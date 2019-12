Le pagelle del Lecce

GABRIEL 7 - Se non ci fosse lui, il Lecce uscirebbe dal campo con il doppio dei gol al passivo. Quasi infiniti i suoi interventi. Prende tre reti, ma ne evita una miriade.

Andrea RISPOLI 5 - Ogni volta che Sansone prende palla va in chiaro affanno. Pomeriggio da dimenticare.

Fabio LUCIONI 4,5 - Tra un disimpegno sbagliato e un tentativo di autorete, ne combina più o meno di ogni colore. Esce dal campo a pezzi.

Luca ROSSETTINI 5 - Meglio del compagno di reparto Lucioni. Evita un gol quasi sulla linea e tenta di opporsi come può, ma alla fine crolla anche lui.

Marco CALDERONI 5,5 - Lotta, prova pure a proporsi, trova splendidamente Babacar davanti a Skorupski. Perde però il confronto con Orsolini, che lo ridicolizza prima di trovare la doppietta.

Jacopo PETRICCIONE 5 - Tanta grinta, qualche tentativo, prima di arrendersi. Non può cambiare il corso delle cose.

Panagiotis TACHTSIDIS 5 - Resta in campo solo un tempo, prima di essere rimpiazzato all'intervallo, senza brillare. Con un sanguinoso pallone perso quasi regala il vantaggio a Poli (dal 46' Yevhen SHAKHOV 5,5 - Prova se non altro a vivacizzare la sterile manovra offensiva del Lecce, ma con risultati alterni)

Andrea TABANELLI 5 - Irretito dalla manovra del Bologna senza poter dare un contributo accettabile. Esce dopo un quarto d'ora della ripresa (dal 60' Diego FARIAS 6,5 - Com'era già accaduto in passato, il suo ingresso dà la scossa al Lecce. Mette Babacar in porta, poi trova il gol che riaccende parzialmente le speranze)

Marco MANCOSU 5 - Pochissimo da segnalare nella sua partita. Niente idee, niente intuizioni. Tra centrocampo e attacco combina pochissimo.

Filippo FALCO 5 - Vivace, ma inconcludente. Cerca spesso l'inserimento in area da destra, prima di frantumarsi contro i difensori avversari (dall'81' Andrea LA MANTIA s.v.)

Khouma BABACAR 6 - Prova con le unghie e con i denti a conquistarsi il posto: realizza uno splendido gol che gli viene però annullato, poi nel finale va a segno. Nel mezzo, un banale errore sotto porta.

All. Fabio LIVERANI 5,5 - Il risultato finale non inganni: il Lecce ha subìto le iniziative del Bologna per tutta la partita. Rialzandosi parzialmente solo nel finale, anche grazie ai cambi.

L'esultanza di Riccardo Orsolini, Lecce-Bologna, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Svolge bene il poco lavoro che gli tocca durante i 90 minuti. In una delle pochissime conclusioni del Lecce verso la sua porta, si tuffa forse in ritardo sul destro di Farias.

Ibrahima MBAYE 6 - Svolge il compito assegnatogli da Mihajlovic, pur tra qualche titubanza e con un giallo. Il contesto lo favorisce.

Takehiro TOMIYASU 6,5 - Trasloca al centro della difesa, dove ha il compito di rimpiazzare Danilo, e si comporta ottimamente. Sicuro e concentrato.

Mattia BANI 6,5 - Bene anche lui, come il giapponese. Qualche difficoltà iniziale, poi tutto si svolge per il meglio.

Stefano DENSWIL 5,5 - Tiene bene Falco e va pure a un passo dal gol di testa. Però si perde completamente Babacar, che non lo perdona accorciando le distanze.

Andrea POLI 7 - Con i suoi inserimenti continui, nel primo tempo è uno dei più pericolosi. Non trova il gol, ma il suo contributo in mezzo al campo si nota eccome (dal 76' Jerdy SCHOUTEN s.v.)

Gary MEDEL 6 - In mezzo al campo fa legna e consente ai quattro là davanti di divertirsi. La penosa diatriba con Mihajlovic gli vale mezzo voto in meno.

Riccardo ORSOLINI 7,5 - Immarcabile e mortifero davanti alla porta: con la sua doppietta fa volare il Bologna, coronando nel migliore dei modi una prestazione eccellente.

Roberto SORIANO 7 - Torna dopo un mese e mezzo, si prende la maglia da titolare e sfrutta nel migliore dei modi la chance. Un gol, un assist, un contributo eccellente tra le linee (dall'87' Mattias SVANBERG s.v.)

Nicola SANSONE 7 - L'alter ego, a sinistra, di Orsolini. In forma strepitosa, punta continuamente l'uomo e spessissimo lo salta. Suo l'assist per il primo gol di Orsolini.

Rodrigo PALACIO 7 - Un giovincello, in barba alla carta d'identità. Entra praticamente in tutte le azioni offensive del Bologna e serve a Soriano la palla dello 0-2. Non segna, ma lascia il segno.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Il suo Bologna diverte e convince, chiudendo nel migliore dei modi il 2019. Rispetto a un anno fa è cambiato il mondo.