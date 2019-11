Le pagelle di Lecce-Sassuolo 2-2: Falco al top, prima rete in Serie A per Toljan

=== Lecce ===

GABRIEL 6: incolpeviole su entrambi i gol subiti. Sul secondo, quello decisivo, aveva addirittura fermato la conclusione a botta sicura di Defrel.

Biagio MECCARIELLO 6: prestazione ordinate e senza sbavature lungo l'out difensivo di destra.

Luca ROSSETTINI 6,5: gran traversone, il suo, all'indirizzo di Lapadula, al minuto 18 e che ha portato l'ex Genoa alla rete del momentaneo 1-0.

Fabio LUCIONI 5,5: generoso ma è a lui che sfugge Defrel in occasione della rete di Berardi, valsa il definitivo 2-2.

Marco CALDERONI 6: affila le armi sulla fascia sinistra fermando spesso "con le cattive" i propri dirimpettai.

Zan MAJER 6,5: scalda per ben due volte i guantoni di Consigli, dalla distanza, nel corso del primo quarto di gioco. Grande efficacia in mezzo al campo e un'ottima dose di grinta.

Dal 71' Luca Riccardi 5,5: in campo per il serrate finale. Scelta, tuttavia, rivelatasi inefficace.

Jacopo PETRICCIONE 6,5: partita di straordinario impegno, in cabina di regia. Anche se, di fatto, risulta da applausi in fase di interdizione.

Andrea TABANELLI 6: Da interno sinistro lotta generosamente su ogni pallone prima di infortunarsi alla coscia sinistra, dando obbligatoriamente forfait al 40'.

Dal 40' Yevhen Shakhov 6: aa

Marco MANCOSU 5,5: meno brillante rispetto alle sue uscite di inizio campionato: davanti allo specchio è impreciso.

Gianluca LAPADULA 7: alla pari di Falco, segna una rete spettacolare, agganciando un lunghissimo traversone di Rossettini. Se tornerà ad essere bomber vero, allora il Lecce non incontrerà particolari difficoltà a salvarsi.

Lecce-Sassuolo, Serie A 2019-2020: Gianluca Lapadula (Lecce, maglia giallorossa) realizza al 18' il gol dell'1-0 (Getty Images)Getty Images

Khouma BABACAR: sv.

Dal 15' Filippo Falco 7,5: oltre al gol spettacolare, su calcio di punizione, dirige le operazioni offensive con una facilità di giocata disarmante.

Lecce-Sassuolo, Serie A 2019-2020: l'esultanza di Filippo Falco (Lecce) dopo il gol del momentaneo 2-1 (Getty Images)Getty Images

Mister Fabio LIVERANI 6: sfortunato. Il cambio difensivo riguardante Riccardi è giusto ma il suo Lecce deve migliorare nella costanza di rendimento. E, magari, nei finali di partita, provare ad abbandonare il bel calcio e lanciare qualche pallone in più fuori dallo stadio. Tra Sampdoria e Sassuolo, persi 4 punti negli ultimi minuti...

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6: compie due interventi rimarchevoli su Majer, nel primo quarto d'ora. Impossibili da prendere le due reti leccesi.

Jeremy TOLJAN 7: al suo primo gol in Serie A, l'ex Celtic e Borussia Dortmund spinge tantissimo lungo la fascia destra.

Lecce-Sassuolo, Serie A 2019-2020: Jeremy Toljan (Sassuolo) festeggiato dopo il gol valso il momentaneo 1-1 (Getty Images)Getty Images

Filippo ROMAGNA 5: mandato al bar da Lapadula in occasione del primo svantaggio sassolese. Da lì, fatica a riprendersi.

MARLON 7: il salvataggio a porta sguarnita al minuto 89 vale - di fatto - un punto alla pari del gol di Berardi.

Georgios KYRIAKOPOULOS 4,5: eccessivamente impreciso, il terzino sinistro ellenico. Non c'è un suo tentativo di cross che non finisca tra gli spalti...

Manuel LOCATELLI 6,5: suo l'assist vincente per Toljan in occasione dell'1-1. L'ex Milan corre con leggiadria su tutta la zona nevralgica.

Dall'86' Federico Peluso: sv.

Pedro OBIANG 5: l'ex Sampdoria e West Ham è velleitario, sia dalla sostanza che in manovra.

Domenico BERARDI 7: gol e tanto, tantissimo carattere. La rimonta neroverde ha il suo volto.

Hamed Junior TRAORE 5: lontano parente del "tuttocampista" ammirato all'Empoli. Inizia male il match con un'occasione gettata alle ortiche e tocca pochi palloni partecipando molto poco a entrambe le fasi.

Dal 66' Filip Djuricic 5,5: sbaglia un po' troppi palloni per la sua tecnica intrinseca.

Jeremie BOGA 7: nei momenti del match in cui il Sassuolo non ha idee o non trova spazi, ci pensa lui, coi suoi dribbling e con la sua corsa ad estrarre il coniglio dal cilindro della fascia sinistra.

Grégoire DEFREL 6: in ombra per quasi tutto il match. Poi ha il merito di crederci nell'inserimento su cui lascia sul posto Lucioni impegnando Gabriel alla respinta che dà il "la" alla rete a porta vuota di Berardi.

Mister Roberto DE ZERBI 5,5: il suo Sassuolo ha tanta qualità ma poca concretezza. Non si spiegherebbe altrimenti il misero bottino da 10 punti sn qui conquistato.