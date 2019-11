Le pagelle del Lecce

GABRIEL 6 - João Pedro prima e Nainggolan poi lo superano imparabilmente. Attento nelle uscite, non deve compiere particolari interventi.

Andrea RISPOLI 6,5 - Uno degli ultimi a mollare. Tra una discesa e l'altra verso il fondo, rifiuta di darsi per vinto. Fondamentale un suo recupero in velocità su Nandez nel primo tempo (dall'88' Edgaras DUBICKAS s.v.)

Fabio LUCIONI 6 - Primo regista della squadra, svolge invece in maniera piuttosto puntuale anche il proprio lavoro difensivo.

Luca ROSSETTINI 6 - Contiene tutto sommato bene i movimenti di Simeone. Rimane in campo nonostante una noia muscolare, poi alza bandiera bianca (dal 57' Biagio MECCARIELLO 6 - Rimpiazza bene Rossettini, contrastando provvidenzialmente João Pedro lanciato verso la porta)

Marco CALDERONI 7 - Per buona parte del match non è impeccabile, ma nel finale diventa protagonista: in collaborazione con Farias disegna l'1-2, poi trova il pari con un sinistro chirurgico.

Jacopo PETRICCIONE 6 - Forma una discreta catena di destra con Rispoli, proponendosi in sovrapposizione e con cross insidiosi. Il migliore del centrocampo leccese.

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 - Troppo lento e compassato nella propria regia, non riesce a far fluire la manovra leccese. Suo, comunque, l'assist che manda a segno Calderoni.

Andrea TABANELLI 4,5 - Nulla da dire su volontà e determinazione. Dal punto di vista tecnico, invece, è un mezzo disastro: João Pedro lo perdona, Nainggolan invece no.

Evgeniy SHAKHOV 5 - Qualche lampo, un buon assist per Lapadula e poco altro. Tra le linee non riesce mai a entrare davvero in partita (dal 67' Diego FARIAS 7 - Il suo ingresso in campo spacca in due la partita. Partendo dalle due fasce semina il panico, approfittando della propria freschezza e della stanchezza degli avversari. Nell'azione dell'1-2 c'è il suo zampino)

Gianluca LAPADULA 6,5 - Si batte valorosamente, tenendo sempre in apprensione i due centrali. Va a segno su rigore, poi viene espulso in maniera probabilmente frettolosa.

Andrea LA MANTIA 5,5 - Un suo ingenuo mani in area condanna il Lecce allo svantaggio. Davanti soffre e si fa murare da Olsen. Mezzo voto in più per la partecipazione nell'azione del primo gol.

All. Fabio LIVERANI 6,5 - Predica qualità, ma di qualità ce n'è poca. Azzecca il cambio giusto, inserendo Farias, poi ringrazia Calderoni.

Klavan, La Mantia, Lecce-Cagliari, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 5,5 - Tra i migliori, se non il migliore, fino a 7 minuti dalla fine. Para tutto il parabile e dà sicurezza al Cagliari. Poi, però, perde la testa. Ed è un'espulsione che diventa rapidamente decisiva.

Fabrizio CACCIATORE 5 - Dal suo piede parte il cross che porta al mani in area di La Mantia. Dietro va in affanno in certe fasi della gara e, con un fallo di mano, regala un rigore al Cagliari.

Fabio PISACANE 5,5 - Crolla nel finale dopo aver faticosamente difeso la porta di Olsen. In collaborazione con Nandez lascia a Calderoni lo spazio fatale.

Ragnar KLAVAN 6 - Tiene bene per quasi tutto il match. In un finale convulso, però, nemmeno lui riesce a mettere una pezza agli attacchi del Lecce.

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Tecnicamente non irreprensibile. Rimedia un giallo già nel primo tempo ed è spesso attaccato da Rispoli e Petriccione.

Nahitan NANDEZ 6 - Qualità, grinta e rapidità al servizio della squadra, come sempre. Ha la palla del raddoppio, ma è sfortunato. Lascia però completamente libero Calderoni, che non lo perdona.

Luca CIGARINI 6 - Dà un buon apporto alla manovra del Cagliari. Nella parte finale del match, però, soccombe così come i compagni.

Marko ROG 6,5 - Si distingue nelle due fasi, coprendo e non disdegnando qualche inserimento. Va vicino al gol con una conclusione da fuori (dall'87' Federico MATTIELLO s.v.)

Radja NAINGGOLAN 7 - Ha una qualità superiore e si vede. In mezzo al campo a tratti domina e, quando ha la palla buona, scarica in rete la palla dello 0-2 (dall'87' RAFAEL s.v.)

João PEDRO 6,5 - Freddissimo dal dischetto nel realizzare il suo settimo gol: record personale già eguagliato dopo 13 giornate. Partecipa bene alla manovra, anche se non sfrutta un contropiede golosissimo.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Battaglia a vuoto con i due centrali, provando senza troppo esito e tener su qualche pallone. Pomeriggio non semplice (dal 76' Artur IONITA s.v.)

All. Rolando MARAN 6 - Ha complessivamente poco da rimproverarsi. Maledice 7 minuti di follie, tra cui quelle di Cacciatore e Olsen, dopo 83 ben gestiti.