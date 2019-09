Le pagelle di Lecce-Napoli 1-4: Llorente glaciale, Fabian Ruiz domina

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 6 - Si prende la sufficienza nonostante i 4 gol al passivo: senza le sue parate, la goleada avrebbe potuto assumere proporzioni ancora più ampie.

Andrea RISPOLI 5,5 - Prestazione di contenimento, senza troppi grilli per la testa. Patisce le iniziative di Insigne, senza riuscire a prendergli le misure (dal 70' Romario BENZAR 5,5 - Tiene in gioco Llorente, che ringrazia e firma il poker. Propositivo, ma sregolato)

Fabio LUCIONI 5,5 - Sfiora di testa, a inizio ripresa, un gol che avrebbe potuto cambiare il corso del match. Dietro può far ben poco per evitare il peggio.

Luca ROSSETTINI 5,5 - Si perde Milik nell'azione dello svantaggio. Non ha molte altre responsabilità per il ko, ma non riesce a tenere dritto il timone.

Marco CALDERONI 5,5 - In copertura soffre ed è praticamente inesistente in proiezione offensiva. Viene saltato facilmente da Fabian Ruiz nell'azione dello 0-3.

Andrea TABANELLI 6 - Si spende come suo solito, coprendo e provando pure a inserirsi. Sfortunato nel finale, quando Ospina gli devia contro il palo un bel sinistro.

Panagiotis TACHTSIDIS 5 - Costretto unicamente a difendere, è l'autore del mani in area che, in pratica, chiude il match (dal 46' Jacopo PETRICCIONE 5,5 - Non può cambiare il volto del centrocampo di casa)

Zan MAJER 6 - In mezzo al campo dimostra una buona capacità di far fluire il gioco. Costringe Ospina a una gran parata nell'azione che porta al rigore.

Marco MANCOSU 6,5 - Tra i più insidiosi anche nel primo tempo, partendo dalla trequarti e inserendosi negli spazi lasciati dai due attaccanti. Trova dal dischetto un gol meritato.

Filippo FALCO 5,5 - Vivace e dallo stile di gioco sempre intraprendente. Alla fine, però, non crea troppi pericoli alla difesa azzurra (dal 65' Gianluca LAPADULA 5,5 - Impacciato. Nel finale si divora il 2-4)

Diego FARIAS 6 - Soffre e sbuffa per la mancanza di palloni giocabili, ma in qualche modo riesce a rendersi utile: su di lui Ospina commette un'irregolarità da calcio di rigore.

All. Fabio LIVERANI 5,5 - Troppo evidente il divario tecnico col Napoli. Ha il demerito di non riuscire a trovare le giuste contromisure all'avversario.

Fernando Llorente esulta per il gol segnato al Lecce, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Napoli

David OSPINA 5,5 - Praticamente mai impegnato dai padroni di casa, sbaglia nella prima occasione in cui deve intervenire. Nel finale si riscatta su Tabanelli.

Kevin MALCUIT 6 - Inizia piuttosto male, con una serie di errori e imprecisioni. Poi, un po' come tutto il Napoli, anche lui entra in partita.

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Prende il posto di Manolas e non fa rimpiangere il greco: attento anche nei rari momenti in cui il Lecce si rende davvero pericoloso.

Kalidou KOULIBALY 6 - Col fisicone e una bravura indiscussa, sullo 0-0 mette una pezza a un paio di situazioni pericolose. Non risente dell'assenza di Manolas.

Faouzi GHOULAM 6,5 - Non è ancora il Ghoulam dominante e prepotente della prima parte della sua avventura al Napoli, ma lascia comunque il segno: splendido il tocco per Insigne nell'azione del poker.

Fabian RUIZ 7 - Parte largo a destra, ma per lui cambia poco. Illumina la manovra con il suo sinistro delicato e firma, sempre col piede buono, il gol più bello del pomeriggio leccese.

Eljif ELMAS 6 - Non incanta come aveva fatto contro la Sampdoria, ma fa il suo nella gestione della manovra. Si prende un'ammonizione (dal 74' José Maria CALLEJON s.v.)

Piotr ZIELINSKI 6 - Entra in partita tardi, ma quando lo fa lascia lo zampino anche lui, dando il via alla manovra che porta allo 0-1 di Llorente.

Lorenzo INSIGNE 7 - Un gol e un assist: manna per chiunque ce l'abbia in squadra. Torna a dimostrare brillantezza dopo la prestazione non indimenticabile col Liverpool.

Fernando LLORENTE 7 - Un gol al Liverpool, altri due oggi. La riserva di lusso, quando viene schierata, sa sempre come ripagare la fiducia. Letale davanti alla porta, sempre più a proprio agio con i nuovi compagni (dall'87' Sebastiano LUPERTO s.v.)

Arek MILIK 5,5 - Ha il merito di entrare nell'azione del vantaggio di Llorente. Per il resto, non si vede praticamente mai (dal 73' Hirving LOZANO 6 - Si crea l'occasione del poker, ma Gabriel gli dice di no)

All. Carlo ANCELOTTI 6,5 - Gestisce bene il turnover e i cambi all'interno della partita. Si gode una rosa che potrà dargli più di una soddisfazione.