Le pagelle di Lecce-Torino 4-0: Bremer-Djidji imbarazzanti, Saponara-Barak nuova linfa per Liverani

Le pagelle del Lecce

Mauro VIGORITO 6 – E' una serata tutto sommato tiepida al Via del Mare. E lui se la gode tutta, da fermo. Il Torino non si presenta mai davanti alla sua porta

Andrea RISPOLI 6 – Aina e Berenguer non sono pericoli, lui amministra l'out di destra diligentemente

Fabio LUCIONI 6,5 – Annulla Belotti, basta e avanza

Luca ROSSETTINI 6 - Perfetto come il suo compagno di reparto

Giulio DONATI 6,5 - Interpreta bene le due fasi, vincendo alla grande il duello con De Silvestri

Antonin BARAK 7 – Il nuovo arrivo da Udinese, nel primo tempo è il migliore in campo assieme a Saponara. Sigilla il vantaggio pugliese con una botta dal limite, per poi perdersi soprattutto dal punto di vista fisico nel finale. Nuova linfa per Liverani

Zan MAJER 6,5 – Corre e lotta fino a quando Liverano lo richiama in panchina. Giocatore fondamentale nel 4-3-1-2 leccese (dall'82' PAX S.V.).

Alessandro DEIOLA 6,5 - Primo, bellissimo, gol in Serie A per il centrocampista 24enne ex Cagliari che ci prende gusto e, poco più tardi, prova a firmare la doppietta di testa. Liverani lo toglie perchè è ammonito (dal 57' PETRICCIONE 6,5 - Entra e dà nuovo entusiasmo proprio quando la sua squadra sembra essersi rilassata)

Riccardo SAPONARA 7 - Si presenta al Via del Mare con una prestazione di grandissimo spessore: due assist da veterano. Non è un caso che la prima vittoria casalinga del Lecce sia la sua prima con la maglia giallorossa (dal 72' SHAKHOV 7 - Si procura il rigore del 4-0).

Gianluca LAPADULA 6,5 - Sirigu gli nega la gioia su un tap-in puntuale nel primo tempo, guadagna tanti falli e non molla un centimetro. Nel finale trova finalmente il gol dal dischetto

Filippo FALCO 7 - Dà profondità e ampiezza alla manovra pugliese. Mezzo punto in più per il capolavoro all'incrocio dei pali del 3-0

All. Fabio LIVERANI 7 - La prima vera prestazione convincente del Lecce in questa stagione. Barak e Saponara torneranno molto utili per la lotta salvezza

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 6 – Partita a due facce: nei primi due gol di Deiola e Barak è un po' lento nei movimenti. Poi veste i panni di Superman e salva il Torino da un gap molto più pesante almeno in un paio di occasioni

Koffi DJIDJI 4,5 – Il suo disimpegno in occasione del 2-0 del Lecce è ai limiti della decenza. Nella retoguardia granata c'è poca sicurezza, ma lui ci mette decisamente del suo (dal 58' EDERA 5,5 - Il suo ingresso non cambia l'inerzia della partita).

Nicolas NKOULOU 5,5 - In difesa il meno colpevole della serataccia granata. Una domanda? Chi marcava Deiola sull'1-0?

BREMER 4,5 - Spazza malissimo e regala il 2-0 a Barak, frana addosso a Shakhov e regala il 4-0 Lapadula dal dischetto. Natale è passato già da un mese, lo sa il centrale brasiliano?

Lorenzo DE SILVESTRI 5 – Irriconoscibile e nervoso. Sulla sua fascia Donati e Barak fanno il bello e il cattivo tempo

Soualiho MEITE’ 5 - Impreciso, sempre in affanno e in ritardo. Sovrastato dalla mediana leccese

Tomas RINCON 5,5 - Anche un lottatore come lui sfigura nel k.o. del Torino in Puglia. La resa del guerriero. (dal 70' LYANCO 5,5 - Chi l'ha visto?)

Ola AINA 5 - Perde la battaglia con Sabelli e un sacco di palloni

Alex BERENGUER 5 - Neanche la sua qualità palla al piede riesce a invertire il trend del Toro. Bocciato

Simone VERDI 5,5 - Non ha la possibilità di mettersi in mostra perchè si ferma dopo 20 minuti per un problema ai flessori della coscia sinistra, ma con lui in campo il Torino prende 2 gol (dal 22' MILLICO 5 - Altra chance sprecata per il classe 2000 cresciuto tra Torino e Juventus)

Andrea BELOTTI 5 - Vedere camminare il Gallo è un chiaro segnale della resa del Toro. La prestazione dell'attaccante della Nazionale è l'emblema di quella del Torino: ectoplasmatica e senza cuore.

All. Walter MAZZARRI 4 - Arriva a Lecce in piena emergenza. Oltre agli infortuni di Zaza e Baselli, non ci sono Lukic e Izzo per squalifica. Ma un conto è perdere giocatori di qualità, un altro è allenare un undici senza voglia. Le colpe della Caporetto del Torino vanno equamente suddivise tra panchina e campo.