Le pagelle del Lecce

GABRIEL 5,5 - Si vede arrivare gli attaccanti dell'Atalanta da tutte le parti e non può opporre resistenza. E se non fosse per lui il bottino nerazzurro sarebbe addirittura più ampio.

Giulio DONATI 6 - Il goffo autogol che regala il vantaggio all'Atalanta stenderebbe pure un toro. Se non altro è bravo a reagire e, con un bel destro, a trovare la rete del momentaneo 2-2.

Fabio LUCIONI 4,5 - Esce spesso in marcatura su Zapata, ma nella propria area è notte fonda. Non riesce minimamente ad arginare le mareggiate nerazzurre e nel finale, in coppia con Rossettini, lascia varchi giganteschi.

Luca ROSSETTINI 4,5 - Impotente anche lui, come il compagno di reparto Lucioni. Zapata lo anticipa in maniera netta andando a realizzare la rete del raddoppio.

Marco CALDERONI 4,5 - Resiste per un tempo, poi crolla completamente. Dopo l'intervallo, dalla sua parte i giocatori dell'Atalanta si infilano senza nessuna resistenza.

Zan MAJER 5,5 - Prova a rimanere in piedi, salva sulla linea un colpo di petto di Palomino, ma quando l'Atalanta prende il comando del match può fare poco o nulla (dal 63' Panagiotis TACHTSIDIS 5 - Un tiro fuori non di molto e poco altro)

Alessandro DEIOLA 5,5 - Bello il lancio che manda a segno Saponara per l'1-2. Prova valorosamente a controbattere nel primo tempo, poi cede nella ripresa.

Antonin BARAK 5 - Qualche incursione isolata, qualche tentativo di reazione. Tutto rispedito rapidamente al mittente.

Riccardo SAPONARA 7 - Il migliore del Lecce. Un gol e un assist nel suo tabellino. Porta fantasia e imprevedibilità alla manovra giallorossa, anche se non basta per evitare la disfatta.

Marco MANCOSU 5 - Spento. Se il compagno della trequarti Saponara è l'anima delle azioni offensive del Lecce, lui non si vede praticamente mai (dal 63' Yevhen SHAKHOV 5 - Non fa molto più di Mancosu. Anzi)

Gianluca LAPADULA 5 - Sfigura nel confronto con Zapata. Ha una sola occasione per far male a Gollini, ma calcia tra le mani del portiere atalantino.

All. Fabio LIVERANI 5 - Nulla da dire sulla capacità di dare battaglia e sulla forza di volontà del Lecce. I meccanismi difensivi, però, sono un disastro. E non è una novità.

L'Atalanta esulta per il gol di Duvan Zapata col LecceGetty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Sorpreso da Saponara, superato in maniera imparabile da Donati. Per il resto, non deve sfornare interventi di particolare rilievo.

Marten DE ROON 5,5 - Schierato in difesa da Gasperini per le assenze di Toloi e Djimsiti, balla un po'. Le azioni dei due gol del Lecce nascono proprio nella sua zona.

Mattia CALDARA 5,5 - Si nota che deve ancora ritrovare la sicurezza e la baldanza di un tempo. Con un retropassaggio tremolante rischia di aprire la strada verso la porta a Lapadula.

José Luis PALOMINO 6,5 - Se si esclude un'ammonizione rimediata nella ripresa, gioca con attenzione e sicurezza. Il migliore dei centrali atalantini.

Hans HATEBOER 7 - Nel primo tempo attacca senza troppi frutti, nella ripresa si scatena: trova continuamente spazi davanti a sé ed è un fattore assoluto con i suoi assist.

Remo FREULER 6,5 - Uomo ombra dell'Atalanta. Presidia il centrocampo, partecipando alla manovra ma lasciando il proscenio ai compagni.

Marko PASALIC 7 - Gara di gestione nel primo tempo e maggiormente propositiva nel secondo, con un inserimento dopo l'altro. Si divora un gol, ma è perfetto l'assist che consente a Zapata di timbrare il 4-2.

Robin GOSENS 6,5 - Si rende prezioso in entrambe le fasi, anche se dalla sua parte l'Atalanta sfonda in misura minore.

Josip ILICIC 8 - L'equazione è semplice: una palla toccata corrisponde a un'occasione da gol. Dal suo piede partono le azioni di tutti e cinque i primi gol. Uno dei quali, ovvero il suo, è una vera e propria magia. Giocatore meraviglioso (dal 73' Luis MURIEL 7 - Entra tra gli applausi dei leccesi e con la voglia di spaccare il mondo nello stadio che ha segnato il suo esordio in A. Sfiora il gol, poi lo trova)

Alejandro GOMEZ 7 - Meno protagonista rispetto a Ilicic e Zapata, ma il suo apporto in questi casi non manca mai. La scucchiaiata per Ilicic nell'azione del quinto gol è d'alta scuola (dal 69' Ruslan MALINOVSKYI 7 - Gran bell'ingresso in campo. Manda a segno Muriel, poi trova la rete personale. Il tutto in poco più di 20 minuti)

Duvan ZAPATA 8 - Torna titolare e non tradisce. Anzi. Fa piovere palloni su palloni nella porta del Lecce, divertendosi con una tripletta devastante. L'infortunio degli scorsi mesi è ormai alle spalle (dall'85' Adrien TAMEZE s.v.)

All. Gian Piero GASPERINI 8 - Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere la sua creatura. Finiti. E tra le sue qualità c'è anche la capacità di motivare al massimo anche chi, come Malinovksyi o Muriel, deve accontentarsi di uno spezzone finale.