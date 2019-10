Le pagelle di Lazio-Torino 4-0: Immobile e Acerbi da cineteca, Nkoulou e Belotti flop

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Poco sollecitato, respinge il tiro di Meité a inizio ripresa e poi viene salvato dalla traversa.

PATRIC 6,5 – Partita ordinata, sfrutta la chance concessagli da Inzaghi e tiene la posizione (dal 79’ LUIZ FELIPE s.v.).

Francesco ACERBI 7 - Segna un gol d’autore, una prodezza da oltre 30 metri che fa impazzire l’Olimpico e lascia fermo Sirigu. Il difensore è sempre una garanzia alla guida del reparto, ma questa volta riceve anche i complimenti dei compagni increduli e di Simone Inzaghi. Chapeau.

Stefan RADU 6 – Con esperienza completa un reparto che soffre poco e che sembra sempre rodato, malgrado il tecnico faccia ruotare gli interpreti.

Adam MARUSIC 6 – Scelto al posto di Lazzari, non fa mancare il suo contributo nelle due fasi. Nel finale sollecita Sirigu.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6,5 – Il Sergente non entra nel tabellino ma è una spina nel fianco con i suoi inserimenti e i suoi lanci nel cuore dell’area.

Danilo CATALDI 6,5 – Va vicino al gol con una punizione a giro. Inzaghi gli affida le chiavi del centrocampo ed esce tra gli applausi dell’Olimpico (dal 75’ Marco PAROLO s.v.).

LUIS ALBERTO 7 – Innesca Caicedo con grande continuità ed è suo il lancio per il primo gol di Immobile. Qualità. Il quarto gol lo firma lui con quella traiettoria al veleno direttamente da corner che beffa Belotti e Sirigu.

Senad LULIC 6,5 – Sbuca sempre dall’out di sinistra tagliando al centro per cercare la sorpresa in area. Promosso.

Felipe CAICEDO 6,5 – I suggerimenti di Luis Alberto sono al cachemire e lui li sfrutta: a volte trova Sirigu, in altre circostanze diventa letale provocando il fallo da rigore (con secondo giallo annesso) di Nkoulou (dal 72’ Joaquin CORREA 6,5 – Rischia di entrare nel tabellino con qualche iniziativa respinta da Sirigu. In un caso è un mezzo miracolo).

Ciro IMMOBILE 7,5 - Implacabile l’attaccante della Lazio. Se i difensori gli lasciano spazio – leggasi nello specifico Nkoulou – lui va a nozze. Il bis arriva su rigore e in campionato fanno già 12 reti, mentre i gol complessivi con la maglia biancoceleste sono 99. Re Mida.

All. Simone INZAGHI 7 – La classifica comincia a prendere un’altra forma. La squadra gira, si diverte e ottiene altri tre punti importanti, dopo quelli di Firenze. Il peggio è passato.

Video - Inzaghi: "La Lazio è Immobile-dipendente? No. Lui è importante, ma voglio gol da tutti" 01:10

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6,5 – Subisce quattro gol, ma limita i danni. Certe parate sono davvero degne di nota, come quella su Correa. Beffato nel finale da Belotti.

Armando IZZO 5 – In balia degli eventi contro la coppia Immobile-Belotti. Anche quando si alza in marcatura trova altri problemi sulla sua strada, come Luis Alberto.

Nicolas NKOULOU 4 - Soffre terribilmente Immobile, provoca un rigore per un fallo su Caicedo che gli costa anche il secondo giallo e chiude così una gara da dimenticare.

LYANCO 5 – Caicedo è un brutto cliente e partecipa attivamente alla sagra del buco finché resta in campo (dal 52’ Simone VERDI 5 – Evanescente nel tempo a disposizione. Non era facile ma non lascia il segno).

Lorenzo DE SILVESTRI 5 – Lulic lo mette in crisi nell’uno contro uno. Dovrebbe andare sul fondo con maggiore convinzione.

Soualiho MEITE’ 6 – Almeno ci prova con qualche botta dalla distanza. Mette alla prova Strakosha.

Daniele BASELLI 5,5 – Sovrastato dai palleggiatori biancocelesti, smista qualche pallone senza la precisione richiesta (dal 75’ Koffi DJIDJI s.v.).

Sasa LUKIC 5,5 – Abbozza qualche sgroppata palla al piede e fa ammonire Marusic. Un po’ poco per meritare la sufficienza piena.

Diego LAXALT 5 – In perenne sofferenza in fase difensiva, troppo timido in quella propositiva. Rimandato.

Simone ZAZA 5 – Perde palla nell’azione del 2-0 e davanti ne vede davvero poche. Spaesato (dal 67’ IAGO FALQUE 5,5 – Entra a gara compromessa e ha pochi guizzi).

Andrea BELOTTI 5,5 - Colpisce una traversa a inizio ripresa sulla respinta di Strakosha, un errore sotto misura da sottolineare perché si potevano riaprire i giochi. Alla fine, sulla parabola di Luis Alberto è sfortunato a spizzare il pallone che beffa Sirigu.

All. Walter MAZZARRI (in panchina Nicolò Frustalupi) 4 – La squadra si sgretola alla prima difficoltà. È la quarta sconfitta di fila in trasferta e la 13esima gara nelle ultime 14 con almeno un gol subito. Urgono riflessioni, la sua panchina è in bilico.