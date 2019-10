===LECCE===

GABRIEL 7 – Decisivo in più di un intervento; tra questi una clamorosa parata nel primo tempo su Dybala. Prende tutto ed è molto attento. Insomma, alla fine è il vero uomo partita per il Lecce.

Biagio MECCARIELLO 6,5 – Gioca un’ottima gara, dà tutto e contiene bene i tentativi sulla sinistra della Juventus. Dal 71’ Andrea RISPOLI 6 – Contribuisce nel finale a tenere su il fortino leccese.

Fabio LUCIONI 6,5 – Bene. La Juventus cerca spesso di sfondare centralmente, ma alla fine il muro del Lecce regge. E lui ne è parte fondamentale. Decisivo anche in maniera involontaria: c’è lui nel tocco ravvicinato che fa sbattere la palla sul braccio largo di de Ligt che porta al rigore.

Luca ROSSETTINI 6,5 – Guida con sapienza il reparto e quando c’è da far sentire i tacchetti a Dybala non si risparmia. Senza anche un po’ di gioco sporco per fermare una corazzata.

Marco CALDERONI 6,5 – Come tutta la linea di difesa del Lecce tiene bene i tentativi di urto della Juventus. Promosso.

Jacopo PETRICCIONE 6 – Fondamentale nello schermo difensivo aggiunto. Mezzo voto in meno rispetto agli altri però per il fallo su Pjanic che porta al rigore.

Panagiotis TACHTSIDIS 6 – Più in fase di ‘distruzione’ oggi che in fase di costruzione. Comunque promosso anche lui, con una gara generosa.

Zan MAJER 5,5 – Parte forte con il primo brivido per Szczesny, ma poi scompare un po’ dal campo. Dal 58’ Andrea TABANELLI 6 – Aiuto aggiunto in una ripresa dove al Lecce è servita densità negli spazi stretti.

Marco MANCOSU 6,5 – Freddo dal dischetto. Poteva evitare il giallo, ma gioca una buona partita e soprattutto spiazza Szczesny con un'imperturbabilità davvero invidiabile.

Khouma BABACAR 6 – Non crea grandi pericoli davanti – anzi, nemmeno uno – ma anche lui è generosissimo nell’aiuto ai compagni.

Diego FARIAS 5 – Ne vede davvero poche nonostante un avvio convincente della sua squadra. Dal 46’ Gianluca LAPADULA 6,5 – Molto generosa la sua ripresa. Il Lecce non crea pericoli ma anche Lapadula è uomo prezioso in aituo. E nel finale conquista un paio di punizioni che fanno perdere ai suoi secondi preziosi.

All. Fabio LIVERANI 7 – Oggi in panchina c’era il vice Manuel Coppola per via della squalifica rimediata a San Siro, ma il lavoro alle spalle è il suo e il Lecce è una squadra rispettabilissima. Uno spartito dove prima ha provato a giocarsela, poi è andato sotto e ha reagito e infine si è chiuso con grande dedizione. Insomma, la sua è una squadra con la testa e che ha dimostrato di saper fare un po’ tutto. 8 punti in 9 giornate con Inter, Napoli, Roma, Atalanta, Milan e Juventus già affrontate. Complimenti davvero per l’avvio. Non in molti l’avrebbero pronosticato.

===JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 – Il Lecce non gli crea grossi pericoli. Sul rigore non può nulla.

DANILO 5,5 – Rientrava, ma in termini di spinta combina poco e nel primo tempo si mangia una bella occasione cercando il lezioso assist quando avrebbe potuto tirare. Dal 58’ Juan CUADRADO 6 – Il suo impatto è positivo, con due o tre discese di spessore. Non riesce però a produrre comunque la giocata decisiva.

Leonardo BONUCCI 6 – Guida con ordine il reparto ed è privo di colpe. Almeno un paio di buone chiusure aeree.

Matthijs DE LIGT 5 – Il ragazzo è anche sfortunato, perché il tocco di Lucioni è davvero ravvicinato e lo sorprende sul fallo di mano che porta al rigore. Però, alla fine, queste braccia, sono sempre larghe e mai nella posizione corretta.

Alex SANDRO 6,5 – Mette lì un dolcetto delizioso per Bernardeschi, che però è celiaco e getta tristemente sul palo di Gabriel. Che spreco...

Rodrigo BENTANCUR 6 – Sì e no. Prima mezz’ala, poi dopo il ko di Pjanic regista. Meglio nella seconda di queste opzioni che nella prima. Alla fine è sufficiente, ma niente di più.

Miralem PJANIC 6 – Oggi coinvolto meno del solito, la Juventus non a caso fa più fatica nell’alzare il ritmo del giro palla. Occhio all’infortunio muscolare alla coscia destra: è l’unico imprescindibile di questa squadra al momento. Dal 65’ Sami KHEDIRA 5,5 – Chiamato dentro a freddo pare non uscire mai dal processo di scongelamento.

Emre CAN 5,5 – Alla prima da titolare gioca una partita così-così. Poco preciso, di tanto in tanto fuori posizione. Si capisce perché fin qui sia stato una sorta di corpo estraneo al processo sarrista. Dal 71’ Adrien RABIOT 5,5 – Entra ma non incide. Un paio di palloni persi e altrettanti calciati con cross finiti nel nulla.

Federico BERNARDESCHI 4 – Alla Juventus dovrebbero iniziare a porsi qualche domanda su questo ragazzo, a cui sembra mancare la cattiveria e il cinismo giusti per indossare una maglia da titolare. Si mangia due gol imbarazzanti: il primo con un controllo terrificante nel primo tempo e il secondo nella ripresa quando ormai aveva già fatto tutto, compreso saltare il portiere. Si diceva avesse bisogno di continuità. Bene, in questa stagione la sta trovando. Il problema è che il rendimento è decisamente peggiore di quando non l’avesse.

Paulo DYBALA 6,5 – Il migliore della Juventus insieme ad Alex Sandro. Fornisce assist, si muove negli spazi, crea giocate, sfiora il gol, segna il rigore ed è senza dubbio il più rivitalizzato da Sarri.

Gonzalo HIGUAIN 6 – Oggi meno cinico del solito. Due diagonali poco precisi sui quali forse avrebbe potuto qualcosa in più, ma anche guizzi meno incisivi del solito. Il lavoro e la generosità però non vengono mai meno. Nemmeno dopo uno scontro con Gabriel che avrebbe steso anche Mike Tyson.

All. Maurizio SARRI 6 – La sua Juventus fa un passino indietro. Sul piano del gioco, dove appare meno fluida del solito; ma anche sul piano del cinismo. Oggi pare essere mancato soprattutto quello: la cattiveria necessaria per convertire in rete le tante occasioni create. Una caratteristica fondamentale, una discriminante alla fine tra chi vince e chi si deve accontentare solo degli applausi per il ‘bello’ espresso. Insomma, dovrà lavorare sull’atteggiamento e quel pizzico di eccessiva leggerezza che la sua Juventus ha avuto oggi.