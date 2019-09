Le pagelle di Lecce-Roma 0-1: Dzeko decisivo, Lucioni avventato

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 6,5 - Il guizzo sul rigore calciato da Kolarov è da portiere di razza. I fantallenatori, dopo il gol incassato, possono consolarsi con questa prodezza. Tiene a galla il Lecce fino alla fine.

Andrea RISPOLI 6,5 – Sfonda sulla destra e spinge depositando buoni cross al centro per Mancosu e compagni.

Fabio LUCIONI 4,5 – Rischia subito su un malinteso con Gabriel intervenendo con le braccia larghe. Abisso lo perdona ma nel secondo tempo rileva il suo fallo di mano sul tiro di Dzeko. In costante sofferenza: prestazione “pallavolistica”.

Luca ROSSETTINI 5,5 – Anche lui patisce la mancanza di punti di riferimento: gli attaccanti giallorossi dialogano in area senza la necessaria opposizione.

Marco CALDERONI 6 – Si rende pericoloso con qualche tiro dalla distanza. In contenimento mostra qualche pecca.

Jacopo PETRICCIONE 5,5 – Sostanza ma poca qualità nella zona nevralgica dei padroni di casa.

Panagiotis TACHTSIDIS 6 – La regia dell’ex della partita è ordinata e senza fronzoli. Ha giocato 21 partite di Serie A con la maglia della Roma nel 2012/13 e voleva fare bella figura (dal 63’ Giannelli IMBULA 6 – Cerca di farsi vedere con qualche inserimento).

Zan MAJER 5,5 – Un po’ in ombra tra le linee. Troppo lavoro sporco per lui, si perde nel traffico.

Marco MANCOSU 6 – Sempre nel vivo delle azioni. Ha qualche opportunità e non riesce a colpire ma arriva con i tempi giusti con regolarità, anche al volo (dal 52’ Yevhen SHAKHOV 5,5 – Non dà il cambio di marcia sperato da Liverani. Timido).

Filippo FALCO 6,5 – Partita di livello nella prima frazione, cala alla distanza.

Khouma El BABACAR 6 - I duelli vinti nel primo tempo lo premiano, esce dopo aver dato veramente tutto (dal 76’ Andrea LA MANTIA s.v.).

All. Fabio LIVERANI 6 – Un buon Lecce cade al cospetto della Roma. La strada per salvarsi è quella giusta, il Via del Mare deve diventare un fattore.

Justin Kluivert in Lecce-Roma - Serie A 2019-2020Getty Images

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6 – I tentativi del Lecce sono raramente nello specchio. Pochi interventi di routine. Porta a casa il secondo clean sheet della stagione e la prima partita di campionato a porta inviolata.

Alessandro FLORENZI 6 – Il solito lavoro nelle due fasi non manca. Da un suo pallone potrebbe nascere il rigore in avvio, ma Abisso non è di questo avviso. Non fa brutta figura nella 50ª presenza da capitano dal primo minuto in tutte le competizioni con la maglia della Roma. Il Lecce diventa la 30ª squadra affrontata dall’esterno giallorosso nella massima serie (dal 78’ Leonardo SPINAZZOLA s.v.).

Gianluca MANCINI 6 – Un suo errore a inizio partita rischia di trasformarsi in un assist per Babacar. Cresce con il passare dei minuti.

Chris SMALLING 6,5 – Un altro centrale che, come Mancini, quando sale sui piazzati di Kolarov rischia di fare male: i colpi di testa non vanno lontani dal bersaglio grosso. Non fa rimpiangere Fazio.

Aleksandar KOLAROV 6 - Lo specialista questa volta fallisce dal dischetto. Non calcia male, ma “un rigore perfetto non si para” recita un antico motto. Pericoloso sui piazzati, paga dazio sul più bello.

Jordan VERETOUT 5,5 – Troppa lentezza in cabina di regia. Dovrebbe verticalizzare di più. Chi accende la luce?

Amadou DIAWARA 5,5 – La diga formata con Veretout non convince. Il gioco dovrebbe essere più fluido.

Justin KLUIVERT 6,5 – Ispirato per tutto il match, innesca anche il gol del vantaggio.

Lorenzo PELLEGRINI 6 – Sacrificio e lavoro tra le linee. Non è la sua miglior recita ma raramente sbaglia. Esce per infortunio, sarà ancora la fascite plantare? (dal 70’ Nicolò ZANIOLO 6 – Subito una spina nel fianco andando sul fondo, ma nel finale è troppo egoista dopo una bella azione personale).

Henrix MKHITARYAN 6,5 – Uno dei più pimpanti. Sbaglia un gol in beata solitudine in area ma regala a Dzeko l’assist dello 0-1 decisivo (dall’87’ Bryan CRISTANTE s.v.).

Edin DZEKO 7 - È sempre lui l’uomo della provvidenza. Di testa schiaccia il pallone del gol partita e si procura anche il rigore del possibile 0-2. Il bosniaco è la certezza di questo inizio di stagione per Fonseca, le sue reti (a Bologna aveva siglato l'1-2 in extremis) valgono oro.

All. Paulo FONSECA 6 – Il risultato è positivo, ma il gioco ancora no. Serve una Roma più fluida nella manovra, ma in ogni caso era importante dimenticare lo 0-2 subito contro l’Atalanta.