfetti e un gol di sfondamento. Finiti gli aggettivi per Ciro il Grande, facciamo parlare i numeri: 23 firme in 19 partite. Raggiunto Higuain e superato Icardi nei gol realizzati in Serie A. Se dovesse proseguire su queste folli medie, l'azzurro arriverebbe alla quota fantascientifica di 46 reti. Speriamo se ne tenga qualcuna per gli Europei

All. Simone INZAGHI 7,5 - Non vuole mai parlare di scudetto, ma la sua Lazio continua a stupire, partita dopo partita, anche quando mancano delle pedine importanti come Correa oggi pomeriggio. La dodicesima vittoria di fila potrebbe avere un sapore particolare... Chiedere a un romano qualsiasi

Immobile e Caicedo esultano dopo il 3-0 alla SampdoriaGetty Images

--- Le pagelle della Sampdoria ---

Emil AUDERO 6 - Vittima sacrificale nel tiro al bersaglio dell'Olimpico. Intuisce la direzione del pallone in entrambi i rigore di Immobile, ma è sfortunato

Bartosz BERESZYNSKI 5 - L'insufficienza meno grave della banda di Ranieri assieme a Linetty. E' l'unico che prova, timidamente, a fare male alla Lazio

Julian CHABOT 3 - Inqualificabile. Anche perchè dopo le prove di alto livello con Milan (con un intervento da applausi su Suso a 3 metri dalla porta) e con il Brescia ci aveva abituato bene. In avvio due frittate: perde l'uno contro uno contro Immobile prima del tap-in di Caicedo e si lascia dribblare come un birillo sul 3-0 sempre da Ciro il Grande. Non contento, nella ripresa si fa cacciare per un'entrataccia da ultimo uomo su Adenkaye. What else?

Omar COLLEY 4 - Pronti via si addormenta su un pallone vagante in area dopo una paratona di Audero. Peccato che dietro di lui c'è Caicedo: 1-0 Lazio. Sostituisce il suo portiere su un tiro di Luis Alberto: rigore del 5-0. No, anche per lui non serve aggiungere altro.

Nicola MURRU 4,5 - In affanno sulla marcatura di Lazzari. Ingenuo in occasione del cross dell'esterno laziale che frutta il rigore del 2-0

Jakub JANKTO 4,5 - Ma ha giocato? (dal 46' EKDAL 5 - Non migliora una situazione già compromessa)

Morten THORSBY 5 - Come Chabot aveva illuso nelle ultime uscite. Passo indietro clamoroso del norvegese tutto muscoli e corsa. Si dimentica Bastos sul 4-0

Ronaldo VIEIRA 5 - Come il suo compagno di merende a centrocampo non ne azzecca una. Ingiustamente ammonito da Chiffi per un pestone involontario su Caicedo

Karol LINETTY 5,5 - Non brilla, ma almeno ha la forza di segnare il gol della bandiera. Unica notte positiva del pomeriggio da incubo della Samp

Manolo GABBIADINI 5 - Si eclissa per larghi tratti del match, complice la difficoltà del centrocampo blucerchiato a fare gioco. Un lampo prima di lasciare il campo: missile di Manolo, ribattuta di Strakosha, tap-in di Linetty. Sipario (dal 71' BONAZZOLI 5 - Tocca un pallone)

Gianluca CAPRARI 5 - Sostituisce Quagliarella causa infortunio nel riscaldamento. Ci mette voglia nel primo tempo, si spegne nella ripresa

All. Claudio RANIERI 5 - La prestazione più deludente (è un eufemismo) da quando l'eroe di Leicester è sbarcato a Genova. Il primo k.o. del 2020 dopo il pareggio positivo col Milan e la manita al Brescia deve essere un monito per la Samp: 5 punti dalla zona retrocessione sono troppo pochi per stare tranquilli