Le pagelle di Lazio Udinese 3-0: Immobile arma letale, Luis Alberto e Milinkovic-Savic al top

=== Lazio ===

Thomas STRAKOSHA 6: pomeriggio di sostanziale calma per l'estremo difensore laziale, comunque bravo su un tentativo ravvicinato di Okaka (poi ravvisato in offside) a inizio ripresa).

Luiz FELIPE 6,5: autoritario dal suo presidio di retroguardia. In marcatura non lascia passare uno spillo. In una giornata, va specificato, che scorre piuttosto tranquilla.

Francesco ACERBI 6,5: Okaka è comunque un osso duro, per fisicità, da ostacolare: compito assolto, ad ogni buon conto, nel migliore dei modi..

Stefan RADU 6: qualche problema con Nestorovski, che in un paio di circostanze sguscia via in area. Ma nessun problema di sorta, di fatto.

Manuel LAZZARI 7: out di destra percorso "a tavoletta". Tanti pall.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 7,5: suo il suggerimento vincente, dopo una battaglia fisica con Rodrigo Becão, con cui mette Immobile nelle condizioni di stappare il match dopo 10'. Tra passaggi liftati e dribbling secchi, si rivede il miglior "Sergente"..

Lukas LEIVA 7: in cabina di regia smista palloni a tutto andare. Ai suoi ritmi, vero, ma in fase di palleggio è davvero insuperabile.

Luis ALBERTO 7,5: trottola impazzita della fase offensiva biancoceleste. Parte da centrocampo e poi, dai suoi piedi, estrae "jack in the box" che sorprendono immancabilmente la difesa dell'Udinese. Musso gli nega la gioia del gol su punizione andando a smanacciare all'incrocio, ma non può nulla sulla trasformazione dagli undici metri allo scadere del primo tempo..

Lazio-Udinese, la Lazio in festa dopo il golGetty Images

Dall'80' André Anderson: sv.

Senad LULIC 6,5: dalla sua, un bel colpo di testa a inizio ripresa, ottimamente sventato da Musso e tanta corsa lungo l'out di sinistra. Non si rispermia mai.

Dal 65' Jony 6: entra bene in partita, palesando una certa velocità in fase di scatto e nelle giocate. Tuttavia, davanti allo specchio, deve ancora aggiustare la mira.

Joaquin CORREA 7: non segna ma procura entrambi i rigori concessi ai biancocelesti. Mina vagante per i centrali dell'Udinese, che proprio non sanno come contrastare.

Ciro IMMOBILE 8: arma letale. Davanti allo specchio non sbaglia mai. La doppietta di questa sera lo porta a 17 centri stagionali. Se per Simone Inzaghi la Lazio non è Immobile-indipendente, in realtà poco ci manca.

Ciro Immobile, Lazio-UdineseGetty Images

Mister Simone INZAGHI 7,5: vince e convince con la sua Lazio che, nel corso della ripresa, trova anche il modo di tirare il fiato. Il Terzo posto resta solido. Meglio di così...

=== Udinese ===

Juan MUSSO 7: subisce tre gol ma ne salva altrettanti, confermadosi tra i migliori portieri di questa Serie A. Il prodigio più grande è quel pallone tolto dall'incrocio dei pali su punizione di Luis Alberto quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0.

Rodrigo BECÃO 4: rientra in pianta stabile tra i titolari dopo lo stop per infortunio, ma la sensazione è che la ruggine da smaltire sia ancora molta. Perennemente in ritardo nei contrasti, commette un'infinita di falli inutili, ancorché pericolosi.

William TROOST-EKONG 6: dubbia la decisione sul suo intervento da rigore su Correa: l'intervento sembrava pulito. In generale, disputa una buona partita, caratterizzata da un buon tempismo negli interventi sugli attaccanti avversari.

Bram NUYTINCK 5: rude e impacciato al cospetto del tandem Correa-Immobile. Sul suo intervento da rigore, invece, non v'è dubbio alcuno.

Jens STRYGER-LARSEN 5,5: predica nel deserto lungo la corsia di destra. Difficilmente trova compagni che lo assistano.

Rolando MANDRAGORA 5,5: un corridoio per Nestorovski e un'occasione importante nel primo quarto d'ora di gioco. Poi si spegne senza lasciarea alcuna traccia..

WALACE 4,5: schierato per via della squalifica di Jajalo, risulta impreciso e senza un'idea precisa di come assolvere ai suoi compiti di metà campo.

Dal 76' Antonin Barak 6: una conclusione da fuori e qualche spunto apprezzabile. In una fase del match ormai completamente compromessa.

Rodrigo DE PAUL 4,5: impalpabile a metà campo. Tocca pochissimi palloni e finisce per essere travolto dalla velocissima manovra biancoceleste.

Dal 60' Seko Fofana 5: i suoi muscoli in fase nevralgica servono a ben poco sullo 0-3.

SAMIR 4,5: largo sulla sinistra a fare l'esterno box to box non è proprio il suo ruolo. Totalmente avulso dal match.

Ilija NESTOROVSKI 5: scivola via, in area, in un paio di circostanze: il responso, a tu per tu con Strakosha, però, è totalmente da dimenticare..

Stefano OKAKA 5,5: non riesce a sfondare tra le maglie della difesa biancoceleste, che di fatto annullano la sua fisicità.

Dall'82' Lukasz Teodorczyk: sv.

Mister Luca GOTTI 5: la sua Udinese si sgretola nel giro di 45'. Occorre raccoglier i cocci e ripartire subito: la Lazio di oggi era di un altro pianeta.