Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 - Non deve lavorare troppo. Salvato dal palo nel primo tempo, nella ripresa deve inchinarsi senza colpe a Missiroli.

BASTOS 6,5 - Ripaga la fiducia di Inzaghi, che lo sceglie per rimpiazzare l'infortunato Luiz Felipe. Prova solida, con giocate anche sfrontate e un gol sfiorato da fuori.

Francesco ACERBI 6 - Sorpreso dal movimento di Di Francesco, che colpisce il palo, e troppo molle su Missiroli. Chiude da terzo a sinistra dopo l'uscita di Radu.

Stefan RADU 6,5 - Ha vita piuttosto facile con Strefezza. Il brasiliano gli scappa alle spalle solo una volta, nei primi minuti, poi non gli crea più alcun grattacapo (dal 72' Denis VAVRO s.v.)

Manuel LAZZARI 7,5 - Incontenibile. Non si fa impietosire dai ricordi delle annate in maglia biancazzurra e diventa devastante. Tra assist vincenti e sgroppate, solo il palo gli nega il gol: se lo sarebbe ampiamente meritato.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7 - Il tocco filtrante per Lazzari, nell'azione che porta alla rete di Adekanye, è una chicca. L'highlight più vistoso di una partita in cui si fa trovare dappertutto.

Lucas LEIVA 7 - Preciso, ordinato, geometrico. Non perde mai la calma, né il possesso del pallone. Che tra i suoi piedi è in banca.

Luis ALBERTO 7 - I primi due gol della Lazio nascono dal suo piede. Specialmente il secondo, con tanto di assist al bacio per Lazzari. Dopo la rabbia del derby, è tornato.

Senad LULIC 6,5 - Subito in partita con la spizzata di testa che Immobile trasforma nel gol del vantaggio. Presidia bene la propria zona di campo (dal 61' JONY 6 - Gioca una mezz'ora senza squilli, ma può bastare)

Felipe CAICEDO 7,5 - Tiene il passo di Immobile con una doppietta, colpisce una traversa anche se in offside e si diverte. L'intesa con il partner d'attacco funziona che è una meraviglia (dal 49' Bobby ADEKANYE 7 - Entra, sbaglia un gol e poi ne trova un altro di rapina. Benvenuto in Serie A)

Ciro IMMOBILE 8 - Semplicemente devastante. Assieme a Caicedo, mette a ferro e fuoco la difesa della SPAL. Il suo secondo gol, poi, è un capolavoro. Sta vivendo una stagione straordinaria.

All. Simone INZAGHI 7,5 - I mezzi passi falsi di Napoli e del derby sono già un ricordo. La Lazio è tornata a viaggiare che è un piacere, sospinta dalla sua idea di calcio. Ancora una volta, chapeau.

L'abbraccio fra Ciro Immobile e Felipe Caicedo, Lazio-SPAL, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 5 - Se la difesa fa acqua, neppure lui è in giornata. Viene fatto comicamente ballare da Immobile e non è esente da colpe neppure sul gol del 5-0.

Nenad TOMOVIC 5 - Non può opporsi alla marea biancoceleste costantemente in arrivo. Tenta valorosamente di togliere dalla porta il pallonetto di Immobile, senza riuscirci.

FELIPE 5 - Esce dal campo con il mal di testa. Incapace di tener testa a Immobile e Caicedo, incapace di gestire correttamente i movimenti della difesa (dal 67' Ervin ZUKANOVIC s.v.)

Kevin BONIFAZI 4,5 - Travolto. In bambola totale. Inizia male, perdendosi Immobile, e non prosegue meglio. Pure nell'azione del gol di Adekanye ha la sua bella dose di colpe. Pomeriggio da incubo.

Gabriel STREFEZZA 5 - Solitamente è l'arma in più della SPAL, ma all'Olimpico si nasconde senza mai entrare davvero in partita.

Bryan DABO 5 - Prova piuttosto opaca e incolore. Inesistente in inserimento, tutt'altro che un fattore in copertura (dal 72' Alessandro MURGIA s.v.)

Simone MISSIROLI 6 - Male in fase di filtro, nonostante la colpa non possa essere soltanto sua. Il suo orgoglio gli consente però di realizzare lo splendido gol della bandiera.

Lucas CASTRO 5,5 - All'esordio, dal punto di vista individuale qualcosina mostra: nel primo tempo sfiora il gol e, con un velo, mette Di Francesco davanti alla porta.

Arkadiusz RECA 5 - Scappa via in velocità soltanto una volta, nel primo tempo. Per il resto, non si vede praticamente mai e perde nettamente il duello con Lazzari.

Federico DI FRANCESCO 6 - Sul piano dell'impegno, gli si può rimproverare poco o nulla. Serve Castro, che non ne approfitta. E poi ha la palla buona davanti a Strakosha, ma centra in pieno il palo.

Sergio FLOCCARI 5,5 - Tenta generosamente di battersi, ma è un'impresa persa già in partenza. Una delle giornate peggiori per sostituire Petagna.

All. Leonardo SEMPLICI 5 - Il suo piano partita va in frantumi sin dai primi minuti, senza più ricomporsi. Difficile, dal suo punto di vista, commentare una partita così.