=== Lecce ===

GABRIEL 5,5: compie uno straordinario intervento su Agudelo salvando il Lecce dal tris genoano a inizio ripresa. Tuttavia, è nettamente colpevole sul pallonetto dalla lunga distanza di Pandev dopo un suo rinvio sbilenco.

Andrea RISPOLI 6,5: si spinge sesso e volentieri lungo l'out di destra. Nella ripresa è tra i grandi protagonisti della rimonta salentina.

Fabio LUCIONI 5: non riesce a ripetere la grande prestazione di Firenze. Tutt'altro. Decisamente avvento il tackle su Pandev che ha portato al rigore trasformato da Criscito.

Cristian DELL'ORCO 6: buona prova del terzino in un ruolo non suo, al centro della difesa al posto dello squalificato Rossettini. Si esprime senza particolari sbavature.

Marco CALDERONI 6,5: parte con qualche distrazione di troppo, ma risulta preziosissimo lungo la catena di sinistra, in cui macina chilometri, conclude dalla distanza e mette a centro area tanti palloni interessanti.

Zan MAJER 5: lontano parente del centrocampista concreto e tuttofare ammirato nella prima parte del girone di andato.

Dal 46' Andrea Tabanelli 7,5: insieme a Tachtsidis e Petriccione, dà una marcia in più al centrocampo giallorosso. Entrato in scena subito dopo l'intervallo, insacca di testa il preciso assist di Falco al minuto 70': si tratta del suo primo gol in Serie A.

Andrea Tabanelli e Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

Panagiotis TACHTSIDIS 7: rullo compressore della metà campo leccese. Il mancino dalla distanza è la sua specialità, insieme a tanti palloni scodellati a favore di La Mantia e compagni. Inoltre, costringe Pandev al cartellino rosso.

Jacopo PETRICCIONE 7: recupera tantissimi palloni in fase nevralgica. Ci prova spesso dalla distanza, scaldano i guantoni a Radu.

Yevhen SHAKHOV 5: spento e inconcludente da mezzapunta, in cui serve poco e male il tandem Babacar-La Mantia.

Dal 59' Diego Farias 6: spicca per dribbling e disponibilità a smarcarsi là davanti. All'89', poi, sfiora il gol in sforbiciata su palla morbida di Tachtsdis.

Kouma BABACAR 6: fatica a trascinare il reparto offensivo giallorosso. Continua il suo rendimento "a singhiozzo".

Dal 51' Filippo Falco 8: il volto del suo Lecce apportando grinta e qualità sin dai primi istanti dal suo ingresso in campo. E' lui il grande protagonista della rimonta salentina con un sinistro a giro imparabile e il cross vincente per Tabanelli, altro subentrato.

Filippo Falco in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

Andrea LA MANTIA 5,5: sottoporta ha tante occasioni ma le getta tutte alle ortiche. La super prestazione di Firenze resta un ricordo.

Mister Fabio LIVERANI 6,5: abilissimo a raddrizzare il match coi cambi giusti. Tuttavia, il primo tempo del suo Lecce è completamente da dimenticare.

=== Genoa ===

Ionut Andrei RADU 6: incolpevole su entrambi i gol, deve sopperire a un autentico tiro al bersaglio da parte dell'offensiva salentina.

Cristian ROMERO 6,5: marcature strette su Babacar e La Mantia. L'ingresso in campo di Falco e Farias gli manda all'aria i piani.

Davide BIRASCHI 6: in netta confusione, al centro della retroguardia, nel corso dei secondi 45'.

Domenico CRISCITO 6,5: freddo dal dischetto, dona al reparto difensivo la giusta tranquillità per difendere il pareggio negli ultimi 20-25' con la squadra ridotta in 9 uomini.

Il rigore di Domenico Criscito in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

GABRIEL 6: molto attivo sulla fascia desta, che percorre box to box fornendo, come sempre, tanti spunti interessanti al tandem d'attacco rossoblù.

Lasse SCHÖNE 5: impalpabile a metà campo. Crea poco e non arriva mai alla conclusione dalla distanza: l'impatto con la Serie Adella stella della squadra, giunta la scorsa estate dall'Ajax, non si può certamente definire positivo.

Dal 63' Francesco Cassata 6: molto apprezzabili i tentativi di far ripartire in contropiede la squadra nonostante l'inferiorità numerica.

Stefano STURARO 6,5: sembra completamente recuperato dal lunghissimo infortunio. A centrocampo è dinamico e pugnace. Su calcio piazzato è pure decisamente pericoloso.

Marko PAJAC 6: a intermittenza lungo la sinistra. Inizia molto propositivo, salvo poi spegnersi nel corso della partita.

Dal 93' Peter Ankersen: sv.

Goran PANDEV 6,5: croce e delizia del Genoa a Lecce. Estrae dal cilindro una perla rara, con un pallonetto in stile Recoba, prima di procurarsi il rigore del 2-0. Poi si prende un giallo per una simulazione ai limiti del ridicolo e un secondo per uno sgambetto a Tachtsidis, lasciando così la squadra in 9 uomini.

L'esultanza di Pandev in Lecce-Genoa - Serie A 2019-2020Getty Images

Kevin AGUDELO 4,5: manca clamorosamente il gol del possibile tris genoano, prima di farsi ingenuamente espellere per uno stupido fallo in attacco commesso su Calderoni. Il giovane trequartista colombiano paga l'inesperienza.

Andrea PINAMONTI 5,5: senza la vena giusta là davanti.

Dall'83' Andrea Favilli: sv.

Mister Thiago MOTTA 6: deve lavorare molto sulla tenuta mentale dei suoi ragazzi, che al "Via del Mare" hanno gettato alle ortiche una ghiotta occasione per incamerare una preziosa vittoria esterna.