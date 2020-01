Le pagelle di Lecce-Inter 1-1: Lukaku e Lautaro in giornata no, bene Brozovic. Mancosu decisivo

LECCE

GABRIEL 7 - Quantità importante di parate, alcune niente affatto semplici. Tra i pali è sempre sicuro: qualche problema in più nelle uscite alte (vedi l'episodio del gol annullato a Lukaku).

Andrea RISPOLI 6,5 - Sulla destra è un motorino inesauribile e spesso mette in difficoltà l'Inter con le sue volate. Esce solo quando Liverani decide di passare alla difesa a 4.

dal 76' Filippo FALCO 6,5 - Ottimo impatto sulla partita: colpisce un palo esterno con un destro su punizione quasi perfetto.

Cristian DELL'ORCO 6,5 - Attento nelle chiusure, un guerriero sui palloni alti e a suo agio anche quando ha il pallone tra i piedi e deve far ripartire l'azione.

Fabio LUCIONI 7 - Prestazione maiuscola del difensore che non sbaglia un intervento, soprattutto sui palloni alti. Tiene testa a Lukaku anche dal punto di vista fisico e non è una cosa scontata.

Luca ROSSETTINI 6,5 - Un rinvio sconsiderato nei minuti finali rischia di rovinare la sua ottima prova: ma la sua gara rimane abbondantemente sopra la sufficienza.

Giulio DONATI 6 - Rischia grosso nel primo tempo con un fallo da cartellino arancione ai danni di Barella. Col passare dei minuti si riscatta e dà del filo da torcere ai centrocampisti dell'Inter.

Alessandro DEIOLA 5,5 - L'unico insufficiente nella squadra di Liverani perché si fa anticipare da Bastoni in occasione del gol dell'Inter. Il suo unico errore, ma pesante.

Jacopo PETRICCIONE 6,5 - Bravo a tenere unita la squadra dettando i tempi in mezzo al campo. Corre, costruisce e contrasta: sempre in maniera lucida.

Marco MANCOSU 6,5 - Pronti, via e si divora un gol già fatto sparando a lato da due passi. Si riscatta segnando il gol del pareggio con una zampata che non dà scampo ad Handanovic. Un giocatore determinante.

dall'83' Biagio MECCARIELLO 5,5 - Gioca una manciata di minuti ma fa in tempo a farsi ammonire per un'entrataccia ai danni di Biraghi da cui ha origine una punizione pericolosa per l'Inter.

Gianluca LAPADULA 6 - Prestazione di enorme sacrificio, anche perché i palloni giocabili per lui sono davvero pochi. Non gradisce il cambio, ma in quel momento della gara Liverani ha bisogno di maggiore equilibrio e i fatti gli danno ragione.

dal 62' Zan MAJER 6,5 - Entra bene in partita e ha il grande merito di confezionare l'assist per la rete di Mancosu.

Khouma BABACAR 6 - Vale il discorso fatto per Lapadula, ma con una lode aggiuntiva: nei minuti finali rimane in campo nonostante i crampi e dà tutto fino all'ultimo secondo.

All. Fabio LIVERANI 7 - Il Lecce interrompe la striscia di 4 sconfitte consecutive strappando un pareggio meritato all'Inter, frutto di una partita preparata molto bene. Al Via del Mare era già riuscito a stoppare la Juventus. bravo a correggere la formazione in corsa dopo il gol di Bastoni.

Lautaro, Bastoni - Lecce-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

INTER

Samir HANDANOVIC 6 - Sul gol di Mancosu non può fare nulla. L'unica sua parata degna di nota è su un destro rasoterra di Rispoli nella ripresa. Graziato da Mancosu in avvio di partita.

Diego GODIN 6 - L'uruguaiano vive un pomeriggio piuttosto tranquillo. Bene in anticipo e 'cattivo' quando basta negli anticipi.

dal 68' Alessandro BASTONI 6,5 - Difficile giudicare la prova del difensore. Eccezionale il suo inserimento e l'incornata che vale il vantaggio dell'Inter, troppo passivo e disattento quando si perde Mancosu in occasione dell'1-1. Ma il bicchiere è comunque mezzo pieno.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Il migliore della linea difensiva: non sbaglia un intervento, chiude sempre bene e decifra maniera corretta tutte le azioni offensive del Lecce.

Milan SKRINIAR 6 - Lo slovacco parte a sinistra e finisce a destra, fornendo la solita prova di sostanza. Mezzo voto in meno perché sbaglia un'uscita alta nel primo tempo e non legge benissimo la situazione sul cross basso di Majer da cui nasce la rete di Mancosu.

Antonio CANDREVA 5 - Buona partenza, è lui il più vivace tra i nerazzurri. Poi, però, rimedia un cartellino giallo per un'entrata scomposta su Donati e forse il giallo lo condiziona. Nella ripresa il suo rendimeto cala e sbaglia qualche pallone di troppo.

Nicolò BARELLA 5,5 - Partita così così dell'ex Cagliari. Alterna buone intuizioni a giocate poco convinte. Colpito duramente da Donati nel primo tempo, rimane in campo ma non riesce a offrire il suo solito apporto in termini di quantità e qualità.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Molto lucido con il pallone tra i piedi, sa sempre cosa fare e verticalizza appena ne ha l'occasione. Sfiora il gol in un paio di occasioni e colpisce un palo clamoroso che forse sta tremando ancora.

dall'83' Borja VALERO s.v. - In campo per pochi minuti, ingiudicabile.

Stefano SENSI 5,5 - Deve ancora ritrovare la condizione migliore. Nel centrocampo del Lecce, che dà battaglia su ogni pallone, l'ex Sassuolo appare troppo leggero. Spreca una punizione molto interessante dai venti metri con un destro a giro che non fa male.

dall'82' Alexis SANCHEZ s.v. - In campo solo nel finale, troppo poco per essere giudicato.

Cristiano BIRAGHI 6 - Volenteroso sulla corsia di sinistra, anche se non sempre preciso. Ma ha il merito di crossare un pallone perfetto per la testa di Bastoni da cui nasce il gol dell'Inter.

Romelu LUKAKU 5 - Sfiora subito il gol in apertura con una rasoiata di sinistro, poi fa un eccellente lavoro di sponda per i compagni ma nella ripresa cala vistosamente mandando su tutte le furie Conte. Pomeriggio non certo esaltante per il belga.

Lautaro MARTINEZ 5,5 - Duetta come al solito molto bene con Lukaku, ma stavolta in fase di conclusione lascia a desiderare. Ha sul sinistro un pallone invitante proprio allo scadere, ma lo spreca con un rasoterra tutt'altro che irresistibile: ed è questa l'immagine simbolo della sua partita no.

All.: Antonio CONTE 5,5 - Inter piuttosto farraginosa e poco convinta negli ultimi 16 metri. Azzeccata (e fortunata) la scelta di inserire Bastoni. Vista la giornata non proprio positiva di Lukaku e Lautaro, forse Sanchez avrebbe meritato qualche minuto in più. Rimane il fatto che, per lottare fino a maggio, questa rosa ha indubbiamente bisogno di diventare più profonda.